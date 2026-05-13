Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Větrníky a motýlí křídla

Kdysi bylo v módě psát o efektu motýlích křídel, tedy že i malá změna může mít veliké důsledky. Leč móda je věc proměnlivá.

Teď poměrně často čtu o záměru budovat obrovské větrníky, prý k všeobecnému prospěchu. Tato až dvěstěpadesát metrů vysoká monstra se stanou novými krajinnými dominantami, vyrobí něco elektřiny, pobijí trochu ptáků(to jsem se dočetl) a za pár let nikdo nebude vědět jak je zlikvidovat, neboť taková akce něco stojí a prachy budou potřeba na důležitější záměry. Můžeme pak doufat, že za nějaké stovky let spadnou samy a že přitom nikomu neublíží, pokud bude komu.

Jsem starý blbec, ale pomníky tohoto typu ve mně nadšení zrovna nevyvolávají. Už teď mě štvou obrovské skladové haly, které vídám vždy, když vyjíždím z Prahy, například po D 8. A nejsou to jen samotné haly, ale také obrovské plochy kolem nich, zadlážděné, zabetonované a zaasfaltované. Nevím jaké je v současnosti procento jejich využití, zato jsem si takřka jist, že je moudré hlavy nechaly postavit na místech, kde byla kvalitní orná půda. A budou potřeba za pár let? Velmi pravděpodobně ne, ale nikdo nebude ochoten je odstranit, ostatně i navrácení do původního stavu by bylo šíleně nákladné. A ani se nebude na kom hojit, protože firmy, které za tím vším stojí zkrachují. Korunovat celou tu srandu budou nadmíru užitečné větrníky, které logicky musí ubírat energii přirozenému proudění vzduchu, což je o dost větší změna než výše zmíněný efekt motýlích křídel. Myslím, že nějaké ovlivnění počasí větrníky způsobí, jestli už nezpůsobují, neb v sousedním Německu to rozjeli, jak je jejich zvykem, od podlahy.

Pak tu máme ještě soláry.

Napadá mě kacířská myšlenka, že krajinu i přírodu ničíme sice jiným způsobem než minulý režim, ale podobně vydatně.

O ochranu přírody rozhodně nejde v první řadě. První řada je pořád stejná, u větrníků a solárů má podobu dotací.

Autor: Miloslav Schůt | středa 13.5.2026 7:06 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Miloslav Schůt

Západ a Rusko

Kdysi, dnes už se jedná takřka o prehistorii, v dobách tzv. reálného socialismu jsem si neuměl představit konec režimu. Zdálo se mi nemožné, aby sovětské vedení připustilo vlastní porážku bez všezničující atomové války

29.4.2026 v 5:34 | Karma: 7,92 | Přečteno: 164x | Diskuse | Osobní

Miloslav Schůt

Bývalí komunisté

Od převratu v roce 1989 do dneška uběhlo již drahně času, dá se vlastně říct, že svobodné společnosti si užíváme skoro stejně dlouho, jako byl v naší vlasti budován socialismus.

6.3.2026 v 9:51 | Karma: 13,43 | Přečteno: 347x | Diskuse | Osobní

Miloslav Schůt

Prezident celebrita

Když tak sleduji počínání našeho pana prezidenta, často si vzpomenu na filmovou pohádku „S čerty nejsou žerty“, ve které pan Kemr hrál knížete.

6.2.2026 v 10:03 | Karma: 32,99 | Přečteno: 682x | Diskuse | Osobní

Miloslav Schůt

O zásadových postojích

Kdysi na základní škole jsem od třídní učitelky velmi často slýchával větu, v jejíž platnost, jak se zdálo, věřila. Říkala nám pravidelně, že opakování je matkou moudrosti.

17.12.2025 v 6:03 | Karma: 9,63 | Přečteno: 221x | Diskuse | Osobní

Miloslav Schůt

Fiala nebo Babiš, prašť jako uhoď

Nedávno jsem si v Mladé frontě Dnes přečetl článek od premiéra pana Petra Fialy, ve kterém naznačoval, že on za Green Deal nemůže, neboť to všechno Babiš.

29.9.2025 v 5:59 | Karma: 14,10 | Přečteno: 292x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
12. května 2026  14:44

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Požár ji zdevastoval, Chomutov ale restauraci u Kamencového jezera obnoví

Z restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově zbyla jen hromada...
13. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Hromada ohořelých trosek zbyla z restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově....

Lávka dokmitala. Lidé ve Žďáru už po ní projdou, starou konstrukci zbourají

Pohled na čerstvě otevřenou lávku z ptačí perspektivy
13. května 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Na zbrusu novou lávku ve Žďáře nad Sázavou mohou po roční uzavírce vyrazit chodci. Stavba, která se...

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2026)
12. května 2026  21:52,  aktualizováno  13. 5. 6:38

Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy....

Revoluční metoda: vědci pomocí světla a levného prášku čistí vodu od antibiotik

Profesor Petr Praus z Ostravské univerzity vedl tým vědců, který objevil...
13. května 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Tým vědců z Ostravy a Olomouce představil inovativní metodu, která by mohla významně zvýšit čistotu...

Miloslav Schůt

  • Počet článků 35
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 461x
Leccos pamatuji. Občas si na něco vzpomenu, a jsa nesoudný, mám poslední dobou nutkavou potřebu tím obtěžovat.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.