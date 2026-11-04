Jsem asi zastaralej typ, vhodnej k vyřazení
V nedávných komunálních a senátních volbách byla pod padesáti procenty, a to v druhém kole senátních voleb byla účast podstatně bídnější. Zdá se, že značná část potencionálních voličů považuje tuto instituci za zbytečnou. Já ostatně také, s tím rozdílem, že volit bych šel, v prvním kole určitě, ve druhém podle situace, a to jen proto, abych volil hodně blbě, neboť ani ten Babiš není zrovna můj šálek čaje.
Jsem mimo jakoukoliv pochybnost zapšklý protivný dědek. Kdyby mi vadily jen volby, ale štve mne i málo našich dětí, pak ještě aktuální sucho, nevítám ani nařizovaný pokrok ohledně elektroaut. Aby toho nebylo málo, jsem taková měkota, že mě šokovalo vraždění na filosofické fakultě, a ani v nejmenším nestojím o migraci chudáků z Afriky a Asie, která vypadá spíš jako invaze. Trápilo mne i množství mrtvých a osleplých v souvislosti s aférou likérky Drak, za kterou stála v kapitalismu tak pochopitelná touha vydělat. A k tomu dotace, které naprosto spolehlivě ničí í to, co jen vzdáleně připomíná trh. Nejdřív soláry a teď větrníky, pro mne hrůzy hrůz, které by bez touhy po dotacích nenapadlo nikoho stavět.
Pokud je to málo,nabízí se další neštěstí, možná největší, válka na Ukrajině, hrozící přerůst v jaderný konflikt, jehož následky raději ani nedomýšlet. Evropští vůdci se toho vůbec nebojí, přikládat pod kotel, to je pro ně to pravé a správné. Právo a pořádek ve vlastních státech se blbě vymáhá, o tom, že si s vlastním bordelem nevi rady, není pochyb, proto je jaksi podstatně přijemnější podporovat Ukrajinu ve válce proti Rusku, neboť tu odskáčou Ukrajinci a Rusové, my, tedy EU, to ale platíme, což také není úplná sranda. Leč je nabíledni, že válka se jeví být vítaným odůvodněním neschopnosti řešít domácí problémy, které i možná v souvislosti s nedostatkem peněz, jí způsobených, narůstají. Příkladem nejspíš jsou nepokoje ve Francii a Itálii.
Není vyloučeno, že můj pohled je veskrze chybný. Uvědomuji si své stáří a s ním spojené blbnutí. Třeba jsem jen starý pitomec. neschopný vidět pozitiva nových časů. Možná takové excesy jako masové vraždění na filosofické fakultě nás přibližují vyspělé západní společnosti. Za sebe, ale jen za sebe, musím říct, že o takovou vyspělost nestojím.
Zároveň si uvědomuji, že se změnou režimu přišli i dobré věci. V první řadě a nepochybně svoboda slova, v míře za předchozího režimu nepředstavitelné. Možná k ní přispívá nemalou měrou i rozvoj techniky, reprezentovaný internetem, který umožňuje těžko kontrolovatelné šíření informaci. Ale třeba si i s tím liberální demokraté poradí, nabízí se inspirace u čínských komunistů. Zemanovi sice kdysi vyčítali, že možná ze zdvořilosti, řekl v Číně, že se chce poučit jak stabilizovat společnost, ale sami čínskýmí poznatky a metodami jistě nepohrdnou.
Svoboda slova není všechno, polistopadový režim přinesl i jiná pozitiva. Onehdy jsem si koupil pračku a doručili mi ji až domů a starou porouchanou odvezli. Velmi jsem to ocenil.
Ale války, té se bojím víc než za komunistů. Jsem starej blbec a takřka jsem si jist, že se to nezlepší.
Miloslav Schůt
Nechápu boj s klimatickou změnou
Orgány Evropské unie vytrvale a zavile bojují s klimatickou změnou, ale výsledky se nedostavují. Zimy nestojí za nic a hlavně je málo deště a sněhu
Miloslav Schůt
Osa zla
V televizi jsem slyšel ostravského vysokoškolského pedagoga prof. Vladimíra Baara. Vyjadřoval se k situaci v Íránu. Mimo jiné řekl, že Rusko, Čína, Írán a sev. Korea jsou jakousi osou zla.
Miloslav Schůt
Svatý Ústavní soud
Když jsem byl mladý, tedy za časů hluboké komunistické totality, jsem se domníval, že v demokratických státech je parlament suverénem.
Miloslav Schůt
Pořád jedni a titíž
Často mívám pocit, že jistí panáci jsou patrně věční, a pokud se nejedná o stejné osoby, pak ti noví jakoby těm předcházejícím z oka vypadli.
Miloslav Schůt
Ještě k té Slavii
Konečně se v naší zemi stalo něco opravdu odsouzeníhodného a společnost může ukázat své spravedlivé rozhořčení. Fanoušci Slavie vběhli těsně před koncem nastavení na hřiště.
|Další články autora
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Novou Lineckou čtvrť staví rok. Kraj už má povolení pro druhou fázi projektu
Moderní centrum sociálních služeb roste v bývalém dolním areálu českobudějovické nemocnice, který...
Dvě auta prorazila plot a skončila na zahradě. Jedno vezlo v přívěsu živé prase
Hasiči z Přeštic na Plzeňsku zasahovali u dopravní nehody dvou osobních vozidel v obci Újezd. Obě...
Modrá pyramida od listopadu půjčí na renovace domů až dva miliony bez úroků
Havlíčkův Brod uctí hrdinu Gablecha, místo desky mu odhalí rovnou pomník
Právě dnes je tomu 111 let, co se ve slovenské dědině Hrachoviště narodil Imrich Gablech. Dispečer...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 41
- Celková karma 18,34
- Průměrná čtenost 446x