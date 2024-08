Volební kampaň SPD s černým „chirurgem“ je nechutná a rasistická!

Vedení SPD zařadilo mezi volební billboardy rasistický. Mezi mé přátele a nejlaskavější lidi, jaké znám, patří muž černé pleti z Nigérie. Demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí! Musíme je hájit, střežit a proti rasismu bojovat.

Jsou věci, které člověka zvednou ze židle. A jedna taková událost mě ze židle zvedá. Odehrává se ve veřejném prostoru právě teď. Jedná se o reklamní kampaň před krajskými a senátními volbami politické strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

O co se jedná? Jde o billboard, na kterém je muž černé pleti se zakrváceným tričkem a kuchyňským nožem v ruce. Fotografii doprovází texty: Nedostatky ve zdravotnictví vyřešení „chirurgové“ z dovozu. Stop Migračnímu paktu EU.

Tisková mluvčí SPD Lenka Čejková se vyjádřila, že billboardová agentura vizuály „zcenzurovala“. Prý tento billboard neuvidíme a proto je tam přelepka „censored“.

Nejsem si jistá, zda to něčemu pomůže. Protože plakát pro volební kampaň je volně ke stažení na webu SPD.

Snažím se pochopit, kam asi vedení SPD, které si zadávalo požadavky na reklamní kampaň, mířilo? První, co mě při pohledu na plakát napadá, že je na prvním místě rasistický.

Plakát se nám snaží vizuálně namluvit, že všichni cizinci s černou pletí, kteří se do České republiky dostanou, jsou pro nás hrozbou. Ten nůž a krev je dost výmluvný. Co si budeme povídat? To zabere vždycky! Nůž a krev vyděsí prosté, obyčejné i naivní občany (také konspirátory) naší země zaručeně.

Vzpomínám si na osobní zážitky z Ústí nad Labem, když se začaly pořádat presidentské a další volební reklamní kampaně. Občas byl do nich zakomponován strach z cizinců a migrantů. Bydlela jsem v domě, kde většina mých sousedů byla v rozmezí 70 až 90 let. Budu zcela upřímná - fungovalo to skvěle!

Sousedé viděli pár billboardů cestou na nákup, přečetli si pár novinových článků, placených reklam v tisku (které nedokázali dešifrovat jako placenou inzerci) a několik reklamních letáků, které vylovili ve svých poštovních schránkách, a byli vyděšeni na nejvyšší míru!

Opravdu nabyli dojmu, že je nějaký migrant přepadne, až půjdou nakoupit. Když jsem se jich však ptala, zda už nějakého migranta v životě viděli na vlastní oči v Ústí nad Labem, zarazili se. Když se pak v klidu zamysleli, odpověděli, že nikdy.

Kladu si otázku, zda by se odvážil předseda strany Okamura, o kterém všichni víme, že je japonského původu, udělat podobný plakát například o Japoncích?!

Takový plakát může vzejít jen od někoho, kdo nikoho černé pleti nezná. Což mě mimochodem v milionovém městě, jako je Praha, dost zaráží.

Já tedy na rozdíl od vedení strany SPD takové lidi znám. Mezi mé blízké přátele patří Yomi Akinyemi, který se narodil v Nigérii. V 80. letech se přestěhoval do tehdejšího Československa a vystudoval zde Vysokou školu ekonomickou v Praze. V naší zemi žije se svou rodinu už 17 let a naučil se skvěle česky. Sám hrdě říká, že Česká republika je jeho domovem a cítí se zde dobře.

Yomi patří mezi nejlaskavější lidi, jaké znám. Je to velmi pracovitý a činorodý muž. Založil církev a jako pastor ji také vede. Je zakladatelem nadace AAA Global Care Foundation, díky níž pomáhá znevýhodněným občanům. Spolupracuje s Městskou částí Prahy 7, kde bydlí. Ve spolupráci s potravinovou bankou distribuuje potraviny do dětských domovů, stará se o bezdomovce, svobodné matky a lidi v tísni.

Nedávno byl Yomi přijat presidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě spolu se svým synem Yeamim.

Ano, to je ten známý mladý talentovaný tanečník a choreograf, který žije ve Spojených státech a měl letět do vesmíru (je na snímku vidět).

Takže si, na rozdíl od vedení SPD, umím představit, že v naší zemi budou žít a bydlet lidé s černou pletí. Nevnímám je jako ohrožení a nemám z nich strach. Naopak, reklamní plakát SPD vnímám jako rasistický, populistický a v každém případě neetický.

Jsem velice ráda, že advokátka Pavla Krejčí podala návrh na zákaz používání plakátu s fotografií muže černé pleti u středočeského krajského soudu. Rovněž jsem vděčná, že pražský radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09) podal kvůli plakátu na hnutí SPD trestní oznámení.

Žijeme ve svobodné demokratické zemi, ale demokracie není samozřejmostí. Musíme ji chránit a střežit. Nikdo z nás přece nechce, aby se Česká republika stala zemí rasistů, kde se budou lidé s tmavou pletí bát přejít ulici. Co když to budou vaši nebo moji přátele? Hovořme o tom, protestujme, vzbuřme se, odsuďme rasismus, podávejme trestní oznámení a návrhy k soudu. Čiňme všechno, co zastaví lidi, kteří smýšlejí rasisticky a mají za to, že je to normální.

Krásné letní dny bez rasismu vám přeje Vaše blogerka Hana Rebeka Šiander

