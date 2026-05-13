Větrníky a motýlí křídla
Teď poměrně často čtu o záměru budovat obrovské větrníky, prý k všeobecnému prospěchu. Tato až dvěstěpadesát metrů vysoká monstra se stanou novými krajinnými dominantami, vyrobí něco elektřiny, pobijí trochu ptáků(to jsem se dočetl) a za pár let nikdo nebude vědět jak je zlikvidovat, neboť taková akce něco stojí a prachy budou potřeba na důležitější záměry. Můžeme pak doufat, že za nějaké stovky let spadnou samy a že přitom nikomu neublíží, pokud bude komu.
Jsem starý blbec, ale pomníky tohoto typu ve mně nadšení zrovna nevyvolávají. Už teď mě štvou obrovské skladové haly, které vídám vždy, když vyjíždím z Prahy, například po D 8. A nejsou to jen samotné haly, ale také obrovské plochy kolem nich, zadlážděné, zabetonované a zaasfaltované. Nevím jaké je v současnosti procento jejich využití, zato jsem si takřka jist, že je moudré hlavy nechaly postavit na místech, kde byla kvalitní orná půda. A budou potřeba za pár let? Velmi pravděpodobně ne, ale nikdo nebude ochoten je odstranit, ostatně i navrácení do původního stavu by bylo šíleně nákladné. A ani se nebude na kom hojit, protože firmy, které za tím vším stojí zkrachují. Korunovat celou tu srandu budou nadmíru užitečné větrníky, které logicky musí ubírat energii přirozenému proudění vzduchu, což je o dost větší změna než výše zmíněný efekt motýlích křídel. Myslím, že nějaké ovlivnění počasí větrníky způsobí, jestli už nezpůsobují, neb v sousedním Německu to rozjeli, jak je jejich zvykem, od podlahy.
Pak tu máme ještě soláry.
Napadá mě kacířská myšlenka, že krajinu i přírodu ničíme sice jiným způsobem než minulý režim, ale podobně vydatně.
O ochranu přírody rozhodně nejde v první řadě. První řada je pořád stejná, u větrníků a solárů má podobu dotací.
Miloslav Schůt
Západ a Rusko
Kdysi, dnes už se jedná takřka o prehistorii, v dobách tzv. reálného socialismu jsem si neuměl představit konec režimu. Zdálo se mi nemožné, aby sovětské vedení připustilo vlastní porážku bez všezničující atomové války
Miloslav Schůt
Bývalí komunisté
Od převratu v roce 1989 do dneška uběhlo již drahně času, dá se vlastně říct, že svobodné společnosti si užíváme skoro stejně dlouho, jako byl v naší vlasti budován socialismus.
Miloslav Schůt
Prezident celebrita
Když tak sleduji počínání našeho pana prezidenta, často si vzpomenu na filmovou pohádku „S čerty nejsou žerty", ve které pan Kemr hrál knížete.
Miloslav Schůt
O zásadových postojích
Kdysi na základní škole jsem od třídní učitelky velmi často slýchával větu, v jejíž platnost, jak se zdálo, věřila. Říkala nám pravidelně, že opakování je matkou moudrosti.
Miloslav Schůt
Fiala nebo Babiš, prašť jako uhoď
Nedávno jsem si v Mladé frontě Dnes přečetl článek od premiéra pana Petra Fialy, ve kterém naznačoval, že on za Green Deal nemůže, neboť to všechno Babiš.
