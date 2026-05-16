Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ještě k té Slavii

Konečně se v naší zemi stalo něco opravdu odsouzeníhodného a společnost může ukázat své spravedlivé rozhořčení. Fanoušci Slavie vběhli těsně před koncem nastavení na hřiště.

Nedosti na tom, ti zběsilci používali pyrotechniku, a navíc způsobili slovenskému brankáři Sparty panu Surovčíkovi jakousi blíže nespecifikovanou újmu, patrně psychickou, ze které se bohudík poměrně rychle vzpamatoval. Tři dny poté už byl hlavní oporou v zápase proti Plzni. Skutečně obrovská tragedie a mediální událost číslo jedna. Mnozí z těch, kteří nemají rádi tu primitivní záležitost zvanou fotbal, se pustili do povýšeného moralizování. A bohužel fotbaloví šéfové, kteří jsou už tradičně servilní k všelijakým autoritám, se ve své předpodělanosti k moralizátorům přidali, dokonce se dá říci, že je leckdy i předběhli. Zvlášť se předvedl neobyčejně bystrý a kdysi mladý komunista Luftjarda, jenž vyobcoval ze slávistického kolektivu dva nešťastníky, kteří v zápase dostali červené karty. Rozhodnutí skoro tak závažné jako bývalo vyloučení z komunistické strany. Prostě zavržení na věky věků. Ale nic na tomto světě snad s výjímkou blbosti není věčné. Takovým nebývalo ani vyloučení ze strany. Pan Tvrdík to krapet přepískl, jak se ostatně snaživcům jeho typu poměrně často stává. Potrestaných se svým způsobem už zastala kabina, tedy spoluhráči a taky trenér národního pan Koubek.

Já si myslím, ač ani zdaleka nejsem tak bystrý jako pan Tvrdík, že se zas nic až tak strašného nestalo, spíš se jedná o takový hezký a vítaný průšvih vhodný k odvedení pozornosti. Opravdové tragedie, jako byla spousta mrtvých a osleplých po požití kořalek z likérky Drak či střelba na filosofické fakultě, neměly větší ohlas než tato fotbalová prkotina. Ale byly nepříjemné a dala se za nimy tušit nějaká selhání státní správy.

Devátého května se na Slavii nic skutečně tragického neodehrálo, leč fotbal je jaksi tradičně prolezlý špatností, což z něj činí vhodný předmět kritiky. To se pak hezky moralizuje.

Autor: Miloslav Schůt | sobota 16.5.2026 7:13 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Miloslav Schůt

Větrníky a motýlí křídla

Kdysi bylo v módě psát o efektu motýlích křídel, tedy že i malá změna může mít veliké důsledky. Leč móda je věc proměnlivá.

13.5.2026 v 7:06 | Karma: 16,42 | Přečteno: 201x | Diskuse | Ostatní

Miloslav Schůt

Západ a Rusko

Kdysi, dnes už se jedná takřka o prehistorii, v dobách tzv. reálného socialismu jsem si neuměl představit konec režimu. Zdálo se mi nemožné, aby sovětské vedení připustilo vlastní porážku bez všezničující atomové války

29.4.2026 v 5:34 | Karma: 7,92 | Přečteno: 169x | Diskuse | Osobní

Miloslav Schůt

Bývalí komunisté

Od převratu v roce 1989 do dneška uběhlo již drahně času, dá se vlastně říct, že svobodné společnosti si užíváme skoro stejně dlouho, jako byl v naší vlasti budován socialismus.

6.3.2026 v 9:51 | Karma: 13,43 | Přečteno: 347x | Diskuse | Osobní

Miloslav Schůt

Prezident celebrita

Když tak sleduji počínání našeho pana prezidenta, často si vzpomenu na filmovou pohádku „S čerty nejsou žerty“, ve které pan Kemr hrál knížete.

6.2.2026 v 10:03 | Karma: 33,06 | Přečteno: 686x | Diskuse | Osobní

Miloslav Schůt

O zásadových postojích

Kdysi na základní škole jsem od třídní učitelky velmi často slýchával větu, v jejíž platnost, jak se zdálo, věřila. Říkala nám pravidelně, že opakování je matkou moudrosti.

17.12.2025 v 6:03 | Karma: 9,63 | Přečteno: 221x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony...
16. května 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice,...

Do služby s detektorem kovů. Strážnici v Šumperku jimi kontrolují dětská hřiště

Městská policie v Šumperku kontroluje dětská hřiště detektory kovů.
16. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

I zdánlivě upravené dětské hřiště může skýtat nejrůznější nástrahy a předměty, které mohou být pro...

Zimní stadion v Chebu bojuje se spodní vodou. Pomoci má retenční nádrž

Takto si chebská radnice představuje podobu zrekonstruovaného zimního stadionu.
16. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Odvodnění, nové parkování, dostavba a zastřešení malé ledové plochy. Cheb plánuje rozsáhlé úpravy...

MS hokej 2026 online: Česko chce proti Slovinsku navázat na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.
16. května 2026

Čeští hokejisté dnes pokračují na mistrovství světa druhým zápasem základní skupiny. Po úspěšném...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Miloslav Schůt

  • Počet článků 36
  • Celková karma 12,59
  • Průměrná čtenost 455x
Leccos pamatuji. Občas si na něco vzpomenu, a jsa nesoudný, mám poslední dobou nutkavou potřebu tím obtěžovat.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.