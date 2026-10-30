Jako když setřeš los a nevyhraješ. Ženský makeup je podvodem na spotřebitele
Hned zkraje musím zdůraznit, že nemám nic proti ženám, které požívají líčení v přiměřené míře.
Vadí mi falšování reality. Přikrášlování bez rozmyslu. Snaha zvýraznit svou chladnost. Cancelování cudnosti, jako něčeho, co je společensky nežádoucí a nepatří do jednadvacátého století.
A ruku v ruce s tím i populární názor, že mužský makeup oslabuje chlapskost a dělá z mužů feminizované bábovky..
Přitom by mělo být v zájmu kosmetických gigantů, masivně rozšířit nabídku svých služeb i pro muže.
Dosud nevytěžený svět. Část populace, která zůstává povrchnosti ušetřena.
A co vy? Je podle vás vhodné, aby makeup používali i muži, nebo je to věc, která patří výhradně ženám?
Miroslav Semecký
Nacházíte ve Španělsku? Používáte aplikaci Telegram? Zpozorněte!
Oblíbená komunikační aplikace ve Španělsku končí. Bude vypnuta (zablokován přístup) v řádu několika následujících hodin. Soudce Národního soudu Santiago Pedraz vydal rozhodnutí, ve kterém nařizuje mob..
Miroslav Semecký
Poděkujme toxické maskulinitě za to, že jsme!
A zároveň „poděkujme“ feministickému hnutí, za sníženou porodnost. Toxická maskulinita našich předků. Bez ní by mnoho z nás skončilo například „v kopřivách“.
Miroslav Semecký
Padá Facebook, něco si přej
Při každé poruše sociálních sítí otevírám zpravodajské servery a s napětím čekám, zda již náhodou nezačala třetí světová válka. Dnešní porucha Facebooku může mít neméně děsivý důvod.
Miroslav Semecký
Zábava perverzních. Sever ostrova Gran Canaria nabízí podivnou hru.
Takovou dovolenou si nepředstavoval. Jen pár hodin letu z letiště Václava Havla dělilo Tomáše k odhalení osoby, která může být a pravděpodobně je sériovým vrahem.
Miroslav Semecký
Podívejte se jak vypadá nemocnice na Kanárech. Ležím tu dva týdny s meningitidou
Do nemocnice mě odvezli dezorientovaného. Myslel jsem, že jsem ztratil všechny věci včetně oblečení, mobilu a pasu. Naštěstí mé věci zachránili lidé ze záchranky a odvezli mě do nemocnice, ze které vám teď píšu a fotím.
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