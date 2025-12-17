O zásadových postojích
Sám si nejsem jist, zda tomu opravdu tak je. Možná záleží na tom, co se opakuje. Opakovat chyby je určitě hloupé, naopak opakovat si učivo vede dost pravděpodobně k jeho lepšímu zapamatování.
Tedy v mnohých případech, určitě ne u každého.
Teď se budu na tomto místě do jisté míry opakovat i já. Před nějakým časem jsem psal o uvědomělých lidech, kteří se nám vrátili. Bylo to poněkud nepřesné. Oni nás totiž nikdy neopustili. Troufám si tvrdit, že jde o stále stejné lidi nebo alespoň o stejné povahy, to v případě mladších spoluobčanů, kteří nezažili komunistickou totalitu. Ve školách různých stupňů, při běžných rozhovorech v práci a samozřejmě na vojně jsem slyšel od mnoha lidí, leckterých jsem si i vážil, všelijaká moudra o přednostech socialismu oproti kapitalismu. Nejvíc odsuzovali kapitalismus pamětníci krize ve třicátých letech, a logicky především ti, na které obzvlášť tvrdě dopadla. A to většinou byli chudí, kteří potom poněkud nevlídně hleděli na bohaté, dnešními slovy úspěšné. Krize a chudoba sotva přinesou něco dobrého. Ale znal jsem i lidi velmi chytré a schopné, kterým by se určitě dobře dařilo i v kapitalismu, přesto na socialismus nedali dopustit. Třeba se jen přetvařovali, aby neměli potíže. Samozřejmě pamatuju i otevřené odpůrce komunistů, a to jak krvežíznivé, tak i pacifisty.
Když jsem u těch postojů, nikdy mi nebylo jasné, co je horší. Jestli upřímná, u zaslepenců fanatická, podpora nějakého politického směru, nebo přetvářka, aby jednomu bylo líp. Škodit, či prospívat můžou ti i ti. Ale otevřené projevení názoru mi přijde sympatičtější. Navíc jsou situace, kdy říct, co si opravdu myslím, vyžaduje i jistou odvahu. Blbý je, že skoro všichni nadřízení radši preferují poslušnost, která vede nejednou k pokrytectví. Tak nějak z důvodů vlastního prospěchu(tahle slova jsem si půjčil z jedné staré písničky).
Pěkným příkladem je vyjádření mladého pana Landovského, které bylo upřímným přiznáním pokrytectví, tak podobnému tomu z časů reálného socialsmu. Tenkrát se však následná upřímnost tohoto typu moc nenosila. Možná s kamarády u piva, ale veřejně v žádném případě.
Ještě lepším příkladem je náš aktuální prezident republiky. Ten vždy dobře chápal, jaký je třeba zaujmout postoj. Otázkou ovšem je, kolikrát lze kabát převléct. Jednou to jde celkem snadno, navíc takových jako on tady byla spousta, vždyť bývalá komunistická strana představovala v pravém smyslu toho slova skutečně masovou organizaci. Bývalí komunisté mají pro popřevratové politické směřování pana Pavla bezpochyby plné pochopení, sami to mají stejně. Podobným příkladem je i sám pan Babiš. Občas si říkám, co si jen počnem, až nám ti bývalí partajníci dojdou.
Ostatně sám pozoruji, že nejlepšími Evropany a zastánci kapitalismu často bývají někdejší komunisté. Oni totiž vždycky vědí, co se hodí v tu kterou dobu říkat.
Miloslav Schůt
Fiala nebo Babiš, prašť jako uhoď
Nedávno jsem si v Mladé frontě Dnes přečetl článek od premiéra pana Petra Fialy, ve kterém naznačoval, že on za Green Deal nemůže, neboť to všechno Babiš.
Miloslav Schůt
Uletěly nám labutě
Začátkem osmdesátých let, pro jistotu uvádím dvacátého století, normalizační šeď lehce rozjasnil celkem zajímavý úkaz. Na Vltavu v Praze, odkudsi přiletěly labutě.
Miloslav Schůt
Green deal. Nadějné vyhlídky?
V časech mého mládí, tedy někdy v sedmdesátých letech, si spousta lidí už uvědomovala potřebu chránit přírodu, neboť situace byla ošklivá.
Miloslav Schůt
Šlechtické dobro
Čas od času se podívám na Českou televizi, několikrát se mi přihodilo, že tam běželo cosi, co mělo být snad dokumentem dokládajícím nezištnou obětavost šlechtických rodů při správě navráceného a komunisty zdevastovaného majetku.
Miloslav Schůt
Maďaři
V mé paměti, daleko líp fungující směrem k zážitkům bližším mému mládí než k těm nedávným, jsou události, které sám pamatuji, a pak také vyprávěné vzpomínky lidí mnohem starších, většinou dávno zemřelých.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení
Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou...
Zlínský soud rozhodne o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce
Od devíti hodin ráno bude Okresní soud ve Zlíně rozhodovat o vazbě pro muže, který byl obviněných z...
Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy
Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by...
GALERIE: Tiché, hezké a bez křiku. Studenti navrhli novou vyhlídkovou dopravu Prahy
Už žádné uřvané a blikající rikši ani koňské povozy neodpovídající charakteru historického centra....
Prodej pozemku k bydlení, 966 m2, Petrov nad Desnou
Petrov nad Desnou, okres Šumperk
2 600 000 Kč
- Počet článků 31
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 474x