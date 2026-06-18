Pořád jedni a titíž
Během mého mládí byli vrchností komunisté, teď jsou jí zase, jen už komunismus nehlásají, ale pořád se jedná o stejné typy lidí. Pavel, Babiš, Baxa a spousta dalších chytrolínů, přesvědčených o své výjímečnosti. A když už jsou tak výjímeční, bylo by nerozumné, kdyby své vlastní kvality promarnili nějakými hloupými zásadovými postoji, to by lidu ba ani sobě moc neposloužili. A tak, máme-li komunistický režim, je nutné se dát ke komunistům. Když oproti původním předpokladům dojde ke kapitalistickému převratu, pak je třeba nejen zahodit starou víru, ale je i nutné přijmout novou. Tedy pokud člověk není lidovec, v tom případě je zbytečné stranu opouštět, neboť ta se hodí do každého režimu. Ostatně i takový lidovec může být leckomu užitečný, jak nám krátce po listopadovém převratu předvedl dnes neprávem pozapomenutý pan Richard Sacher. Ale pryč od lidovců.
Podívejme se na prezidenta, premiéra a předsedu ústavního soudu, a máme to jak na talíři. Absolutní oportunismus, ohebnost páteře a schopnost být slouhou jakémukoliv pánu, to jsou ty pravé předpoklady pro úspěšný šplh vzhůru. Ten je navíc provázen úctou určité části obyvatelstva, která má potřebu vzhlížet k lepším lidem. A oni v očích mnohých takovými jsou. Vlezli sice do strany, pak jí zradili, ale to už je dávno. Chápu, že kdekdo se v nich vidí.
Nedávno jsem se dočetl, že ten nejlepší z bývalých komunistů, aktuální prezident naší země, pomohl jakémusi nešťastnému paraglidostovi, což je mimo jakoukoliv pochybnost chvályhodné a nemám důvod tomu nevěřit.
Před mnoha a mnoha léty byly podobné historky k nalezení ve všelijakých učebnicích. Ty se ovšem týkaly nějakého Lenina.
Ten také kdekomu pomohl. Ale jestli to byla komunistická propaganda, pak by se jednalo o ohrožení duševního vývoje školáků. Co pomatuji, těm podobné blbosti moc neublížily, většinou z toho měli srandu. Obávám se, že tomu dnes může být jinak, neboť míra zblbnutí společnosti se zdá být podstatně vyšší než tenkrát.
Miloslav Schůt
Ještě k té Slavii
Konečně se v naší zemi stalo něco opravdu odsouzeníhodného a společnost může ukázat své spravedlivé rozhořčení. Fanoušci Slavie vběhli těsně před koncem nastavení na hřiště.
Miloslav Schůt
Větrníky a motýlí křídla
Kdysi bylo v módě psát o efektu motýlích křídel, tedy že i malá změna může mít veliké důsledky. Leč móda je věc proměnlivá.
Miloslav Schůt
Západ a Rusko
Kdysi, dnes už se jedná takřka o prehistorii, v dobách tzv. reálného socialismu jsem si neuměl představit konec režimu. Zdálo se mi nemožné, aby sovětské vedení připustilo vlastní porážku bez všezničující atomové války
Miloslav Schůt
Bývalí komunisté
Od převratu v roce 1989 do dneška uběhlo již drahně času, dá se vlastně říct, že svobodné společnosti si užíváme skoro stejně dlouho, jako byl v naší vlasti budován socialismus.
Miloslav Schůt
Prezident celebrita
Když tak sleduji počínání našeho pana prezidenta, často si vzpomenu na filmovou pohádku „S čerty nejsou žerty“, ve které pan Kemr hrál knížete.
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