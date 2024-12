Jak jsem se zapojila do testovacího plánování Hradčanského rozhraní (3)

Městská část Prahy 6 vyhlásila testovací plánování pro Hradčanské rozhraní - území na třídě Milady Horákové mezi ulicemi Pelléova a U Vorlíků. Tentokrát jsme shlédli návrhy architektonických týmů a opřipomínkovali je.

Ve čtvrtek 12. září 2024 jsme se, my, nadšenci pro změnu Hradčanského rozhraní k lepšímu, sešli již potřetí. Kdo? Starousedlíci, sousedé a zájemci, kterým není jedno, jak to v okolí vypadá.

Zapojili jsme se do testovacího plánování na Hradčanském rozhraní a od 17 do 19 hodin jsme opět na volném prostranství na třídě Milady Horákové, nedaleko od stanice metra Hradčanská, dali hlavy dohromady.

CO JE TESTOVACÍ PLÁNOVÁNÍ? Jde o nástroj často používaný ve Švýcarsku, kdy několik projekčních týmů hledá alternativní řešení rozvoje území pod vedením poradního výboru. Proces umožňuje zapojení sousedů a širší veřejnosti jak v přípravné fázi. tak i na jednotlivých workshopech, kde projekční týmy prezentují své koncepty s využitím fyzických modelů a sbírají zpětnou vazbu od laické i odborné veřejnosti.

Shlédli jsme již opravené návrhy od čtyř architektotických týmů. Ty vytvořily rakouská architektonická kancelář AllesWirdGut Architektur, švédsko-český tým Mandaworks a collcoll (Bauhanz), české duo pražských OV architekti a brněnské CONSEQUENCE FORMA a české studio UNIT architekti.

Tyto týmy architektů při našem setkání v červnu zhotovily návrhy a my jsme je naposledy opřípomínkovali a navrhli změny. Hodnotili jsme, co se nám líbí, co ne a co by se dalo udělat jinak.

Nyní jsme shlédli již tedy opravené modely a znovu jsme měli k dispozici tužky a papíry, abychom při své poslední možnosti vyjádřili svůj názor, změny, pochvaly či kritiku.

Některé modely zobrazovaly Rozhraní Hradčanská ve zcela nové, moderní podobě s novými prvky, domy a zelení. Často se jednolo o komerční prostory, ale také o prostory pro společenské vyžití. Jiné návrhy respektovaly minulost a historii současných budov, ale i místa. Některé návrhy zachovaly ony dvě budovy, které tragicky chátrají.

Pracovníků dvou týmů (ze čtyř), kteří navrhovali zachovat dvě nejvíce zchátralé budovy na třídě Milady Horákové, jsem se ptala, zda si všimli natlučených hřebů na mnoha místech zdiva domů?

Nemilým zjištěním bylo, že ačkoliv se tito lidé podíleli na vypracování architektonických návrhů na zachování sto let starých budov, vůbec netušili o čem hovořím. Taky se mě ptali, zda to nejsou hřeby, které drží ochranou síť? To jsem zamítla.

O co se jedná, je pěkně vidět na fotografii domu.

Když jsem se ptala, zda se byli na budovy podívat zblízka (a je to viditelné přímo z ulice), odpovědi jsem se nedočkala. Šokuje mě, že někdo navrhuje architektonické návrhy a přitom se se nejde podívat na skutečný stav budov.

Otázkou tedy zůstává, jak mohou sto let staré budovy fungovat dál, když je systematicky někdo záměrně porušil? Budí to ve mně dojem, že budovy jsou na mnoha místech poničené záměrně, aby je již nebylo možné zachovat, ale rovnou je „poslat k zemi“.

Stav budov je v tak hrozném stavu, že jsou částečně zakryté černými plachtami, aby zdivo nepadalo na lidi procházející kolem. Rovněž obě zahrady, keře i stromy. Přísloví „roste jako dříví v lese“ je na tomto pozemku názorně vidět. Ale i ploty kolem pozemků jsou ve strašném stavu. Na místech u trati jsou pobořené, tak je možné se na soukromý pozemek snadno dostat.

Kladu si otázku, zda by člověk, který je vlastníkem budov a měl zájem na jejich zachování, je nechal dojít do tak špatného stavu? Pokud si přeci člověk něčeho váží a chce to zachovat do budoucnosti, tak nenechá budovy celá léta chátrat (já osobně pamatuji, že budovy byly v tragickém stavu již v roce 2010), ale stará se o ně jako řádný hospodář.

Vlastníkem většiny pozemků a pěti budov na Rozhraní Hradčanská je developerská a investiční společnost Lordship a.s. Avizuje, že má zájem, aby místo, které třicet let chátrá (zejména nejvíce dvě starobylé krásné vily), se změnilo k lepšímu. Sám zakladatel společnosti Lordship a. s. Jonathan Jackson se přišel mezi nás ke konci setkání přišel podívat.

Poslední setkání, kde bude hlavním bodem prezentace výsledků procesu testovacího plánování Hradčanského rozhraní, se uskuteční ve středu 11. prosince 2024 od 16 do 19 hodin. Opět na volné ploše u domu Milady Horákové 109 na Praha 6.

Bude možné shlédnout výstavu fyzických modelů a panelů od soutěžních týmů a seznámit se s principy rozvoje lokality a regulačním výkresem. Pokud máte čas a chuť, určitě se přijde podívat! Výstava bude ve vyhřívaném stanu a pro zahřátí bude podáván i horké svařené víno.

Když jsem se zajímala, kdy se dozvíme, jak opravdu Hradčanské rozhraní bude vypadat, dozvěděla jsem od Petra Návrata ze společnosti ONplan lab, s. r. o., který vedl pracovní skupinu, ve které jsem byla v květnu, že to bude trvat dva až tři roky. Tedy někdy v roce 2026 či 2007. Nechme se tedy překvapit!

Fotografie a zdroje:

Fotografie H. R. Šiander.

Podrobné informace o testovacím plánování najdete zde: https://hradcanskerozhrani.cz/