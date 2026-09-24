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Nechápu boj s klimatickou změnou

Miloslav Schůt
Orgány Evropské unie vytrvale a zavile bojují s klimatickou změnou, ale výsledky se nedostavují. Zimy nestojí za nic a hlavně je málo deště a sněhu

Pořád se mi vnucuje pocit, že se tady řeší problém, jehož příčinu nikdo nezná. Vím, že se opakuji, už jsem o tom psal, k proměnám klimatu, a to mnohem drsnějším, docházelo dost pravděpodobně i v minulosti. Bohužel pořád jednoznačně nikdo neví proč. Snad důvodem mohou být Milankovičovy cykly, jenže s úplnou jistotou se říct to nedá. Dnes je v módě jiný viník, kysličník uhličitý, bez kterého by nebylo lesů, ba ani zelené travičky. Svět by byl o dost šedivější, a takřka určitě bychom nepřežili ani my, ani zvířata. Ovšem odborníci disponují grafy, které dle mého snad blbého názoru, nesmyslně interpolují do budoucnosti, přičemž není vyloučeno, že neberou v úvahu skutečnost, že okolnosti se neustále mění.

Ale možná je té zpropadené sloučeniny opravdu moc a jak je známo, všeho moc škodí, a tak je třeba CO2 omezit. Ruší se tedy tepelné elektrárny, zatopují se doly, ve kterých jsou ještě tisíce tun nevytěženého uhli. Ta likvidace dolů zavání až náboženským fanatismem, slepá víra poráží zbytky rozumu. Všechno staré a špatné zničíme, neb postaru se nedá žít. Budujeme krásný nový svět a zase chceme poroučet větru a dešti. Smutné je, že tyhle úžasné nápady mimo EU nikdo tak vehementně nerealizuje. My opět vynikáme, jak byla naše republika kdysi první v socializaci všeho, tak i teď jdeme do čela. Tuším, že se jedná o jakousi historickou potřebu našich vládců být papežštější než papež. Zatím jsem neslyšel, že by kupříkladu Poláci zatápěli vodou své černouhelné doly.

Napadá mě šílená myšlenka, jestli vlastně opatření, která se realizují, situaci ještě nezhoršují. Může například někdo vědět, nakolik větrníky odebírají energii přirozenému proudění vzduchu, neb na světě není nic zadarmo a každá věc má dvě stránky, když si vezmeme část energie z větru, někde může chybět. Stejně tak soláry musí tvořit tepelné ostrovy, nad kterými se ohřívá vzduch, což nějakým způsobem může ovlivňovat pohyb mas atmosféry.

Nemohu se ubránit dojmu, že se dělají opatření, jejichž skutečný dopad je velmi nejasný.

Autor: Miloslav Schůt | čtvrtek 24.9.2026 5:57 | karma článku: 12,10 | přečteno: 103x
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