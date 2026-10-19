Supertajná helma z „popelnice“: Příběh jednoho PR přešlapu
Pro vážné debaty jsou tu tištěné časopisy, na blogu si povídáme s nadhledem a vtipem.
Co udělá slušný blogger, když se rozhodne napsat článek? Posbírá informace, napíše text, přiloží pár fotek, publikuje a hřeje se na výsluní, sklízí nesčetné lajky. Přesně takhle jsem uvažoval i já, když jsem se rozhodl napsat na svůj blog klikbaitový článek o ruské obdobě legendární americké helmy s rozšířenou realitou pro stíhačku F-35 — k potěše milovníků letectví.
Sehnat informace o nejnovější ruské přilbě ZŠ-10 a její vrtulníkové modifikaci ZŠ-17 nebyl žádný problém: pár chytrých slov o rozšířené realitě s bifokální projekcí obrazu na průhledovém štítu, o orientaci v prostoru, přístrojích nočního vidění a zobrazování videa, včetně přenosu z bezpilotních letounů — to všechno je jasné, i když se to od amerického „Božího oka“ Gen III HMDS liší jak v detailech, tak zásadním rozdílem ve filozofii a přístupu.
V kanceláři vedle svého pracovního stolu jsem si pro solidnost postavil katapultovací sedadlo K-36 s figurínou v přetlakovém skafandru Striž pro raketoplán Buran. V sousední místnosti se jen tak povalovala manévrovací jednotka pro výstup do volného kosmu 21KS a skafandr Orlan s rozbitým sklem, ale problém byl v něčem jiném — prostě jsem neměl přísně tajnou přilbu. Kvůli „zásadě“ nezveřejňovat fotografie z testů mladších 10 let jsem tehdy ještě nemohl použít snímky s touto přilbou ze soukromého rodinného archivu, ale věděl jsem, na koho se obrátit. Stalo se, že při zkouškách se mi často dostal do rukou předváděcí kus v bílé barvě, pomalovaný ruským národním vzorem „Gžel“ (modré květy na bílém podkladu), který se předváděl na všech mezinárodních výstavách a jehož fotka, i když v mizerné kvalitě, už dávno kolovala po internetu. V jednu chvíli to byla jediná přilba mé velikosti, a tak ji technik, který ji měl na kartě jako materiální hodnotu, pečlivě opatroval a na zkoušky ji vydával nerad s varováním, že podle ceníku má moje hlava menší hodnotu než škrábanec na tomto exempláři. Ale když jsem si pro přilbu přišel, nečekaně se ukázalo, že někam zmizela a nikdo netuší, jestli ji zapomněli na některé z výstav, nebo ji darovali nějakému úředníkovi.
Přilba ve višňové barvě z muzea mi nevyhovovala, protože na fotkách vypadala příliš tmavě, a tak jsem pokračoval v hledání vhodného kusu pro focení na zkušebním stavu. Ale moc na výběr jsem neměl. Jediný exemplář, který byl v tu chvíli k dispozici, byl mírně řečeno zmožený životnostními zkouškami a vypadal krajně unaveně. Po focení jsem bez postranních úmyslů publikoval článek na blogu, jenže druhý den ke mně do kanceláře nakoukl kolega a se šibalským úsměvem se zeptal: „Seryogo, a četl jsi ty komentáře pod svým článkem?“ Rychle jsem otevřel blog a k vlastní hrůze si uvědomil, že se něco zvrtlo...
Bohužel nemám řečnický talent jako Karel Čapek, abych vylíčil, jak moji čtenáři jeden po druhém, po desítkách, stovkách a tisících, ve zběsilé rychlosti a bez brzdění upadali do existenciálního strnutí. Výjev připomínal gigantickou havárii na dálnici. Představte si to sami: podmanivý titulek dával tušit, že na čtenáře čeká insider informace o nejnovějším futuristickém tajném vývoji, a když vstoupil na stránku blogu, skutečně se od prvních řádků ponořil do kvalitního materiálu, který nenapsal novinář, ale zaměstnanec vývojového podniku vystupující jako neformální mluvčí pro styk s veřejností, který navíc tuto přilbu sám osobně zkoušel. Jenže sotva došel k místu s první fotografií, proběhly v jeho vědomí dva neslučitelné, bleskově jasné záblesky: „nejnovější vývoj“ a „přilba ze smetiště“, po nichž okamžitě následoval zkrat — opona padá...
Každou hodinou se článek plnil rozzlobenými komentáři lidí, kteří upřímně nechápali, proč jim pod nálepkou nejnovější „přísně tajné vývojové novinky“ předvádějí naprosto starou věc, jež tomuto dojmu zjevně neodpovídá. Tragikomičnost spočívala v tom, že si nikdo nedovolil mě obvinit z podvodu a šíření lživých informací. Všichni chápali, že na fotografiích je skutečně přesně táž přilba, která je umístěna na oficiálním webu vývojářského podniku a která byla mnohokrát předváděna na mezinárodních výstavách. Komu povolily nervy, zašel na oficiální stránky podniku, aby přišel pravdě na kloub a ověřil si informace z mého článku, ale na hlavní stránce narazil na přímý odkaz vedoucí zpátky na můj blog, což na jedné straně smetlo naprosto jakékoli podezření z fejku nebo cíleného zlého žertu, na straně druhé ho však uvrhlo do nepochopitelného začarovaného kruhu a hlubokého neporozumění, protože stará nová high-tech přilba, se kterou si „celou sezónu hráli fotbal“, nemilosrdně bořila jakoukoli psychiku i stereotypy.
