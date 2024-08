Jak jsem v Praze zabloudila do Stínadel

Když jsem poprvé bydlela na Praze 1 - Novém Městě v roce 2005, neměla jsem ani tušení, že mám pár kroků od svého bydliště Foglarova Stínadla. Po 19 letech jsem v Praze zabloudila a konečně je objevila!

Psal se rok 2005 a já jsem se přestěhovala z pražské Zbraslavi na Prahu 1 – Nové Město. Tehdy jsem bydlela v Klimentské ulici. Vzpomínám si na pocit, který jsem několikrát večer měla.

Vracela jsem se během sychravého večera domů a naproti Kostelu sv. Klimenta byl malý dvorek. Tam rostl mohutný strom (a je tam mimochodem dodnes) a pod rouškou tmy a větru vrhal přímo hrozivé stíny na cihlovou zeď, která ohraničovala dům a malý dvorek. Tehdy mě napadlo: „Tady to vypadá jako ve Stínadlech! Už tady chbí jenom Široko na zídce!“

Vybavil se mi černobílý seriál „Záhada hlavolamu“ z roku 1969 od režiséra Hynka Bočana. Ten byl natočen podle vynikající knihy spisovatele Jaroslava Foglara „Rychlé šípy“.

Vzpomínám si na dobu, kdy jsem sledovala tento černobílý seriál někdy po roce 1989 v televizi a naprosto mě uchvátil!

A co se mi přihodilo 19 let poté? Byla letní sobota a já jsem se ubírala s nákupem procházkou domů. Ale protože se mi hned domů nechtělo, tak jsem se potupovala pražskými uličkami. Nakonec jsem se vydala Revoluční ulicí směrem k Vltavě. Tam stojí tato budova Ministerstva obchodu.

A na její zdi je nápis ulice: ŘÁSNOVKA, Praha 1 – Staré Město.

Protože jsem touto ulicí nikdy nešla, tak jsem byla zvědavá, kam mě dovede.

Došla jsem až k funkcionalistické budově, která patří Magistrátu hlavního města Prahy, kde sídlí Technická správa komunikací.

Zamířila jsem dál malou uličkou mezi domy.

A začalo mě postupně napadat, že jsem sice v centru města Prahy, ale že pokud tu budu delší dobu procházet uličkami, že se nejspíš ztratím.

A když jsem si začala dělat čím dál větší obavy, tak jsem narazila na tento malý, žlutě omítnutý dům.

A když se podíváte pozorně na stěnu, tak tam objevíte nápis!

Stála jsem před domem a mozek mi to nebral! Já jsem zabloudila do legendárních Stínadel! Ale pozor! To není žádná sranda! Stínadla přece patří Vontům!

A tak jsem se okamžitě rozhodla, že když už jsem ve Stínadlech, musím je prozkoumat. Vydala jsem se uličkami, kterými se pronáněli chlapci z Rychlých šípů, Vontové, ale i zamaskovaný Široko se záhadným hlavolamem - ježkem v kleci.

A když jsem prošla několika uličkami, došla jsem až k domu, na kterém byl tento nápis – VE STÍNADLECH.

A tady jsou domy, kde se nacházejí Stínadla, tajemné dvorky ukrývající svá tajemství... Zvláště večer na podzim to musí mít svoji atmosféru.

A zde je druhý konec legendářní uličky – VE STÍNADLECH.

A zde ve svých představách vidím, jak Široko vyskakuje na zídku a uniká před Vonty, kteří ho honí...

Pokud se tedy snažíte marně zabavit před koncem letních prázdnin unuděné děti, pusťte jim legendární seriál „Záhada hlavolamu“ a pak si s nimi udělejte výlet do centra Prahy, do Stínadel! Určitě se vám vydaří výlet na několik hodin a děti se s chutí začtou do „foglarovek“.

Krásné letní dny plné dobrodružství vám přeje Vaše blogerka Hana Rebeka Šiander

Fotografie: H. R. Šiander