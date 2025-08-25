Chceme radši blackouty, nebo stožáry vysokého napětí vedle našich domovů?
Rozsáhlý výpadek elektrického proudu, k němuž došlo v nedávné době na území Prahy i dalších regionů, ukázal na jeden zajímavý problém. Totiž, že veřejnost bude muset řešit, co je větší prioritou - zda zabezpečení dostatečně robustní technické infrastruktury, která nám bude garantovat, že se výpadky elektrického proudu, které mají vliv na fungování průmyslu, služeb a nás samotných, budou stávat spíše výjimečně, nebo zdali za vyšší hodnotu budeme považovat ochranu přírody a zachování okolní podoby našich domovů. Nebo lépe řečeno, s ohledem na nastalou situaci, co pro nás představuje menší zlo. Zda budeme ochotnější strpět občasné blackouty, nebo výstavbu vysokých stožárů a budování energetické soustavy natolik výkonné, aby odpovídala našim současným i budoucím potřebám.
Předně bych rád podotknul, že mediální hysterie kolem nedávného blackoutu byla pro mě poněkud překvapující. Výpadky proudu jsou a bohužel budou běžnou situací, se kterou je třeba počítat. Blackouty jsou způsobeny souběhem určitého množství poruch v energetické síti. A protože se dá říct, s jakou mírou pravděpodobnosti jednotlivé poruchy nastanou, dá se spočítat i míra pravděpodobnosti, že některé poruchy nastanou souběžně, což ve svém důsledku má za následek pád sítě. Od ní se postupně začnou odpojovat zdroje a přeruší se dodávky elektrické energie uživatelům. Z logiky věci, tak jako jednou za čas přijdou povodně, tak opět s určitou mírou pravděpodobnosti se objeví v energetické soustavě tyto chyby. Nedá se tedy tvrdit, že k nim nedojde, naopak je jisté, že s určitou pravděpodobností nastanou. Samozřejmě, že tato míra pravděpodobnosti se dá snižovat spolu s tím, čím je síť robustnější, nikdy to však nebude nulová pravděpodobnost. Pokud tedy můžeme něco udělat pro to, aby se výpadky na našem území vyskytovaly co nejméně, je třeba zapracovat na posílení stávající sítě.
Právě snaha o posilování energetické soustavy představuje velký problém, na který naráží celá řada obcí a dotýká se i pražských městských částí. Typickým příkladem je situace v pražských Křeslicích, kde se od roku 1985 v blízkosti místní zástavby nachází trasa vedení velmi vysokého napětí. ČEPS jakožto provozovatel přenosové soustavy zde plánuje obměnu tohoto vedení s tím, že by se trasa měla přeměnit na tzv. sdružené vedení, kombinující přenosovou soustavu a distribuci, kdy na stožárech mají vést jak přenosové dráty o napětí 400 kilovoltů, tak i distribuce se 110 kilovolty. Toto sdružené vedení má být celkem 7 km dlouhé a vést od rozvodny na pražském Chodově k Újezdu u Průhonic, těsně míjet Milíčovský les a pokračovat dále právě kolem Křeslic. Sdružené vedení si však vyžádá vyšší stožáry, než je obvyklé. Průměrná výška stožárů má být 55,5 metru, přičemž nejvyšší stožár má mít více než 70 metrů.
Proti tomuto záměru se logicky staví obyvatelé Křeslic a přilehlých obcí, kteří se obávají nepřiměřeného dopadu na životní prostředí a současný ráz krajiny, dále pak hluku a případného znehodnocení svých nemovitostí. Snahou místních občanů se proto stalo zabránit výstavbě těchto stožárů s tím, že navrhují, aby distribuce byla vedena kabely pod zemí. V tom případě by stožáry nesly jen vedení o napětí 400 kilovoltu, a proto by jej nebylo nutné zvyšovat, což místní považují za šetrnější řešení. Provozovatelé sítě však hájí navrženou variantu s tím, že kabelizace vedení 110 kilovoltu by k veřejnému prostoru šetrnější nebyla, protože by vyžadovala instalaci dalších zařízení, která by měla vliv na krajinný ráz, a rovněž odstraňování případných poruch pod zemí by bylo mnohem náročnější.
