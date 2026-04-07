Jízda autem po Praze nemá být jen pro vyvolené
V poslední době se opět objevují aktivity ze strany náměstka pro dopravu hl. m. Prahy i zástupců dalších politických uskupení, které směřují k tomu, aby jízda autem po Praze byla obtížná, a zejména drahá. V uplynulých letech to byly především snahy o zavedení pěších zón nebo snížení kapacity komunikací ubíráním silničních pruhů, což je nebezpečná myšlenka zejména u páteřních komunikací Prahy, dokud není plně dostavěn pražský a městský okruh. Nyní se opět objevují záměry s cílem „zklidnění dopravy“ na pražských nábřežích, v praxi má však dojít k jejich zneprůjezdnění, a pokud byste přeci jen potřebovali do těchto úseků proniknout autem, vjezd bude zpoplatněn.
Samozřejmě s ohledem na to, že dle platné legislativy nelze vybírat poplatek za průjezd veřejnou komunikací, tak tyto poplatky by byly skryté v různých legislativních úpravách typu, že pokud řidič vjede do centra Prahy a nezaparkuje tam, tak po něm bude požadována určitá úhrada. Těchto legislativních cest se zkoumá několik, ale nejde ani tak o tyto zákonodárné procesy, jako o samou podstatu, že užívat auto není právo občana, ale výsada, či dokonce buržoazní přežitek, což je myšlenka, kterou dlouhodobě razí Piráti a která se projevuje v různých jejich návrzích. Já se s touto myšlenkou neztotožňuji, protože si nemyslím, že auto využívají pouze bohatí, a nesouhlasím ani s návrhy Pirátů na používání auta jako dopravního prostředku prostřednictvím ekonomického nátlaku.
Možnost využívat auto je zcela přirozená potřeba, kterou Pražané, nebo obecně obyvatelé měst mají. Souvisí to nejen s osobním pohodlím, ale do velké míry i s tím, že spousta lidí potřebuje jet autem, protože z určitých zdravotních nebo jiných praktických důvodů pro ně jízda MHD není vhodnou volbou. Například, když je třeba zajet s dítětem k lékaři, odvést velký nákup a podobně. Pro obyvatele se sníženou pohyblivostí nebo starší obyvatele by využívání auta měla být dobrá možnost, jak se po Praze pohybovat. Kromě jednotlivců auta využívají i firmy k zásobování a pro výkon svého podnikání.
Obyvatelé by měli mít ve městě právo si zvolit, jaký typ dopravy použijí. Samozřejmě chápu, že Praha není nafukovací, a kdyby každý jezdil pouze autem, tak to znamená nekonečné dopravní kolapsy, nemožnost zaparkovat v centru a tak dále. Proto se na MHD musí nahlížet jako na preferovanou formu dopravy, s čímž se plně ztotožňuji. Praha by měla motivovat své obyvatele, aby, mohou-li, jeli městskou hromadnou dopravou a nikoliv autem. Tato motivace by ale měla být pozitivní, tedy aby důvod, proč Pražan nebo návštěvník Prahy využije při pohybu uvnitř města MHD a nikoliv auto, spočíval v tom, že je tato doprava kvalitní, cenově dostupná a dá se jejím prostřednictvím dojet prakticky kamkoliv, kam se člověk potřebuje dostat, a nespočíval v tom, že MHD využije jen proto, že si prostě nemůže dovolit jet autem. Praha v tomto směru již mnohé dělá, budujeme nové trasy MHD, zvyšujeme přepravní kapacitu a realizujeme celou řadu dalších investic s cílem, aby pražská MHD i nadále patřila mezi nejlepší na světě a představovala komfortní variantu dopravy v našem hlavním městě.
Ovšem přístup, který volí některá politická uskupení, spočívající v tom, že lidem natolik znepříjemníme jízdu autem, prostřednictvím často absurdních dopravních omezení a různých nesmyslných poplatků, že auto přestanou chtít používat, je jednak naivní, ale rovněž neférový. Naivní z toho důvodu, že obyvatelé a podnikatelé, kteří auto využívat musí a potřebují, jej budou využívat i nadále a restrikce jim v tom nezabrání. Férové to není ve vztahu k těm Pražanům, kteří se z různých důvodů potřebují někam přepravit za okolností, které jim neumožňují použít MHD. Proto nemohu souhlasit s některými vyjádřeními bývalého náměstka pro dopravu, která vyznívala v tom smyslu, že jezdit autem je komfort a pokud člověk volí komfort, musí za něj platit, a že sockou jezdí plebs. Tato slova by obyvatelé a návštěvníci Prahy mohli oprávněně chápat jako přezíravá.
Z pozice předsedy Výboru pro dopravu hl. města Prahy samozřejmě naprosto respektuji, že je potřeba obecně snižovat objem dopravy v Praze, a to nejen individuální, ale i hromadné, což znamená budovat město krátkých vzdáleností, aby občané, když jedou do práce, k lékaři, něco vyřídit, nemuseli jezdit sem a tam přes celou Prahu, ale aby tyto služby, práce, zábava, byly dostupné ideálně ve velmi krátké vzdálenosti od místa, kde člověk bydlí. Komunikovat s veřejností o kvalitě MHD je pak podle mě jedna z cest, které by k redukci objemu individuální automobilové dopravy měly vést. Je třeba přesvědčit Pražany, že veřejná doprava je opravdu na vysoké úrovni, s cílem, aby ji dobrovolně preferovali před individuální automobilovou dopravou. Cesta k preferování MHD by však rozhodně neměla probíhat formou, která znevýhodňuje využívání aut, prostřednictvím restrikcí či cenového nátlaku, s tím výsledkem, aby si občan MHD vybíral jen proto, že možnost dojet někam autem je finančně nebo logisticky nedostupná. Nemá platit předpoklad, že možnost jezdit autem je jen pro vyvolené, a ani představitelé Prahy by neměli vytvářet tento dojem.
Martin Sedeke
