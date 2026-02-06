Prezident celebrita
V jedné scéně říká svému správci: „ Mě to nebaví vládnout, mě baví chodit na lov, na to mám vás, abyste těm věcem rozuměl.“ Pravděpodobně necituji zcela přesně, ale smysl jsem, myslím, v zásadě vystihl.
Zdá se mi, že pan Pavel to má podobně, povinnosti spojené s úřadem prezidenta ho nebaví, od toho má pana Koláře, aby problematice rozuměl, ostatně on jej pro nejvyšší funkci vybral. Na druhou stranu se mu patrně líbí být prezidentem, podporovaným všelijakými celebritami, přičemž největší celebritou je on sám. Radši než se otravovat s nějakým protivným Macinkou si skočí padákem nebo bude zavěšen na laně mýt okna Chrámu svatého Víta, neb takové jsou zábavy správného chlapa. Na silné motorce je také jak doma, ale na rozdíl od pana Foldyny v žádném případě s Nočními vlky. Podobné kousky už provozoval prezident jedné velké země, který byl v mládí také v komunistické straně. Po převratu pan Pavel prozřel, a tudíž už s Rusáky nechce mít nic společného. Zvolil druhou stranu, dotáhl to asi výš, než by se mu povedlo, kdyby nedošlo k zásadní změně a on mazaně nepřeběhl na opačnou stranu.
Hloupý určitě není a taky se musí vyznat v tlačenici, bez toho by se těžko tak výrazně prosadil v NATO. Předpokládám, že v téhle vojenské organizaci se klade větší důraz na schopnosti než kupříkladu v Evropské komisi, u které bude asi důležitější všelijaké vyvažování a zájmy mocných.
Navíc je to fešák a na svůj věk ve skvělé fyzické kondici.
Ale prezidentování ho asi nebaví, a tak přítel po boku komunikuje s panem Macinkou a vyvolává aféry.
A v této činnosti není žádným nováčkem, pokud si pamatuji, hrál nezanedbatelnou úlohu v sarajevském atentátu číslo dvě, kdy cílem nebyl následník trůnu Ferdinand, ale tehdejší předseda vlády pan Klaus. Na rozdíl od prvního sarajevského atentátu se tenhle obešel bez krve.
Myslím si, že není úplně jasné, kdo skutečně řídí prezidentský úřad, ale věřím, že pan prezident zrovna nemusí pana Turka, vždyť je také fešák a celebrita, a navíc potencionální konkurent.
Miloslav Schůt
Další články autora
