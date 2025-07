Jezdí se pražskou hromadnou dopravou zdarma?

Odpověď na shora uvedenou otázku je zřejmá jen zdánlivě.

Cestování po Praze prostřednictvím MHD sice není zdarma, ovšem záleží na úhlu pohledu. Jízdné, které je vybíráno od cestujících, nepokryje ani 15 % nákladů na celkový provoz Dopravního podniku. Lze si to zjednodušeně představit tak, že místo každé koruny, kterou by měl cestující MHD zaplatit, platí ve skutečnosti pouze 15 haléřů. Vše ostatní dotuje hlavní město.

O tom, že jízdné pražské MHD je nízké, svědčí i porovnání s jinými městy ČR.

Město ČR Cena základního ročního kuponu MHD Praha 3 650 Kč Brno 4 750 Kč Ostrava 4 400 Kč Plzeň 4 656 Kč Liberec 3 650 Kč České Budějovice 3 990 Kč Hradec Králové 4 070 Kč Pardubice 3 890 Kč Ústí nad Labem 4 490 Kč Jihlava 3 990 Kč

Kdybychom vzali v úvahu rozsah sítě MHD v uvedených městech, pak je pražské jízdné několikanásobně nižší, než jaké by mělo být. Obdobně dopadne Praha rovněž v porovnání s jinými evropskými metropolemi, a to i za situace, kdy zohledníme kupní sílu a další ekonomické parametry. Lze tedy tvrdit, že pražská MHD v podstatě zdarma je.

K této situaci došlo mimo jiné proto, že samozřejmě mnoho politiků se snaží získávat své politické body v oblasti dopravy a je logické, že když přijdou s programem, že se po Praze bude jezdit zadarmo, tak to veřejnost ocení a oni tím získají politickou podporu. Příkladem je zlevnění ročního kuponu pražské MHD v roce 2015 ze 4750 Kč na současných 3650 Kč. Zlevnění sice tenkrát zvýšilo zájem cestujících o koupi ročního jízdného, ale ve svém důsledku znamenalo, že Dopravnímu podniku příjmy z jízdného klesly v řádu stovek milionů korun.

Cenou za to, že pražská MHD je levná, a to si obyvatelé Prahy ne vždy uvědomují, je skutečnost, že Praha není schopna investovat peníze, kterými dotuje MHD, do jiných částí infrastruktury. V současnosti tyto dotace MHD spolknou pětinu nákladů hlavního města. Je-li tedy Praha kritizována například za to, že nemá dostatečné kapacity středních škol, že příliš neinvestuje do obnovy silniční a další technické infrastruktury, je třeba si uvědomit, že každý rok dotuje hlavní město pražskou MHD částkou 25 miliard Kč. Jen pro ilustraci, za 100 miliard, což stojí pražská MHD hlavní město za 4 roky, bychom byli schopni postavit 200 škol o 16 třídách.

Netvrdím, že by pražská MHD měla být zdražena desetkrát, aby jízdné krylo v plném rozsahu náklady na provoz. Takto to nefunguje v žádném městě, které provozuje hromadnou dopravu. Na druhou stranu jen málokde je z jízdného kryto pouze 15 % nákladů. Proto si myslím, že politici by měli mít odvahu sdělit veřejnosti, že současný stav je dlouhodobě neudržitelný, že do budoucna bude muset dojít ke zvýšení cen jízdného, protože pokud k němu nedojde, tak to bude mít vliv na investice do jiných součástí infrastruktury, kterou Praha nutně potřebuje.

V rámci magistrátu hlavního města, kde se rozhoduje o cenách jízdného a dotacích pro Dopravní podnik, prozatím není shoda na tom, jak a zda vůbec by se mělo jízdné zdražit. Diskuse na toto téma je ovšem nevyhnutelná. Správně by se však debata neměla odvíjet od toho, kolik má jízdné stát, ale kolik procent nákladů na MHD by mělo být z jízdného pokryto. Dle mého názoru by to mělo být minimálně 25 %, optimálně 30-35 %, přičemž k tomuto cíli bychom se měli dostat postupným zdražováním jízdného v horizontu 5-10 let.

Samozřejmě je třeba počítat s tím, že první vlna zdražení bude pravděpodobně více skoková, určitou kompenzaci cestujícím by však mělo přinést to, že nebudou muset výdaj za celoroční kupon MHD zaplatit jednorázově, jako tomu je nyní, i když této varianty bude možné i nadále využít. Plánuje se totiž možnost úhrady automatickým strháváním z platební karty na měsíční bázi, což lze považovat za komfortní řešení pro značnou část cestujících.

Za podstatné též považuji zdůraznit, že pražskou MHD nevyužívají jen Pražané, takže jejím subvencováním z rozpočtu hl. města vlastně přispíváme na jízdné mimopražským návštěvníkům Prahy, místo toho, abychom takto vynaložené prostředky použili na uspokojování potřeb Pražanů například tím, že je budeme investovat do oprav silnic nebo výstavby škol.