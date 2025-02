Novoroční ohňostroj v Praze – ano, nebo ne?

Od novoročního slavení uplynulo už několik týdnů, protože mi ale během ledna přišlo více dotazů, proč Praha nedělá novoroční ohňostroj, dovolím si již s mírným odstupem nebo s velkým předstihem a nadhledem toto téma opět otevřít.

Od novoročního slavení již uplynulo několik týdnů, protože mi ale během ledna přišlo více dotazů proč Praha nedělá novoroční ohňostroj, případně zda jako starosta městské části Praha 11, neplánuji ohňostroj u příležitosti oslav konce letošního roku, uspořádat na Jižním Městě, dovolím si již s mírným odstupem nebo s velkým předstihem a nadhledem toto téma opět otevřít, a zamyslet se nad otázkou, zda a jakým způsobem pořádat ohňostroje na území hl. města, a poukázat na problémy, které jsou s odpalováním zábavní pyrotechniky spojené, a to nejen o Silvestru.

Pokud jde o oficiální pražský ohňostroj nebo ohňostroje organizované městskými částmi, je zcela zřejmé, že v tuto chvíli se střetávají dva pohledy. Jedním je pohled ochránců či chovatelů zvířat, kteří oprávněně poukazují na to, že ohňostroj je pro zvířata frustrující, že jim může způsobit i vážné zdravotní problémy, případně starosti a stres majitelům v případě, že zvíře uteče. Na druhou stranu je tu určitá tradice, která kromě jiného spočívala i v tom, že se začátek nového roku vítal slavnostním ohňostrojem, ať už to byl ohňostroj pořádaný na Silvestra, nebo na Nový rok. Tyto oslavy představují i důležitou součást mezinárodní reprezentace a pýchu velkoměst jako jsou Sydney, Paříž, Londýn či New York.

O tom, zda se oficiální pražský ohňostroj bude, nebo nebude konat, rozhoduje Magistrát hlavního města. Není zavedeno pravidlo, že ohňostroj se každoročně pořádá, vždy záleží na situaci daného roku či období. Od epidemie covidu se dosud žádný rok nerozhodlo o tom, že by se ohňostroj pořádal. Pokud bychom si měli odpovědět na otázku, zda ohňostroj v Praze organizovat, či nikoliv, a jak současnou situaci řešit, tak by mělo být snahou vyhovět oběma skupinám, to znamená ohňostroj organizovat, ale tím způsobem, aby bylo možno minimalizovat následky či dopady na zvířata, což znamená, že by měl být pořádaný v místě, čase a s takovým typem pyrotechniky, aby byly případné negativní dopady co nejmenší.

Ohledně časového hlediska, jistě dává největší smysl organizovat tzv. novoroční ohňostroj, tedy ne na Silvestra, ale 1. ledna kolem šesté hodiny večerní, a to z toho důvodu, že na Silvestra bohužel střílí rachejtle kde kdo, a to naprosto nekontrolovatelným způsobem. Zjevně je velmi obtížné tomuto chování zabránit, pokud to vůbec možné je. I když Praha zavedla vyhlášku, že je zakázáno pyrotechniku v určitých lokalitách odpalovat, tak pokud strážníci nechytí člověka přímo v okamžiku, kdy tak činí, neexistuje následně prakticky žádná možnost, jak mu ten skutek prokazovat, pokud ho shodou okolností u toho někdo nenatočí, ale i tak by to bylo obtížné. Zákaz odpalování pyrotechniky na vybraných místech dopadá v největší míře na cizince, kteří slaví konec roku v centru Prahy. Jsou to právě oni, kdo odpalují zábavní pyrotechniku nejvíce.

Ale děje se tak nejen na Silvestra. Například na Jižním Městě mi chodí stížnosti na to, že skupinka teenagerů se po nocích baví tím, že odpaluje dělobuchy mezi paneláky. I v takových případech je velmi obtížné pachatele chytit. Navíc obecně není tolik známo, že v Praze je zakázáno odpalovat zábavní pyrotechniku v průběhu celého roku, pouze s výjimkou Silvestra. V průběhu roku lze pyrotechniku použít jedině v případech, pokud to městská část dovolí, a to jednorázově na ten daný účel.

Samozřejmě ve chvíli, kdyby byl ohňostroj organizovaný oficiálně městskou částí, určitě bude vhodné zohlednit ještě jeden faktor – nejenom tedy volbu vhodného místa a času, ale i typu pyrotechniky, u kterého převažuje světelný efekt nad zvukovým. Věřím, že za těchto kontrolovaných podmínek lze oficiální ohňostroj v Praze nebo na území jednotlivých městských částí uspořádat.

Osobně by mě zajímal názor veřejnosti k tomuto tématu, protože vím, že určitá část obyvatel jej vnímá velmi negativně. Téma ochrany zvířat se však objevuje teprve několik posledních let. Do jaké míry je tento argument vědecky podložený, nebo čistě účelový, ponechám stranou. V důsledku tlaků těchto obyvatel, kterých v konečném součtu nemusí být mnoho, zato jsou nejvíce slyšet, pak není ani vůle na straně vedení měst a městských částí ohňostroje organizovat, nemluvě o tom, že taková akce ukrojí z rozpočtu 400 tisíc Kč. a výše. Zda je v pořádku těmto tlakům ustupovat a do jaké míry tím ztrácíme hezkou tradici a mezinárodní visibilitu, zůstává otázkou.