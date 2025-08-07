Kdo je svině
Mainstreamová média nám v Čechách vytvářejí jedno místo pravdy a správného názoru - tedy alespoň by chtěla.
Po 25.únoru 2022 – tedy napadení Ukrajiny Ruskem – nastavila tato média etalon názoru: Ukrajina musí zvítězit, její hranice se vrátí do přelomu února a března 2014 (tedy před anexi Krymu) a Rusko zaplatí válečné reparace.
Morální by to, ale je to taky reálné?
Tak už tahle otázka mě v tom kánonu správných názorů činí „ruským švábem“, „dezolátem“ a „chcimírem“. To jsou kategorie, které mainstream vytvořil pro ty, kteří by snad zachybovali. Jsou to ovšem kategorie neformální, nefutrované klackem moci výkonné.
Ty správné, autoritou vlády zaštítěné názvy pro pochybovače přineslo až jmenování vládního koordinátora pro strategickou komunikaci. Od 1. června 2024 tak mohu být „padlým v informační válce nebo spíš zombíkem“. Mohu být „nešťastný, zapšklý, zahořklý, smutný, opuštěný nebo prostě jenom svině“. A abych nezapomněl, měl by kolem mne být „vykopán hluboký příkop“.
4. srpna 2025 řekl prezident České republiky Petr Pavel v rozhovoru pro BBC: „Dočasná okupace ukrajinských území Ruskem by mohla být šancí Ukrajiny přežít jako suverénní stát.“
Tak Vás pane prezidente vítám na své straně příkopu.
Cítíte se být padlým informační války nebo rovnou sviní?
A opravdu si chcete nechat jistého plukovníka na Hradě jako zástupce náčelníka Vaší vojenské kanceláře? Vypadá to totiž, že po volbách bude mít ve Strakovce padla.
Radek Šebesta
Bezprecedentní snaha
Pokud je čas na změnu, neměla by začít od hlavy komise? Opravdu stačí snaha? Za snahu nás naposledy známkovali na prvním stupni základní školy. Povšimněme si, že Donald Trump se nesnaží, ale jedná.
Radek Šebesta
Perpetum mobile na zelenou politiku
Existoval a asi nadále existuje systém utajovaných smluv na financování sítě „zelených“ nevládních organizací.
Radek Šebesta
Žába na paměti
Totalita má různé podoby a různé ideologie, ale kupodivu různé totality mají shodné atributy - zmanipulování výkladu dějin, potlačení diskuse nad dějinami národa a jejich smyslem, k nim patří.
Radek Šebesta
Totalita v nás (2)
Je to doba, kdy nastupuje poválečná generace, doba války ve Vietnamu a sexuální revoluce, doba relativizace tradičních hodnot a rozvolnění určitého morálního dozoru, který vykonávala společnost sama nad sebou.
Radek Šebesta
Totalita v nás (1)
Tu správnou totalitu jsem nezažil. Rozum jsem začal brát na začátku sedmdesátek, spolu se začátkem husákovské normalizace. Režim to byl dusný a sterilní, ale ta správná totalita to nebyla.
