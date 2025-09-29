Fiala nebo Babiš, prašť jako uhoď
Málem jsem měl dojem, že je proti této posvátné evropské zelené krávě. A hned se mi vynořila vzpomínka na jeho starší a několikrát opakovaný výrok, že nezná jediné evropské řešení, které by fungovalo. Potom jako premiér, ale možná se tak stalo ještě o něco dřív, úplně obrátil. Zdá se mi, že pro pochvalu z Bruselu, zvláště od paní Ursuly von der Leyen, je ochoten udělat cokoli, a dokonce překousnout kdejaké ponížení. Pěkným dokladem je už trochu dávné peskování od pana Verhofstadta, kdy ani nemukl a jako vzorný žáček si zapisoval poznámky. Chápal jsem povýšenou drzost pana Verhofstadta nejen jako ponížení pana Fialy, ale i naší země. Předseda vlády není pouhou soukromou osobou, je přece reprezentantem státu a jako takový si nemůže nechat všechno líbit. Ale on evidentně považuje politiky ze Západu za své pány, kterým se nemá odmlouvat. A asi mu taky schází trocha osobní odvahy, tu nemá každý, jenže on toho premiéra dělá dobrovolně. Najednou to vypadá, že by se rád od skoro všeho, co prováděl v minulých čtyřech letech distancoval. Volby se totiž neúprosně bliží.
Dnes pan Fiala tvrdí, že za nadcházející potíže, které dopadnou na občany v důsledku povolenek na dopravu a domácnosti, může jeho předchůdce, který odmával jakýsi obecný Green Deal, tudíž on sám už nemůže dělat nic jiného než všechno další schvalovat. Proboha, proč je teda potřebný souhlas? Vzhledem k poslušnosti vůči evropské věrchušce není mezi pány Fialou a Babišem zas tak velký rozdíl. Možná pan velkopodnikatel působí trochu lidštěji, nedělá dojem škrobeného panáka, jako náš aktuální premiér. A asi by se nenechal svými poradci donutit k tak šílené akci, jakou byl nákup Nuttely kdesi v Německu či poučování občanů jak správně loupat banán. Přece jen disponuje určitou sociální inteligencí. A taky si nemyslím, že by postrádal určitou dávku osobní odvahy. Ale na druhou stranu je to kšeftman, který má potřebu s vedením EU dobře vycházet. Tahle potřeba bude nejpíš důvodem, proč kdysi hlasoval pro Green Deal. Jednu vlastnost však mají tihle dva konkurenti společnou, myslí si, že vědí, jak říkával pan Pelta, kudy běží zajíc. Leč zajíc často kličkuje a oni se mohou zmýlit.
Pro mne jsou nevolitelní oba. Zároveň bych jejich volbu nikomu nedoporučoval, přičemž si myslím, že ani jeden z nich není o správnosti zelené politiky přesvědčen.
Je to z mého pohledu smutné, leč zmínění pánové nejsou v touze sloužit evropskému panstvu sami, částečně bývalí koaliční partneři, tedy Pirstan, je v mnohém předčí. Proti Pirátům i komunisté vypadají jako konzervativci a nabídka eutanázie pro všechny od Starostů může být pro kdekoho lákavou. Zajímalo by mne, jestli by byla zadarmo, přesněji řečeno hrazená nemocenským pojištěním, nebo by za zákrok platili příbuzní jako kdysi Němcům za popravy. I tak je pravděpodobné, že mohou nastat situace, kdy se toto nadmíru humánní opatření vyplatí.
Miloslav Schůt
Uletěly nám labutě
Začátkem osmdesátých let, pro jistotu uvádím dvacátého století, normalizační šeď lehce rozjasnil celkem zajímavý úkaz. Na Vltavu v Praze, odkudsi přiletěly labutě.
Miloslav Schůt
Green deal. Nadějné vyhlídky?
V časech mého mládí, tedy někdy v sedmdesátých letech, si spousta lidí už uvědomovala potřebu chránit přírodu, neboť situace byla ošklivá.
Miloslav Schůt
Šlechtické dobro
Čas od času se podívám na Českou televizi, několikrát se mi přihodilo, že tam běželo cosi, co mělo být snad dokumentem dokládajícím nezištnou obětavost šlechtických rodů při správě navráceného a komunisty zdevastovaného majetku.
Miloslav Schůt
Maďaři
V mé paměti, daleko líp fungující směrem k zážitkům bližším mému mládí než k těm nedávným, jsou události, které sám pamatuji, a pak také vyprávěné vzpomínky lidí mnohem starších, většinou dávno zemřelých.
Miloslav Schůt
Battledress
Nejsem si jist, zda to bylo před listopadovým převratem, ale spíš až po něm, když jsem v rádiu poprvé slyšel písničku pana Vyčítala Battledress. Přesně se trefila do mého tehdejšího romantického vkusu.
