Sousedská válka

Špatné zaparkování se bohužel stává nástrojem k vyřizování si sousedských účtů.

Hlavní město se dlouhodobě potýká s obrovským nedostatkem parkovacích míst. Jakožto starosta městské části Praha 11 vím, že zaparkovat je velký problém nejen u nás na Jižním Městě, ale i v ostatních pražských čtvrtích. Proto municipalita, protože si je vědoma, že se jedná o problém týkající se základní potřeby občanů, kteří mají auto, je lehce tolerantní v tom, že nevytváří tlak na městskou policii, aby za každou cenu odtahovala a pokutovala vozy, které někde nesprávně zaparkují. Samozřejmě za předpokladu, že špatně zaparkované auto ničemu nepřekáží, netvoří překážku pro vozy Integrovaného záchranného systému nebo pro vývoz odpadu.

Stejně tak i já na Praze 11 nevytvářím na policii tlak ohledně správného parkování. Nedávno jsem se však díval na čísla řešených přestupků a zjistil jsem, že je velký nárůst pokut za špatné parkování v porovnání s minulými obdobími. Začal jsem se proto zajímat o to, jak je to možné, jaké jsou důvody. Téma jsem řešil i s městskou policií a bylo mi řečeno, že se jedná o sousedské války místních obyvatel, kteří bohužel mají potřebu si navzájem škodit. A tak v konečném důsledku městská policie řeší špatné parkování i v případech, kde by jinak ona tolerance byla zcela na místě.

Konkrétní případ z nedávné doby je například ten, že řidič dostal pokutu za špatné parkování, ovšem v jeho případě zcela oprávněně, protože auto stálo tak nešikovně, že by ulicí nemohly projet vozy IZS v případě potřeby. Tento řidič se kvůli pokutě strašně naštval a když šel domů, tak nahlásil městské policii každé auto, které se mu zdálo zaparkované v rozporu s předpisy, s tím, ať dotyčnému koukají dát pokutu. Samozřejmě městská policie ve chvíli, kdy dostane takové oznámení, má povinnost jej evidovat a vypořádat, tudíž musí na místo dojet a když zjistí, že tam opravdu stojí špatně zaparkované auto, tak ho musí pokutovat.

Jistě, že uvedený případ se děje spíše výjimečně, ovšem zcela běžně se stává, že obyvatelé sídlišť (zde musím připustit, že zejména starší ročníky), když z okna svého bytu vidí někoho, kdo špatně zaparkuje, byť auto ničemu nepřekáží, tak okamžitě volají městskou policii, ať ho odtáhnou, pokutují atd.

Pak dochází k situaci, kdy nám na jednu stranu nadávají občané, že jsou „perzekuováni“, protože dostávají pokuty, a logicky se nás ptají, co mají dělat, když nemají kde jinde zaparkovat, ale na druhou stranu si to způsobují obyvatelé mezi sebou, když se takovým způsobem navzájem udávají. Proto bych rád na tento problém poukázal, protože nerozumím tomu, proč za situace, kdy je dnešní parkování samo o sobě komplikované, je zde snaha ji ještě více vyhrocovat. Osobně bych si přál, aby stejnou toleranci, s níž ke špatnému parkování přistupuje městská část, měli k sobě navzájem i místní obyvatelé.