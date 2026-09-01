Osa zla
Zajímalo by mne jestli onen slovutný muž má v hlavě nějakou osu dobra. Kdopak by jí tvořil? Možná Izrael, Spojené státy, Velká Británie a třeba Turecko. To ode mne není dobrý výběr, vždyť Trump je fuj a Netanjahu jakbysmet.
Pravým domovem dobra je samozřejmě Evropská unie, tady je ho až až, na prvním místě green deal, pak starost o všelijaké lidi skrývající se za několika velkými písmeny. Rozhodně zdejšího dobra není málo. Ještě mě napadá feminismus, byť není zcela kompatabilní s islámem. Ale invazi jeho zastánců se Evropa k mému podivu nikterak nebrání. Jak by se asi na aktuální stav díval Karel Martel, asi by zaplakal, patrně cedil krev nadarmo. Hlavní je, že obě ideologie jsou proti nadvládě odporného bílého muže, tvůrce současného nespravedlivého světa. Tak tedy vzhůru k světlým zítřkům, máme se na co těšit.
Jsou otázky, které ani Evropa nevnímá úplně jednotně. Bolestným příkladem je problém Palestiny. Mnohé evropské země kritizují Izrael za jeho nelidský přístup k Palestincům, hlavním důvodem bude pravděpodobně strach z vlastní muslimské menšiny. My v duchu našich popřevratových tradic na rozdíl od Západu podporujeme Izrael. Není vyloučeno, že jedním z důvodů je, že zatím tu máme poměrně málo muslimů.
Pan profesor Baar s onou osou není úplně originální, před jistým časem s jinou osou, a to osou časovou, přišla tehdejší ministryně spravedlnosti paní Decroix. Ani nevím, zda nás s ní seznámila, pamatuji si jen, že říkala, že až ta nám v bitcoinovém problému udělá jasno. Já jsem onu osu nezaregistroval, tudíž mám jasno jen zčásti a bezpochyby blbě. Asi jsem nedával pozor, ostatně stávalo se mi to i během školní docházky.
Když už jsem zmínil páně profesorovu osu zla, její součástí je i komunistická Čína. Je to dost zvláštní, když vlaky plně naložené kontejnery, ve kterých jsou z velké části krámy z Číny, směřují do překladišť v Uhřiněvsi nebo v Mělnice a nejspíš i jinam. Následně dovezené zboží lidé kupují, asi ho potřebují nebo jenom chtějí. Já nejsem výjímkou. Je to hrozné, ale my vlastně podporujeme komunistickou a totalitní Čínu, jak jí vytrvale označuje propagandista České televize Jakub Železný.
Nějak se kolektivnímu Západu po vyhrané studené válce ten svět nepovedl.
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