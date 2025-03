Zvýhodnění elektromobilů v Praze v roce 2026

Častokrát dostávám otázku, zda a případně jak budou zvýhodněni majitelé a provozovatelé elektromobilů při parkování v Praze od letošního roku, resp. od 1. 7. 2025.

Upřímně řečeno, když tuto otázku dostávám, tak mi vždy vytane na mysli věta ze slavného Jirotkova románu Saturnin, kde strýc František zadumaně míchá nějakou chemickou směs a kolegové se ho ptají, co z toho bude, načež odpoví „Ví bůh“. Stejně odpovídám i já, když dostávám zmíněnou otázku od svých známých. Vzhledem k tomu, o jak třaskavé téma se jedná, tak pár „výbuchů“ na magistrátu při řešení této záležitosti ještě hrozí.

Zvýhodnění parkování elektromobilů bylo v Praze zavedeno již v roce 2016, nicméně stávající podoba metodiky vychází z koncepčního materiálu Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030. Tento obsáhlý materiál, který vypracoval Magistrát hl. m Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy a další instituce, které odpovídají za dopravu a komunikace v hlavním městě, byl schválen Radou hlavního města 5. 10. 2020. Strategie mimo jiné obsahuje kapitolu k pobídkám v parkování, kde se věnuje tématu uličního parkování v Praze. Zmiňuje zóny placeného stání (ZPS) jako prozatím jediný nástroj pro regulaci uličního parkování, přičemž je nutno podotknout, že tento stav platí doposud, a uvádí, jakým způsobem lze podporovat nízkoemisní vozidla.

Dle uvedeného materiálu je elektromobilům umožněno bezplatné parkování v tzv. modrých a fialových zónách, a to na celém území hl. m. Prahy. Vozidla s hybridním pohonem, která byla dříve zvýhodněna stejně jako elektromobily, byla usnesením Rady hlavního města Prahy č. 542 ze dne 1. 4. 2019 ze skupiny tzv. nízkoemisních vozidel vyškrtnuta, s tím, že stávající zvýhodnění budou moci čerpat do doby, než jim uplyne přechodná lhůta (až 3 roky), a nadále bude možné zvýhodnit jen hybridní vozidla, která splní podmínky pro přidělení registrační značky elektrického vozidla (EL). Všechna vozidla označená registrační značkou elektrického vozidla jsou pak automaticky akceptována jako vozidla s platným parkovacím oprávněním.

Strategie však pracuje s předpokladem, že se postupně omezí stávající plošné výhody pro tato vozidla, tedy neomezené parkování v zónách ZPS kdekoliv po Praze, a to bez ohledu na to, ve které konkrétní lokalitě ZPS je auto registrováno, s tím, že nejzazší termín úplného zrušení zvýhodnění je rok 2023. Důvod, proč mají být výhody nejpozději ke konci roku 2023 zcela zrušeny, byl dán zejména předpokladem, že v té době již bude po Praze jezdit takové množství elektromobilů, že jejich zvýhodnění přestane plnit svůj původní účel. Naopak může docházet k nežádoucí situaci, kdy veřejný prostor v centru Prahy bude zaplněn automobily, byť na elektrický pohon, avšak ti, co budou potřebovat v centru Prahy zaparkovat, nebudou mít šanci.

Když vezmu v potaz, že strategický materiál vznikl v roce 2020, musím připustit, že mi naprosto uniká, z čeho vychází uvedený předpoklad, že do 3 let bude po Praze jezdit většina aut s elektrickým pohonem. Dokladuje to podle mého názoru jednu věc, a to naprostou odtrženost příznivců Green Dealu či zelených technologií od reality. Samozřejmě, že v roce 2023 nebyla většina aut jezdících po Praze elektro, tudíž původní předpoklad nebyl naplněn, nicméně i s ohledem na to, že v materiálu schváleném Radou bylo uvedeno, že zvýhodnění parkování elektromobilů skončí ke konci roku 2023, muselo vedení hlavního města rozhodnout, jak tento problém řešit.