Na jednu stranu lze obavy místních obyvatel zcela chápat, na druhou stranu je ale zřejmé, že pokud nepostavíme toto vysoké vedení, tak nebudeme do budoucna schopni dostatečně zásobovat elektrickou energií určité části Prahy a není možný ani jejich další rozvoj. Modernizaci spojenou s navýšením kapacity stávající soustavy plánuje ČEPS již několik let, v reakci na očekávaný růst spotřeby a obecně zvyšující se nároky na přenos elektrické energie. Zároveň je třeba k distribuční síti připojit nová odběrná místa, pokud se Praha má dále rozrůstat. Křeslice tedy nejsou jedinou lokací, kde se o sdruženém vedení uvažuje, další takový záměr se plánuje například v pražských Čimicích nebo na Vysočině.
Ačkoliv je rozvoj přenosové soustavy v České republice definován jako veřejný zájem přímo ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), tak podobně jako u jakýchkoli jiných liniových staveb se střetávají oprávněné obavy místních obyvatel z dopadů na kvalitu jejich bydlení a stejně legitimní zájem distributorů zajistit bezpečné zásobování elektřinou. Naskýtá se tedy otázka, co má z obecného hlediska vyšší prioritu. Než došlo k nedávnému masivnímu blackoutu, zdálo se být naprosto jednoznačné, že vyšší prioritou je ochrana krajiny a menší důraz se kladl na energetickou bezpečnost nebo zabezpečení dostatečných dodávek elektrické energie. Nyní se však ukazuje, že by se tento postoj mohl změnit.
Dle mého názoru to však znamená, lidově řečeno, že teprve „požár“ nás přinutí k tomu, abychom dělali dostatečná protipožární opatření. Podobná situace nedávno nastala v Nových Heřminovech v souvislosti s povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj, kde se ukázalo, že kdybychom bývali postavili přehradu, tak by dopady ničivé povodně byly výrazně menší. Samozřejmě v době, kdy povodně nejsou, kdy nehoří, nebo nemáme blackout, tak nejvyšší prioritou v očích veřejnosti je ochrana životního prostředí, proti které já osobně samozřejmě nebojuji, ale vždy upozorňuji, že je třeba si uvědomit, co je podstatné v dlouhodobém horizontu. Bohužel lidé, pokud jim zrovna voda nebere domovy, nehoří dům nebo nejsou delší dobu bez proudu, si nutnost zvažování těchto okolností ne vždy uvědomují.
Martin Sedeke
Budou v Praze všechny taxíky povinně elektro?
Podle médií ano, a to brzy. Skutečnost je ale docela jiná.
Martin Sedeke
Jezdí se pražskou hromadnou dopravou zdarma?
Odpověď na shora uvedenou otázku je zřejmá jen zdánlivě.
Martin Sedeke
Dostupné bydlení – jak k němu
Proč jsme tam, kde jsme, a proč na tom není Praha jako Vídeň.
Martin Sedeke
Praha volá po okamžité regulaci Airbnb
Enormní nárůst služeb typu Airbnb způsobuje Praze komplikace nejen v oblasti cestovního ruchu, ale zároveň výrazně prohlubuje bytovou krizi.
Martin Sedeke
Tramvajové tangenty jako vize dopravního rozvoje Prahy
Jednou z příčin, proč v Praze kolabuje doprava, může být i to, že chybí rychlé a přímé spojení MHD mezi některými lokalitami.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Ukrajinu navštěvují státníci, slibují další miliardy. Přijel i Trumpův zmocněnec
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Keith Kellogg v Kyjevě prohlásil, že...
Rok dobrého vína. Deště v červenci prospěly hroznům, už jsou první burčáky
Na první doušky si milovníci burčáku museli letos oproti jiným rokům počkat. Podle vinařů se ale...
Symbol vlastenectví, nebo rasismu? Anglií zmítá spor o vlastní vlajku
Premium V anglických městech a vesnicích se začaly ve velkém vyvěšovat národní vlajky. Podle vůdců kampaně...
Ústup slávy nesl těžce. Tým jako Gott? To se Karolovi nelíbilo, říká první žena Duchoně
Premium Měl našlápnuto stát se slovenským Karlem Gottem, dokonce se říkalo, že má lepší hlas. Jenže žil až...
TECHNOLOG S AJ NEBO NJ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč
- Počet článků 20
- Celková karma 9,40
- Průměrná čtenost 553x