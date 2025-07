Co se děje s OPEC+? Realita versus mediální zkratky

Od dubna se v médiích objevily zprávy o krizi uvnitř OPEC+, spekulacích o cenové válce a očekávání prudkého poklesu cen ropy. Nestalo se. Tento článek na základě dostupných faktů vysvětluje, co se ve skutečnosti událo – a proč.

Mediální bouře a spekulace

Od dubna jsme byli zahlceni novinovými články o postupném navyšování těžby ze strany OPEC+ a následnými divokými interpretacemi. Například, že se OPEC+ rozpadá, že dochází k cenové válce mezi jejími členy, a že Saúdská Arábie trestá země, které produkují více, než by měly. Podle některých výkladů mělo v důsledku dojít k výraznému poklesu cen ropy a pohonných hmot. Jiní tvrdili, že se OPEC+ snaží držet v šachu americké producenty břidlicové ropy. Tyto scénáře byly populární, ale ukázaly se jako zcela nepravdivé.

OPEC, OPEC+ a skupina V8: v čem je rozdíl?

První věc, kterou média často dostatečně nezdůraznila, je rozlišení mezi skupinami OPEC, OPEC+ a tzv. V8 – osmi zeměmi z OPEC+, které jednaly dobrovolně.

V roce 2016 vznikla skupina OPEC+ tím, že se deset zemí v čele s Ruskem přidalo k tehdejšímu dvanáctičlennému OPEC. Po rychlém růstu cen ropy v roce 2022 začaly ceny klesat kvůli rostoucím zásobám a slábnoucí poptávce. OPEC+ tehdy přistoupil k omezení těžby. Po několika měsících se však ukázalo, že snížení nebude pro stabilizaci trhu dostatečné. Další snižování produkce nebylo možné, protože OPEC+ se rozhoduje konsenzuálně a ne všichni členové souhlasili.

Vznik V8 a jejich dobrovolné omezení

Z této patové situace vzešla skupina osmi zemí, tzv. V8, které se dobrovolně rozhodly snížit těžbu. Patří mezi ně Saúdská Arábie, Rusko, Irák, Kazachstán, Omán, Kuvajt, Spojené arabské emiráty a další menší země.

Tato skupina nejprve omezila těžbu o 1,6 milionu barelů ropy denně, později rozšířila omezení až na 2,2 milionu barelů denně. Bylo jasně deklarováno, že tato omezení budou ukončena co NEJDŘÍVE, jakmile:

a) zásoby klesnou na dostatečně nízkou úroveň,

b) poptávka bude dostatečně robustní.

Nebylo to tedy navýšení těžby OPEC+ nebo OPEC, ale skupiny V8. Při sledování vývoje ropného trhu skupina prodloužila trvání tohoto těžebního omezení celkem pětkrát až v říjnu 2024 došla k závěru, že jsou již podmínky vhodné k postupné eliminaci omezení. Nicméně se nakonec rozhodla prodloužit omezení ještě jednou až do prosince kvůli probíhajícím prezidentským volbám. Pak se tedy v prosinci 2024 dohodla, že od dubna 2025 budou v průběhu 18 měsíců uvolňovat svá produkční omezení. Čili zpráva z dubna, že V8 navyšuje těžby neměla žádného analytika ani ekonoma nikterak překvapit.

Byly splněny podmínky?

Globální zásoby ropy jsou skutečně na relativně nízké úrovni – až na výjimky, jako jsou čínské strategické rezervy (SPR), které jsou naopak rekordní. První podmínka byla tedy splněna. Druhou podmínku, tedy robustní poptávku, je však těžké seriózně vyhodnotit, protože odhady poptávky v reálném čase jsou nepřesné – na rozdíl od dat o zásobách, která jsou spolehlivější.

Tržní panika a dezinterpretace

V květnu 2025 V8 šokovala trh, když ztrojnásobila tempo navyšování produkce na více než 400 tisíc barelů denně. V červnu navýšila produkci znovu. Celkově během tří měsíců došlo k navýšení o více než 900 tisíc barelů denně.

To spustilo další vlnu spekulací: o rozpadu OPEC+, cenové válce, či o snaze Saúdské Arábie trestat země, které produkovaly nad limit. Tyto výklady se rychle šířily i mezi českými ekonomy na síti X (např. Kovanda, Bartoň). Mluvilo se o snaze zlikvidovat americké producenty břidlicové ropy a o poklesu cen ropy a plynu – k tomu však nedošlo.

Co média opomněla

Pravda je, že žádná z těchto interpretací se zatím nejeví jako pravdivá a je jen snahou čtenářům nabídnou líbivý příběh, nepodložený daty. Za prvé, integrita OPEC+ nebyla ohrožena, neboť se nejednalo o omezení produkce v rámci OPEC+, ale v rámci V8.

V květnu, kdy V8 přišla se zvýšením produkce o 400k barelu denně plus se zároveň země usnesly na něčem, co mainstreamová média zcela opomenula – a sice že od teď se budou scházet země V8 pravidelně každý měsíc, a nejen dvakrát do roka, aby mohly další měsíc po vyhodnocení dalších dat produkci upravit jakýmkoli směrem – snížit, zvýšit či ponechat na stejné úrovni.

Legitimizace nadprodukce

Výrok, že SA trestá země, které produkují více, je zcela absurdní v kontextu toho, že pro navýšení těžebních limitů byly právě země, které produkují více než mají – Kazachstán a Irák. Tento fakt nám zároveň dává silné vysvětlení, proč ceny ropy nikterak dlouhodobě nepoklesly – nedošlo k nárůstu produkce, ale jen k nárustu těžebních limitů. V8 navýšila těžební limity o cca 900 tisíc barelů, ale Kazachstán v té době těžil o 300 tisíc barelů denně více, než podle limitů měl a Irák dokonce o 400 tisíc barelů denně. Toto navýšení produkce tudíž do značné míry nevedlo ke zvýšení produkce, ale pouze k legitimizaci současné nadprodukce zemí jako Kazachstán a Irák.

Sezónní poptávka

Dále je potřeba vzít v potaz sezónnost interní poptávky zemí OPEC. V létě jejich poptávka výrazně roste, protože se zvyšuje poptávka po elektrické energii pro pohánění zejména chladících zařízení. Jeden z nejlepších analytiků energetického trhu Anas Alhajji odhaduje, že každoročně z tohoto titulu roste poptávka o 1,2 milion barelů ropy denně.

Dále během května a června Saudská Arábie slavila Hajj, arabskou událost, kdy se statisíce muslimů arabského světa vydávají do Meccy. To znamená výrazný nárůst poptávky po kerosinu, benzinu, a elektrické energii, a tedy v konečném důsledku to také znamená narůst interní poptávky po ropě.

Závěr: Co je opravdu důležité

Z tohoto vývoje plyne jedno zásadní ponaučení:

Je nezbytné rozlišovat mezi produkčním limitem, reálnou těžbou a exportem na mezinárodní trh.

To, že je nějaký produkční limit upraven, ještě neznamená, že země těží více. A to, že těží více, ještě neznamená, že více ropy proudí na světové trhy – což je to, co ve skutečnosti ovlivňuje cenu.

Pokud budeš, milý čtenáři, akcentovat rozdíl mezi produkcí, produkčním limitem a exportem zemí OPEC+ a nebudeš nekriticky přijímat mediální zkratky českých ekonomů, které často jen opisují to, co publikuje Bloomberg a Reuters, budeš mít v oblasti energetického trhu navrch nad většinou české analytické obce.