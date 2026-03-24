Týden, po který se zastavila historie
Podle Trumpa má Írán na zprostupnění Hormuzského průlivu čas do konce tohoto týdne.
Pokud tak neučiní, udeří USA na íránské elektrárny.
Taková eskalace ze strany USA by mohla vyvolat odvetné útoky na elektrárny a odsolovací zařízení v sousedském regionu. Mluví se i o zvýšeném riziku kybernetických útoků na USA.
Trump podmiňuje nové páteční ultimátum úspěchem probíhajících diplomatických setkání a diskusí. (dle Trumpova vyjádření; Odkaz)
Problém ale je, že Írán jakákoliv setkání a diskuse popírá.
Ve svých prohlášeních to potvrdil Esmaeil Baghaei Hamane (mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Íránské islámské republiky).
Mohammad Bagher Ghalibaf, mluvčí Islámského konsultačního shromáždění (íránského parlamentu) také prohlásil, že jeho země žádná jednání s USA nevede.
V novinách vlastněných íránskou vládou se také objevilo oficiální sdělení, podle kterého se Trump jen snaží získat čas k vojenským přípravám.
Mediální agentury vedené Sborem islámských revolučních gard také zdůraznily, že žádná jednání neprobíhají.
zdroje:
- Straight Arrow News (san.com; Odkaz)
- Associated Press News (apnews.com; Odkaz)
Zdá se tedy, že Írán nechce žádná jednání s USA přiznat (pravděpodobně z propagandistických důvodů), nebo že skutečně žádná podstatná jednání s USA neprobíhají (a Trump se jen snaží získat čas).
Tak jako tak, region GCC a Přední východ celkově (a s ním nejspíš my všichni) čekají se zatajeným dechem...
Sebastian Chum
Sovětolog Kotkin o světovém řádu: „Nebuďme jako oni“
Tento text je založen na přednášce amerického sovětologa Stephena Kotkina, historika s doktorátem z univerzity v Berkeley a autora mimo jiné Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization.
Sebastian Chum
Radostná zpráva o konci křesťanství a dalších výjimečnostech naší doby
Tento text je: Konspirační hypotéza, teleologická poznámka, ontologická fikce a rituál magického naturalismu.
Sebastian Chum
Jehovisté jsou zhoubná sekta
Jehovisté se považují za pozemskou část celkové organizace Nejvyššího. Něco jako boží frančíza pro smrtelníky. V Rusku je chtějí zakázat, v USA jsou považováni za šílené vrahy a násilníky. U nás se jim zatím daří lhát...
Sebastian Chum
Strojová inteligence a singularita
Co můžeme čekat od pokroků ve vývoji umělých inteligencí a jim podobných systémů? I když se nám může taková úvaha zdát vzdálená každodenní přítomnosti, naše životy ovlivňuje stále silněji.
Sebastian Chum
Zásadní změny planety v roce 2016
Zatímco na ČR dopadá globální oteplování (a snaha přírody na něj reagovat) především v podobě posunů vysychavých oblastí a srážek, zbytek planety (globální Jih především) už zažívá to, před čím vědci varují už alespoň 50 let.
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Policie pátrala po muži s psychickými problémy, nakonec přišel domů
Pražští policisté hledali muže, který v pondělí ráno doprovodil svého syna do školy na Praze 4 a od...
V centru Olomouce se propadla část stropu bytu, nikdo nebyl zraněn
V bytě v centru Olomouce se dnes vpodvečer propadla část stropu, nikdo nebyl zraněn. Podle statika...
Soud potvrdil podmínku pro muže, který před volbami napadl holí Babiše
Krajský soud v Ostravě dnes potvrdil podmíněný trest pro muže, který loni v září na předvolebním...
Zemřela někdejší senátorka za ODS Vlasta Svobodová, bylo jí 89 let
Zemřela první senátorka za obvod Brno-město Vlasta Svobodová (ODS), bylo jí 89 let. Na sociální...
