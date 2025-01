Praha požaduje zpřísnění podmínek, za kterých mohou cizinci vykonávat povolání řidiče taxi

V poslední době mi chodí stále více e-mailů, v nichž si Pražané stěžují na řidiče taxislužby z řad cizinců, kteří jezdí pro zprostředkovatele nabízející taxislužbu přes mobilní aplikace.

Na jednu stranu respektuji svobodu podnikání, na druhou stranu však dravost těchto společností vytlačila do značné míry z trhu běžné provozovatele taxi a chcete-li si objednat odvoz například z pražského letiště, nemáte skoro na vybranou, a musíte jet s některou z těchto společností. Jsem přesvědčen, že Pražané právem požadují, aby tato služba byla poskytována způsobem zaručujícím jejím uživatelům bezpečnost a kvalitu. Nemyslím si, že například požadavek, aby řidič taxislužby byl schopen se svým zákazníkem komunikovat česky, je něčím nadstandardním nebo mimořádným.

V uplynulém týdnu jsem spolu s úředníky magistrátu zastupoval hl. město Prahu na Ministerstvu dopravy při jednání o pozměňujících návrzích, které vedení hl. města prosazuje zapracovat do projednávaného návrhu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Předložené pozměňovací návrhy míří především na ustanovení upravující pravidla fungovaní taxislužeb na území hl. města a reflektují velké množství připomínek, které členové vedení hl. města v této věci od Pražanů obdrželi. Cílem je, aby výkon povolání řidiče taxislužby vykonávaly osoby, prokazatelně způsobilé jej vykonávat bezpečně a v kvalitě, kterou Pražané očekávají.

Předložené pozměňovací návrhy zmíněného zákona pak kromě jiného předpokládají povinnost řidičů taxislužby doložit prohlídku zdravotní způsobilosti. Toto povolání by mohli vykonávat pouze držitelé řidičského oprávnění vydaného některým státem EU. Cizinci, kteří mají povolení k pobytu na území ČR na dobu kratší 5 let, by mohli mít povolení k řízení vozidla taxi, avšak pouze na dobu, po kterou mají povolen pracovní pobyt na území ČR. Důvodem je skutečnost, že v současnosti může cizinec, který má např. pouze 6měsíční pracovní povolení k pobytu na území ČR, získat povolení k výkonu činnosti řidiče taxislužby na dobu podstatně delší a po skončení doby platnosti pracovního povolení (oněch 6 měsíců) se běžně stává, že cizinec zůstává na území ČR a dále vykonává práci řidiče taxi s platným povolením k této činnosti. Další povinnosti by pak, dle Prahou navrhovaných pozměňovacích návrhů, přibyly zprostředkovatelům této služby, a šlo by zejména o povinnost informovat o tom, kdo, kdy a za jakých podmínek v konkrétních případech službu poskytoval, a úpravu vztahů mezi majitelem vozidla, zprostředkovatelem taxislužby a řidičem vozidla.

Poslední skupina pozměňovacích návrhů prosazovaných hl. městem se pak týká povinnosti řidičů skládat jak na celostátní, tak případně na obecní úrovni zkoušku odborné způsobilosti, prokazující znalost předpisů upravujících právní podmínky poskytování této služby a znalosti místa, ve kterém je poskytována, a prokazující schopnost komunikace v českém jazyce.

Hlavní město získalo pro značnou část svých návrhů podporu Ministerstva dopravy. Rozdílný pohled je však na otázku týkající se povinnosti řidičů taxislužby skládat zkoušku odborné způsobilosti na celostátní, případně obecní úrovni. Za sebe musím říci, že i když rozumím výhradám ministerstva, že takováto zkouška by znamenala překážku, která by na úrovni některých obcí mohla ovlivnit dostupnost této služby, na úrovni Prahy ale s ohledem na zkušenosti, které máme zejména s řidiči objednávanými přes zahraniční mobilní aplikace, považuji složení takovéto zkoušky a prokázání odborné způsobilosti a schopnosti komunikace v českém jazyce za maximálně žádoucí.