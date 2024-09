Jak Airbnb ovlivňuje dopravu v Praze

Po několika letech hledání řešení, jak uchopit a regulovat trh s krátkodobými pronájmy, to vypadá, že se nyní již konečně blýská na lepší časy.

Připravovaný návrh novely, který má zpravomocnit obce, aby ony samy mohly stanovovat limity a podmínky těchto pronájmů, je krokem, který vítám jednak proto, že si myslím, že takové řešení v Praze dlouhodobě chybí, ale především pak vnímám, jak Airbnb ve svém důsledku ovlivňuje život Pražanů v mnoha ohledech.

O tom, že Airbnb má být regulováno, jsem již delší dobu přesvědčen. V posledních letech jsem několikrát s kolegy mluvil o tom, že Praha by měla využít svou zákonodárnou iniciativu a návrh připravit, ale bohužel k prosazení takového návrhu je třeba vůle na vícero frontách. I když mezi pražskými politiky obecně panovala shoda na tom, že by opravdu mělo dojít k regulaci Airbnb, tak v rámci debat mezi poslanci docházelo k tradičnímu problému „Pražáci proti ostatním“, kdy pražští poslanci napříč politickým spektrem byli jednoznačně pro, ale proti nim stáli mimopražští, kteří říkali, že to není náš problém, vyřešte si to. Ač jsme měli velký zájem to vyřešit, bez jejich součinnosti to jednoduše nebylo možné. Toto je tedy jeden z důvodů, proč řešení otázky krátkodobých pronájmů v Česku zůstávalo mnoho let otevřené.

Trend regulace cestování je nyní patrný po celém světě, viz situace například v Benátkách, na Mallorce, či Santorini, kde se ozývají hlasité protesty a oprávněné námitky, že tento overturismus je třeba regulovat a není možné, abychom zatěžovali historická centra měst či turisticky atraktivní pláže takovým množstvím návštěvníků, protože se tato místa potom stávají neobyvatelná pro místní rezidenty. I v Praze začíná masová turistika vadit. Zejména centrum Prahy je vystaveno náporu turistů, kteří se mnohdy chovají bezohledně a naprosto nevhodně. O tom, jak efekty pražského overturismu zmírnit, se vede diskuse a hledají se vhodná řešení – jistě lze zmínit návrhy na regulaci pivní/bar turistiky, zpřísněná pravidla pro užívání sdílených koloběžek a podobně. Je to však právě regulace Airbnb, která by mohla v řešení situace výrazně pomoci. Osobně jsem hluboce přesvědčen, že Airbnb toho Praze moc nepřináší a ve svém důsledku je jedním z příčin problémů, které v centru Prahy máme. To, že se turisté chovají nepřístojným způsobem mimo jiné souvisí i s typem turistů, kteří Prahu navštěvují. A zrovna ti, kteří jsou ubytováni v Airbnb, jsou z velké části turisté, kteří se snaží dovolenou pořídit co nejlevněji, koupí si alkohol ve večerkách a pak jej konzumují na obrubnících chodníků v centru Prahy.

Pro mě, jakožto předsedu výboru pro dopravu hl. města, má však využívání krátkodobých pronájmů ještě jeden zajímavý efekt. Z analýz, které máme k dispozici o dopravním provozu, se ukazuje, že masové využívání Airbnb v Praze má ten důsledek, že cca 10 tisíc vozidel, které se za normálních okolností pohybují na území hlavního města, přes letní měsíce začne do Prahy pravidelně dojíždět – za prací, nákupy, různým zařizováním a tak dále. Tento trend, kdy se obyvatelé Prahy na léto přesouvají na své chaty a chalupy, samozřejmě není ničím neobvyklým, ovšem naše zjištění se týká úzké skupiny obyvatel, kteří mají v Praze byty, které přes letní měsíce nevyužívají, velmi ochotně je dávají k dispozici jako Airbnb, ale zároveň nečerpají v zaměstnání dovolenou, tudíž pravidelně do Prahy dojíždějí. Tím pádem tu ve zmíněném období máme zhruba 10 tisíc aut, jejichž pohyb je vyvolaný tímto efektem. V jiných částech roku z analýz vidíme, že dotyční pravidelně jezdí z určitého místa v Praze, zatímco v létě dojíždějí z mimopražských lokalit. Domněnka či přání většiny řidičů, že doprava v letním období bude slabší a komunikace průjezdnější, nemusí být tedy zcela naplněna. Když pominu téma nutné údržby a oprav komunikací během prázdnin, může být ranní doprava na vjezdech do Prahy a odpolední doprava na výjezdech z metropole výrazně ovlivněna právě zmíněným Airbnb efektem. Toto je pro mě další důvod, proč jsem velmi nakloněn regulaci krátkodobých pronájmů a proč Airbnb představuje jedno z klíčových témat, kterému se chci nadále věnovat.