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Jako když setřeš los a nevyhraješ. Ženský makeup je podvodem na spotřebitele

Miroslav Semecký
Cítili jste se někdy podvedeni, když vám někdo prodal něco, co se tvářilo jako top kvalita, ale nakonec se jednalo o tuctovou věc?

Hned zkraje musím zdůraznit, že nemám nic proti ženám, které požívají líčení v přiměřené míře.

Vadí mi falšování reality. Přikrášlování bez rozmyslu. Snaha zvýraznit svou chladnost. Cancelování cudnosti, jako něčeho, co je společensky nežádoucí a nepatří do jednadvacátého století.

A ruku v ruce s tím i populární názor, že mužský makeup oslabuje chlapskost a dělá z mužů feminizované bábovky..

Přitom by mělo být v zájmu kosmetických gigantů, masivně rozšířit nabídku svých služeb i pro muže.

Dosud nevytěžený svět. Část populace, která zůstává povrchnosti ušetřena.

A co vy? Je podle vás vhodné, aby makeup používali i muži, nebo je to věc, která patří výhradně ženám?

Autor: Miroslav Semecký | pátek 30.10.2026 19:57 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Miroslav Semecký

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