Proto hned v lednu 2024 Rada hl. města přijala usnesení, kterým byla lhůta pro zvýhodnění parkování vozidel s registrační značkou elektrického vozidla prodloužena do 31. 12. 2024. Zároveň bylo dohodnuto, že způsob, jak tato auta budou zvýhodněna od začátku roku 2025, bude řešen pomocí vyhlášky, resp. rozhodnutím Rady o budoucím systému zón placeného stání, které mají být sjednoceny pro celou Prahu. Již v době, kdy se tento materiál diskutoval na úrovni hlavního města, jsem kolegům položil otázku, co se stane, když se nedohodneme do konce roku na budoucí podobě jednotných zón placeného stání. Dostal jsem odpověď, že bychom opět prodloužili platnost stávajícího zvýhodnění nízkoemisních vozidel na další období, abychom získali čas na nalezení společného postupu ohledně jednotných zón placeného stání.

Na podzim roku 2024 byl předložen materiál, který navrhoval jiné řešení, v rámci kterého by stávající způsob zvýhodnění elektromobilů nebyl prodloužen, ale byl by upraven stávající systém zón placeného stání způsobem, který by elektromobily zvýhodnil 50% slevou z ceny parkovného, což však dle mého názoru nebyl dostatečný a do budoucna funkční model zvýhodnění. Proto jsem příslušným kolegům i na jednání Rady hl. města, když se tento materiál projednával, připomněl naši dohodu, že v případě, že se nedohodneme do konce roku 2024, dojde k opětovnému prodloužení původního zvýhodnění elektromobilů. Musím s potěšením říci, že příslušný gesční člen Rady akceptoval tuto mou připomínku a souhlasil s tím, že navržený materiál se již nebude dále projednávat a dojde k prodloužení stávajícího zvýhodnění, které tedy aktuálně platí do 30. 6. 2025. Usnesení o tomto prodloužení přijala Rada dne 16. 12. 2024 s tím, že pro další postup je nezbytné projednat formu zvýhodnění s jednotlivými městskými částmi, ať už se jedná o dlouhodobé stání rezidentů či abonentů, tak i krátkodobé stání ostatních uživatelů zón placeného stání.

Nicméně, pozornému čtenáři jistě neunikne otázka: Co se stane po 30. 6. 2025? A zde platí ona věta, kterou jsem řekl na začátku – „Ví bůh“. To opravdu v tuto chvíli nikdo neví, protože představy členů vedení hlavního města v této věci nejsou shodné. Za sebe musím říci, že budu prosazovat, aby stávající způsob zvýhodnění elektromobilů byl prodloužen až do doby, kdy skutečně dojdeme k tomu, že nalezneme jiný způsob zvýhodnění, na kterém bude společný konsensus. Protože v tuto chvíli reálně hrozí situace, že stávající zvýhodnění skončí k 30.6., avšak vedení města nenalezne shodu na nové podobě zón placeného stání nebo na jiném způsobu zvýhodnění elektromobilů, a tím pádem od 1.7. nebudou elektroauta zvýhodněna žádným způsobem. Toto, za situace, kdy je automobilový průmysl tlačen do situace, aby vyráběl elektromobily, s ohledem na normy, které jsou schváleny na úrovni Evropské unie, mě velmi překvapuje. A upřímně řečeno mě šokuje nulový zájem pražské Radní pro životní prostředí (Piráti) o tuto problematiku, protože si myslím, že jestli by měl být někdo tím prvním, kdo říká, že tento problém je třeba řešit, tak by to především měl být člen Rady s gescí pro životní prostředí. Pokud ho totiž nevyřešíme nebudou v Praze od 1. 7. 2025 elektroauta zvýhodněna, což se zcela jistě projeví na jejich prodejích, a ohrozí tedy závazky které učinila i Praha, pokud jde o zlepšování kvality životního prostředí.