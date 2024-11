Jak velký vliv mají volby amerického prezidenta na život v ČR?

Je pro nás lepší Harrisová nebo Trump? Úvodem považuji za podstatné říci, že cílem článku není pokoušet se o hloubkovou analýzu, jak v jednotlivých oblastech může ovlivnit volba amerického prezidenta život obyvatel v ČR.

Od toho jsou jistě erudovanější a povolanější odborníci. Chtěl bych ale polemizovat s názorem, s kterým jsem se v poslední době opakovaně setkal, že nám výsledek volby může být ukradený, že Amerika je daleko a že její výsledek má na život u nás zanedbatelný vliv.

Amerika, jako světový hegemon jak v mocenské, tak ekonomické oblasti, má zcela nepochybně velký vliv i na život v ČR. Jsem také přesvědčen, že jen málokdo může pochybovat o vlivu USA na bezpečností situaci ve světě, tedy na to, kde jaké konflikty vznikají nebo nevznikají a jak se vyvíjí. Na to, zda je tento vliv pozitivní nebo negativní, se názory různí. Jsem ale hluboce přesvědčen, že spojenectví s USA prostřednictvím NATO poskytuje ČR bezpečnostní garance, v jejichž důsledku se můžeme cítit bezpečně, nebo přesněji bezpečněji, než pokud bychom součástí NATO nebyli. Posuzovat ekonomický vliv je obtížnější, přesto si myslím, že prosperující USA znamenají prosperitu i pro další části světa, s nimiž jsme ekonomicky propojeni, tedy prosperitu i pro nás.

Z uvedeného vychází, že volba takového amerického prezidenta, který USA přinese stabilitu a prosperitu, je i zájmem ČR. Pokud se ale podívám na oba kandidáty, mám problém, kterého označit za tu z mého pohledu správnou volbu.

Svět vidím spíše tak, jak ho vidí američtí republikáni. Nicméně Donald Trump svými názory a excentrickým vystupováním vzbuzuje pochybnost, zda si vůbec uvědomuje, kam by naplněním své představy o dalším směřovaní USA tuto zemi zavedl. Jeho názory v celé řadě oblastí lze označit za extrémní a jeho představa o důsledcích jejich realizace je častokrát v rozporu s objektivní realitou. Navíc jeho vystupovaní na veřejnosti, a to pokud jde o obsah jeho vyjádření, tak pokud jde o formu, je něčím, co není slučitelné s tím, jak by měl prezident země jako USA vystupovat.

Na druhou stranu u Kamaly Harrisové panují velké pochybnosti, nakolik je schopná zvládnout případnou pozici hlavy USA. Její dosavadní kariéra tomu příliš nenasvědčuje. Harrisové levicové vidění světa tak, jak jej prezentuje, je mi navíc také výrazně cizí.

Rozporuplnost obou kandidátů pak dokresluje skutečnost, že ani čelný představitelé a významné osobnosti obou stran nepodporují své vlastní kandidáty. Co si myslet o situaci, kdy bývalý viceprezident USA a čelný představitel republikánů Dick Cheney, nejen že řekne, že republikánského kandidáta Trumpa nepodpoří, ale navíc ho označí za hrozbu pro budoucnost USA. A naopak významný člen rodiny Kennedyů, syn bývalého ministra spravedlnosti USA a bratra prezidenta Johna F. Kennedyho zvoleného za demokraty, Roberta Kennedyho, Robert F. Kennedy Jr., nepodpoří demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou, nota bene údajně za příslib postu v případné administrativně D. Trumpa?

Říci, který z těchto dvou kandidátů by byl pro USA, a ve svém důsledku i pro ČR, lepší, je opravdu Sofiina volba. Osobně vidím jediný argument, díky kterému bych nakonec s těžkým srdcem viděl Kamalu Harrisovou jako menší zlo. Podle informací prezentovaných americkými médii, je více než Donald Trump ochotna naslouchat a respektovat názory svého okolí a vedení své strany. A protože věřím a doufám, že elity americké společnosti se budou snažit případné přešlapy a omyly budoucí hlavy státu korigovat, zdá se mi lepší volbou než Trump. Obávám se, že v případě jeho volby by známé „Bůh ochraňuj Ameriku“ nabylo zcela konkrétního obsahu a jeho volba mohla mít i fatální dopady na zbytek světa, a tedy i ČR.