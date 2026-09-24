Nechápu boj s klimatickou změnou
Pořád se mi vnucuje pocit, že se tady řeší problém, jehož příčinu nikdo nezná. Vím, že se opakuji, už jsem o tom psal, k proměnám klimatu, a to mnohem drsnějším, docházelo dost pravděpodobně i v minulosti. Bohužel pořád jednoznačně nikdo neví proč. Snad důvodem mohou být Milankovičovy cykly, jenže s úplnou jistotou se říct to nedá. Dnes je v módě jiný viník, kysličník uhličitý, bez kterého by nebylo lesů, ba ani zelené travičky. Svět by byl o dost šedivější, a takřka určitě bychom nepřežili ani my, ani zvířata. Ovšem odborníci disponují grafy, které dle mého snad blbého názoru, nesmyslně interpolují do budoucnosti, přičemž není vyloučeno, že neberou v úvahu skutečnost, že okolnosti se neustále mění.
Ale možná je té zpropadené sloučeniny opravdu moc a jak je známo, všeho moc škodí, a tak je třeba CO2 omezit. Ruší se tedy tepelné elektrárny, zatopují se doly, ve kterých jsou ještě tisíce tun nevytěženého uhli. Ta likvidace dolů zavání až náboženským fanatismem, slepá víra poráží zbytky rozumu. Všechno staré a špatné zničíme, neb postaru se nedá žít. Budujeme krásný nový svět a zase chceme poroučet větru a dešti. Smutné je, že tyhle úžasné nápady mimo EU nikdo tak vehementně nerealizuje. My opět vynikáme, jak byla naše republika kdysi první v socializaci všeho, tak i teď jdeme do čela. Tuším, že se jedná o jakousi historickou potřebu našich vládců být papežštější než papež. Zatím jsem neslyšel, že by kupříkladu Poláci zatápěli vodou své černouhelné doly.
Napadá mě šílená myšlenka, jestli vlastně opatření, která se realizují, situaci ještě nezhoršují. Může například někdo vědět, nakolik větrníky odebírají energii přirozenému proudění vzduchu, neb na světě není nic zadarmo a každá věc má dvě stránky, když si vezmeme část energie z větru, někde může chybět. Stejně tak soláry musí tvořit tepelné ostrovy, nad kterými se ohřívá vzduch, což nějakým způsobem může ovlivňovat pohyb mas atmosféry.
Nemohu se ubránit dojmu, že se dělají opatření, jejichž skutečný dopad je velmi nejasný.
Miloslav Schůt
Osa zla
V televizi jsem slyšel ostravského vysokoškolského pedagoga prof. Vladimíra Baara. Vyjadřoval se k situaci v Íránu. Mimo jiné řekl, že Rusko, Čína, Írán a sev. Korea jsou jakousi osou zla.
Miloslav Schůt
Svatý Ústavní soud
Když jsem byl mladý, tedy za časů hluboké komunistické totality, jsem se domníval, že v demokratických státech je parlament suverénem.
Miloslav Schůt
Pořád jedni a titíž
Často mívám pocit, že jistí panáci jsou patrně věční, a pokud se nejedná o stejné osoby, pak ti noví jakoby těm předcházejícím z oka vypadli.
Miloslav Schůt
Ještě k té Slavii
Konečně se v naší zemi stalo něco opravdu odsouzeníhodného a společnost může ukázat své spravedlivé rozhořčení. Fanoušci Slavie vběhli těsně před koncem nastavení na hřiště.
Miloslav Schůt
Větrníky a motýlí křídla
Kdysi bylo v módě psát o efektu motýlích křídel, tedy že i malá změna může mít veliké důsledky. Leč móda je věc proměnlivá.
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