Nechvalná pověst pražských taxikářů – bude se historie opakovat?

Od 1. ledna 2025 by měla být uvolněna regulace cen taxislužby. Ministerstvo financí na základě sledování trhu rozhodlo, že u těch druhů taxislužeb, kde zákazník zná cenu jízdy předem, už není nutné stanovovat maximální cenu za km.

Obce budou moci od 1. ledna regulovat pouze „klasickou“ taxislužbu, kde zákazník platí za ujetý km dle taxametru.

Regulace cen taxislužby byla zavedena v 90. letech jako obrana proti nepoctivým taxikářům. Největší problém tehdy představovaly jízdy, za které taxikáři účtovali nehorázné částky, což se dělo zejména turistům, a především pak během jízd z letiště nebo na letiště. Praha tehdy měla mezi turisty pověst města, kde jsou snad ti nehorší taxikáři na světě. Avšak i pro mě, jakožto rodilého Pražana znalého místních poměrů, byla jízda taxíkem mnohdy „sázkou na nejistotu“.

Nutno podotknout, že během několika posledních let se tato oblast podnikání zásadně proměnila. S příchodem mobilních aplikací, kde si lze taxi jednoduše a rychle objednat, znát předem cenu a čas příjezdu, moci si vybrat taxi i dle typu auta nebo hodnocení řidiče, se však zároveň otevřela nabídka různých provozovatelů taxislužby. Spolu s tím ožila i myšlenka zákonodárců, že v takto nastaveném konkurenčním prostředí již není třeba cenovou regulaci déle udržovat. Proč mě tento návrh z pozice předsedy Výboru pro dopravu hl. města znepokojuje, když se na první pohled zdá, že nyní konečně všechno skvěle funguje?

To, že taxislužba podléhá cenové regulaci, je dáno výměrem Ministerstva financí, který obsahuje seznam zboží s regulovanými cenami. Uplatnění maximální ceny taxislužby pak vyhlašují kraje a obce dle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, a to nařízením, které zpravomocňuje kraje nebo obce určit maximální ceny těch regulovaných služeb, které nejsou stanoveny přímo ministerstvem. Výměr Ministerstva financí, který nabyde účinnosti 1. ledna 2025, však již nebude regulovat osobní taxislužbu jako celek, ale pouze taxislužbu provozovanou na území obce vozidlem taxislužby, pro které se vyžaduje vybavení taxametrem podle zvláštního právního předpisu. Alternativní taxislužba, kde zákazník zná cenu při objednávce v mobilní aplikaci, by nově již regulována být neměla. Problémem, o kterém se nemluví, je však to, že existuje dvojí metr, jak aplikace cenu jízdy stanoví.

V rámci odboru dopravy pražského magistrátu funguje tzv. Taxi team, který má pravomoc kontrolovat taxikáře na území Prahy. Tato specializovaná skupina strážníků a pracovníků magistrátu sleduje kromě běžných pochybení a dopravních přestupků rovněž to, jaká cena je účtována zákazníkovi taxislužby. A všimli si zajímavého zjištění – začaly se objevovat dvojí ceny. Člověk by se mohl domnívat, že se jedná o situaci typickou pro klasickou taxislužbu, kde je zákazníkovi účtována nižší sazba, pokud je Čech, a vyšší sazba, pokud se jedná o zahraničního turistu. Ovšem problém se překvapivě týká mobilních aplikací. Ty umí rozlišit koncového zákazníka a stanovit mu cenu podle jednoduchého pravidla. Pokud si zákazník objedná z českého čísla, je účtována nižší sazba než v případě objednávky ze zahraničního čísla. Jedná se o nekalou a nelegální praktiku, kdy je pro stejnou službu stanovována dvojí cena. Dokud funguje regulace cen alternativního taxi, tak je přinejmenším zajištěno, že cena nesmí růst nad stanovený limit daný hlavním městem. Co se však stane, až se tato regulace zruší? Taxikáři začnou opět parazitovat na cizincích a jsme tam, kde jsme byli.

Magistrát hl. m Prahy proto otevřel jednání s Ministerstvem financí na toto téma s tím, že navrhuje, aby se stávající regulace cen taxislužby plně zachovala. Ministerstvo sice zastává předpoklad, že po zrušení cenové regulace u alternativní taxislužby nebude docházet k nárůstu cen z důvodu značné konkurence na trhu, ale ne zcela si uvědomuje, že Praha tím přijde o nástroj, jak lze zabránit případnému okrádání a když už k němu dojde, jak se zpětně bránit. Účtování dvojích cen v rámci taxislužby by se totiž obtížně prokazovalo. Okrádání by se v podstatě stalo legálním, kdyby se regulace cen zrušila. Věřím proto, že se podaří s ministerstvem nalézt shodu a cenovou regulaci nerušit, když už nyní ministerstvo připouští variantu, že v případě potřeby je připraveno ji opět zavést.

Musím se trošku pousmát, když si vzpomenu na historky svých známých nebo své vlastní. Člověk ani nemusí cestovat příliš daleko, aby zažil při cestách z letiště zajímavé situace, kdy řidič taxi požaduje příplatek 10 EUR za kufry, které si zákazník stejně naloží i vyloží sám (Athény), anebo je nucen zaplatit dvakrát vyšší cenu jízdy, i když tabule se sazebníkem cen taxi u jejich letištního stanoviště určuje fixní cenu do centra města (Palermo). Nikdo z nás přeci nechce být takto okrádán. Doufám proto, že se Praze podaří udržet kvalitu taxislužby alespoň v těch mantinelech, kde je nyní, a že případné zrušení cenové regulace nebude v konečném důsledku krokem zpět.