Máte doma plný odpadkový koš? Tak ho radši rychle vysypte

Odboráři Pražských služeb, a. s., společnosti zajišťující svoz směsného odpadu z většiny pražských domácností, hrozí stávkou.

Hlavní město Praha vlastní společnost Pražské služby, a. s., která provádí na území hlavního města pravidelný svoz a zpracování komunálního odpadu z domácností a firem, svoz tříděného odpadu, bioodpadu a gastroodpadu. Z pohledu fungování hl. města je činnost Pražských služeb klíčová a velmi obtížně nahraditelná. Ačkoliv v některých městských částech zajišťují svoz odpadu jiné konkurenční společnosti, Pražské služby takto obhospodařují dvě třetiny území hl. města a z hlediska kapacit a technologií mají v Praze výsadní postavení.

Pražské služby, a. s. bohužel dlouhodobě čelí tlaku náměstkyně primátora hl. města, radní pro životní prostředí Jany Komrskové (Piráti), do jejíž gesce tato firma spadá, aby byly provedeny změny ve vedení společnosti, resp. aby došlo k odvolání generálního ředitele Patrika Romana. Důvodem pro odvolání, který paní náměstkyně oficiálně uvádí, je údajný střet zájmů ředitele Romana a jeho vazby na firmu JAPOS-STAV, která v posledních letech dostala od Pražských služeb zakázky přesahující 100 milionů korun. Náměstkyně vytýká vedení společnosti nevýhodnou cenu těchto zakázek a také to, že firma JAPOS-STAV prý provozuje podnikatelskou činnost v nemovitosti, jejímž vlastníkem je právě ředitel Pražských služeb.

Ačkoliv nařčení paní Komrskové o údajném střetu zájmů ředitele Romana byla jednoznačně vyvrácena právním posudkem renomované advokátní kanceláře, přesto se paní náměstkyně snaží opakovaně zasahovat do řízení společnosti, ať už prostřednictvím předsedy dozorčí rady Pražských služeb, kolegy z Pirátské strany Lukáše Wagenknechta, nebo osobně, protože na některá jednání dozorčí rady rovněž dochází. Kvůli jednání paní náměstkyně a jejím pokusům o Romanovo odvolání oslovily Pražské služby přímo vedení hlavního města. Dopis pražskému primátorovi poslala rovněž odborová organizace působící u Pražských služeb, přičemž zaznělo ultimátum, že pokud paní Komrskové nebude tato společnost odebrána z gesce, jsou její zaměstnanci připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost, a kromě jiného, také pozastavit svážení a spalování komunálního odpadu.

Zatímco náměstkyně Komrsková vyjádřila ochotu s odboráři jednat, odbory její nabídku ignorují a za ředitelem Romanem pevně stojí. Protest 150 zaměstnanců Pražských služeb proti jednání paní Komrskové před sídlem společnosti ve Vysočanech jen dokresluje současnou vyhrocenou situaci. Odbory vyčítají náměstkyni zejména to, že se dlouhodobě snaží společnost destabilizovat, poškozuje její pověst a nehájí dostatečně zájmy zaměstnanců, co se týče navýšení rozpočtu na mzdy, jelikož valorizace mezd v Pražských službách byla menší než např. v Dopravním podniku, který je rovněž vlastněný Prahou.

Vedení hlavního města, v reakci na dopisy ze strany Pražských služeb a jejích odborů, upozornilo paní náměstkyni, že by neměla odvolávat ředitele Romana bez vážných důvodů, resp. aniž by se jednoznačně prokázal onen střet zájmů, z něhož je nařčen, a měla by svůj přístup přehodnotit. Paní Komrsková totiž zřejmě nepochopila, že bojovat s odbory společnosti, která sváží odpad, je sebevražedné. Kvůli jejímu amatérskému postoji, který není o nic zásadního opřen, se vlastně obětí tohoto boje mohou stát všichni Pražané. Hrozba stávkou a pozastavením svážení komunálního odpadu ze strany odborů stále trvá. A jak probíhaly stávky popelářů v New Yorku nebo Neapoli, všichni dobře víme. Pokud v Praze začnou stávkovat popeláři, tak jim stačí pozastavit svoz odpadu na 2-3 dny, aby bylo dílo zkázy dokonáno. Protože za tu dobu budou na sídlištích, a nejen na nich, přetékat kontejnery. Svoz odpadu je jedna z nejcitlivějších oblastí služeb, nezbytných pro fungování hlavního města, a pokud závažnost situace paní náměstkyni nedochází, tak by opravdu měla zvážit svou rezignaci.

Současná pozice paní náměstkyně prozatím díkybohu není natolik silná, aby v rámci dozorčí rady Pražských služeb byla schopna prosadit odvolání jejího ředitele. Pakliže by však prostřednictvím svého kolegy, předsedy dozorčí rady Wagenknechta, měla v tomto orgánu společnosti zajištěnou většinu hlasů, pak by to mohlo být pro ředitele Romana zdrcující. Už jen samotný fakt, že předseda dozorčí rady není schopen zajistit většinu hlasů pro svůj návrh, bohužel vypovídá o určitém politickém amaterismu, nehledě na to, že na naprostou nekompetentnost poukazuje výzva dozorčí rady, aby náměstkyně zvážila předání gesce, pod kterou spadají Pražské služby, jinému členu Rady hlavního města.

Co mi však na celé situaci vadí nejvíce, je snaha kolegů z Pirátské strany o dělání si politického PR a hledání tzv. „pseudokauz“ způsobem, který v konečném důsledku může rozložit či vážně poškodit společnosti, na kterých závisí fungování Prahy. Nesouhlasím, aby Prahou vlastněné firmy byly rukojmím politického boje. Chod hlavního města a fungování služeb, jako je svoz odpadu, musí být nadřazeno zájmům politických subjektů a jejich představitelů. Zcela upřímně, občana Prahy, potenciálního voliče, příliš nezajímá snaha politických hnutí o hledání transparentnosti, vymýšlení si složitých konstruktů, aby se prokázala sebemenší nepravost, a vzájemné obviňování se bez důkazů, naopak si stoprocentně všimne toho, když mu zítra ráno nevyvezou popelnici.