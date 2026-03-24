Týden, po který se zastavila historie

Trump: Ultimátum prodlužuji o týden, s Íránem jednáme. Írán: O ničem takovém nevíme, s USA nejednáme.

Podle Trumpa má Írán na zprostupnění Hormuzského průlivu čas do konce tohoto týdne.

Pokud tak neučiní, udeří USA na íránské elektrárny.

Taková eskalace ze strany USA by mohla vyvolat odvetné útoky na elektrárny a odsolovací zařízení v sousedském regionu. Mluví se i o zvýšeném riziku kybernetických útoků na USA.

Trump podmiňuje nové páteční ultimátum úspěchem probíhajících diplomatických setkání a diskusí. (dle Trumpova vyjádření; Odkaz)

Problém ale je, že Írán jakákoliv setkání a diskuse popírá.

Ve svých prohlášeních to potvrdil Esmaeil Baghaei Hamane (mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Íránské islámské republiky).

Mohammad Bagher Ghalibaf, mluvčí Islámského konsultačního shromáždění (íránského parlamentu) také prohlásil, že jeho země žádná jednání s USA nevede.

V novinách vlastněných íránskou vládou se také objevilo oficiální sdělení, podle kterého se Trump jen snaží získat čas k vojenským přípravám.

Mediální agentury vedené Sborem islámských revolučních gard také zdůraznily, že žádná jednání neprobíhají.

zdroje:

- Straight Arrow News (san.com; Odkaz)

- Associated Press News (apnews.com; Odkaz)

Zdá se tedy, že Írán nechce žádná jednání s USA přiznat (pravděpodobně z propagandistických důvodů), nebo že skutečně žádná podstatná jednání s USA neprobíhají (a Trump se jen snaží získat čas).

Tak jako tak, region GCC a Přední východ celkově (a s ním nejspíš my všichni) čekají se zatajeným dechem...

Autor: Sebastian Chum | úterý 24.3.2026 0:30 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