Nejvíc samozřejmě utrpěli propagandisté a zarputilí patrioti, zvyklí na to, že ať se udělá cokoli, nemá to ve světě obdoby a přirozeně o hlavu převyšuje zahraniční vzory. Když nenašli záminku, jak mě obvinit, veškerý negativ se s překvapivou jednomyslností snesl na už tak zmoženou přilbu.
Někdo nesměle vypustil zkušební balónek:
„Pevně doufám, že je to jen maketa. Zpracování jak u vysavače Vichr-5.“ (pozn. vysavač ze sovětských dob)
A už to jelo...
„Mistrovská díla světové klasiky tvoří THALES. Naši výrobci vždycky jen dohánějí, asi tak jako VAZ doháněl Renault.“
„Nějak to vypadá uboze, tlačítko tangenty mikrofonu, se kterým létal ještě Gagarin. Prvky přilby spojují šrouby z nerezu, spousta kovových prvků, které výrobku přidávají na váze. A celá ta závěsná vychytávka pilotovi na pohodlí zrovna nepřidá. Nejsem nadšený. Je cítit technologická zaostalost.“
„To je fakt síla, koupili nějakou kreativní salátovou mísu, připevnili k ní dvě GoPro a brýle ze sportovního obchodu, a voilà, nejnovější přilba! „Analogovnet“ (nemá ve světě obdoby).“
Na specifikace přilby a použité technologie už nikdo nebral ohled: veřejné mínění kritizovalo stáří přilby i kvalitu zpracování a poukazovalo na zjevné uvolnění některých prvků. Zpočátku jsem se ještě snažil hájit „čest koruny“ s vysvětlením, že jde o prototyp neurčený pro výstavy, který prošel tvrdými zkouškami životnosti a během dvou měsíců si odsloužil víceletou provozní lhůtu včetně katapultáže při rychlosti 1 400 km/h, a že můj blog představuje autorský názor, nikoli oficiální prezentaci podniku. Jenže už bylo pozdě...
Když už bylo téma kvality téměř na ústupu a postupně vyšumělo, někdo z „civilů“ znova přilil olej do ohně, když poukázal na obří kovové šrouby.
„No a ty šrouby, to je fakt k smíchu, ty zásoby berou snad ještě z osmdesátých let.“
Upřímně jsem se snažil vysvětlit, že za letu dochází k silným vibracím a obratové přetížení na moderní stíhačce dosahuje 9 g po dobu 40 sekund, což během pár týdnů spolehlivě odrovná civilní techniku, která na to není stavěná. Nezapomněl jsem připomenout ani to, že při katapultáži v nadzvukové rychlosti proud vzduchu smete malý hezký šroubek i s hlavou. Jenže zklamaní patrioti a příznivci letectví už to nechtěli poslouchat a pokračovali v „dorážení“ těžce zkoušené přilby. V té nejzoufalejší chvíli, kdy už jsem málem ztratil poslední naději, přispěchali na pomoc jako luňáci zkušení stíhací piloti, kteří považovali za svou povinnost v nové vlně zuřivého „psího souboje“ vysvětlit „gaučovým expertům“, v čem nemají pravdu.
Za pár týdnů se stal zázrak, díky kterému se problém vyřešil sám od sebe. Když jsem se po služební cestě vrátil do práce, s překvapením jsem zjistil, že v sále s odstředivkou je připravená výstava pro vysoce postaveného úředníka. Na stole ležely úplně nové přilby v letecké i vrtulníkové verzi, se kterými jsem konečně udělal pořádné focení a fotky na blogu vyměnil.
Tento příběh se stal poučením pro všechny: ze všeho nejdřív utrpěli patrioti a propagandisté, zvyklí vynášet jakýkoli vývoj do nebes. Veškeré nejvyšší vedení podniku tuto publikaci bezpochyby vidělo a vypadá to, že poprvé v životě čadlo čestnou, i když pro sebe nepříjemnou kritiku. Pokud jde o mě, tak já jsem z lidsky známé stratosféry spadl na Zem, řekněme, rychlostí poněkud vyšší, než s jakou jsem obvykle klesal během testů.
Morálka tohoto příběhu je následující: když vyvíjíte systémy zajištění životních funkcí pro výškové letectví a kosmonautiku, aniž si to uvědomujete, žijete v zítřku a berete to jako samozřejmost. Jakýkoli nejnovější vývoj představuje léta mravenčí práce a dlouhou cestu od nápadu k prvnímu sériovému výrobku. Mnohým se zdá, že nové letouny, přilby a kosmické skafandry, o jejichž vzniku informují média, spadnou jen tak zčistajasna z nebe, i když ve skutečnosti se o nich veřejnost dozví až ve chvíli, kdy je práce hotová – a v hlavách konstruktérů už se mezitím honí výrobek, který spatří světlo světa až za 15–20 let. Do té doby stihne jakýkoli vývoj projít dlouhou cestu od prototypu k sériovému výrobku, který se někdy vůbec nepodobá původnímu prototypu. Svou povahou jsem historik, ale paradox spočíval v tom, že pro mě byl článek o nejnovější futuristické přilbě pro nejmodernější stíhačky ve skutečnosti příběhem mnoho let starým, který jsem se poctivě pokusil převyprávět, zatímco pro mé čtenáře to byla premiéra zítřku přímo z lesklé obálky vědeckého časopisu.
Zda za to můžu, nebo ne, posuďte sami.
Sergej Dvornikov
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