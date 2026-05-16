Ještě k té Slavii
Nedosti na tom, ti zběsilci používali pyrotechniku, a navíc způsobili slovenskému brankáři Sparty panu Surovčíkovi jakousi blíže nespecifikovanou újmu, patrně psychickou, ze které se bohudík poměrně rychle vzpamatoval. Tři dny poté už byl hlavní oporou v zápase proti Plzni. Skutečně obrovská tragedie a mediální událost číslo jedna. Mnozí z těch, kteří nemají rádi tu primitivní záležitost zvanou fotbal, se pustili do povýšeného moralizování. A bohužel fotbaloví šéfové, kteří jsou už tradičně servilní k všelijakým autoritám, se ve své předpodělanosti k moralizátorům přidali, dokonce se dá říci, že je leckdy i předběhli. Zvlášť se předvedl neobyčejně bystrý a kdysi mladý komunista Luftjarda, jenž vyobcoval ze slávistického kolektivu dva nešťastníky, kteří v zápase dostali červené karty. Rozhodnutí skoro tak závažné jako bývalo vyloučení z komunistické strany. Prostě zavržení na věky věků. Ale nic na tomto světě snad s výjímkou blbosti není věčné. Takovým nebývalo ani vyloučení ze strany. Pan Tvrdík to krapet přepískl, jak se ostatně snaživcům jeho typu poměrně často stává. Potrestaných se svým způsobem už zastala kabina, tedy spoluhráči a taky trenér národního pan Koubek.
Já si myslím, ač ani zdaleka nejsem tak bystrý jako pan Tvrdík, že se zas nic až tak strašného nestalo, spíš se jedná o takový hezký a vítaný průšvih vhodný k odvedení pozornosti. Opravdové tragedie, jako byla spousta mrtvých a osleplých po požití kořalek z likérky Drak či střelba na filosofické fakultě, neměly větší ohlas než tato fotbalová prkotina. Ale byly nepříjemné a dala se za nimy tušit nějaká selhání státní správy.
Devátého května se na Slavii nic skutečně tragického neodehrálo, leč fotbal je jaksi tradičně prolezlý špatností, což z něj činí vhodný předmět kritiky. To se pak hezky moralizuje.
Miloslav Schůt
Větrníky a motýlí křídla
Kdysi bylo v módě psát o efektu motýlích křídel, tedy že i malá změna může mít veliké důsledky. Leč móda je věc proměnlivá.
Miloslav Schůt
Západ a Rusko
Kdysi, dnes už se jedná takřka o prehistorii, v dobách tzv. reálného socialismu jsem si neuměl představit konec režimu. Zdálo se mi nemožné, aby sovětské vedení připustilo vlastní porážku bez všezničující atomové války
Miloslav Schůt
Bývalí komunisté
Od převratu v roce 1989 do dneška uběhlo již drahně času, dá se vlastně říct, že svobodné společnosti si užíváme skoro stejně dlouho, jako byl v naší vlasti budován socialismus.
Miloslav Schůt
Prezident celebrita
Když tak sleduji počínání našeho pana prezidenta, často si vzpomenu na filmovou pohádku „S čerty nejsou žerty“, ve které pan Kemr hrál knížete.
Miloslav Schůt
O zásadových postojích
Kdysi na základní škole jsem od třídní učitelky velmi často slýchával větu, v jejíž platnost, jak se zdálo, věřila. Říkala nám pravidelně, že opakování je matkou moudrosti.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova
Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice,...
Do služby s detektorem kovů. Strážnici v Šumperku jimi kontrolují dětská hřiště
I zdánlivě upravené dětské hřiště může skýtat nejrůznější nástrahy a předměty, které mohou být pro...
Zimní stadion v Chebu bojuje se spodní vodou. Pomoci má retenční nádrž
Odvodnění, nové parkování, dostavba a zastřešení malé ledové plochy. Cheb plánuje rozsáhlé úpravy...
MS hokej 2026 online: Česko chce proti Slovinsku navázat na výhru s Dánskem
Čeští hokejisté dnes pokračují na mistrovství světa druhým zápasem základní skupiny. Po úspěšném...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 36
- Celková karma 12,59
- Průměrná čtenost 455x