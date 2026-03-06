Bývalí komunisté

Od převratu v roce 1989 do dneška uběhlo již drahně času, dá se vlastně říct, že svobodné společnosti si užíváme skoro stejně dlouho, jako byl v naší vlasti budován socialismus.

Po těch mnoha letech nejednou slýchávám hlasy požadující, abychom se už konečně přestali zabývat minulostí, tedy především členstvím všelijakých vysoce postavených osob v komunistické straně. Přijde mi to trochu divné v situaci, kdy prezident a předseda vlády jsou bývalýmí komunisty a předseda ústavního soudu někdejším kandidátem členství. Asi se u mne jedná o jakousi zastydlou alergii z dnes už dávné totality. A navíc trpím bezpochyby mylnou romantickou představou, že by člověk neměl měnit své přesvědčení jako oblečení podle počasí. Jsem si vědom, že se jedná o můj odsouzeníhodný postoj, nemůžu si pomoct, leč aktuální komunisté se mi zdají čestnější než ti, kteří z důvodů různých, nejčastěji zištných, stranu opustili.

Z funkcí zmíněných pánů vyplývá, že patrně neexistoval lepší start kariéry než do té z dnešního oficiálního pohledu zločinecké organizace vstoupit. Maminka pana Babiše a tatínek pana Pavla radili svým ratolestem dobře. Ono je určitě užitečné mít vedle sebe moudrého rádce, který ukáže mladému člověku kudy dál a vpřed. Kdo radil panu Baxovi, netuším, ale třeba byl natolik bystrý, že mu rady nebylo třeba. Oni se ti komunisté po převratu rozlezli do všech stran a institucí. Krásně to začátkem devadesátých let vystihl pan Ransdorf, když řekl, že oni jsou jedinou stranou, kde nejsou bývalí komunisté. Nově byli stranou z tohoto pohledu čistou Piráti, byť v leckterém směru byli a jsou tak pokrokoví, že komunisté proti nim vypadají jak konzervativci. Bohužel o svoji nevinnost přišli, neboť do svých řad přijali předního rusobijce pana Votápka, který se rozmýšlel, zda je výhodné dát sbohem komunistům, snad až do roku 1992.

V listopadu 1989 by mne nenapadlo, že ještě po více než třiceti letech bude zahozený rudý či červený řidičák, jak jsme tenkrát říkávali stranické legitimaci, tím nejlepším předpokladem pro úspěšnou politickou kariéru. Však všeho do času, otázkou zůstává, z jakých kádrů se bude vybírat nadále. Není totiž daleko doba, kdy bývalí komunisté dojdou.

Autor: Miloslav Schůt | pátek 6.3.2026 9:51 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Další články autora

Miloslav Schůt

Prezident celebrita

Když tak sleduji počínání našeho pana prezidenta, často si vzpomenu na filmovou pohádku „S čerty nejsou žerty“, ve které pan Kemr hrál knížete.

6.2.2026 v 10:03 | Karma: 32,87 | Přečteno: 674x | Diskuse | Osobní

Miloslav Schůt

O zásadových postojích

Kdysi na základní škole jsem od třídní učitelky velmi často slýchával větu, v jejíž platnost, jak se zdálo, věřila. Říkala nám pravidelně, že opakování je matkou moudrosti.

17.12.2025 v 6:03 | Karma: 9,63 | Přečteno: 218x | Diskuse | Osobní

Miloslav Schůt

Fiala nebo Babiš, prašť jako uhoď

Nedávno jsem si v Mladé frontě Dnes přečetl článek od premiéra pana Petra Fialy, ve kterém naznačoval, že on za Green Deal nemůže, neboť to všechno Babiš.

29.9.2025 v 5:59 | Karma: 13,80 | Přečteno: 287x | Diskuse | Ostatní

Miloslav Schůt

Uletěly nám labutě

Začátkem osmdesátých let, pro jistotu uvádím dvacátého století, normalizační šeď lehce rozjasnil celkem zajímavý úkaz. Na Vltavu v Praze, odkudsi přiletěly labutě.

2.9.2025 v 8:07 | Karma: 11,64 | Přečteno: 189x | Diskuse | Ostatní

Miloslav Schůt

Green deal. Nadějné vyhlídky?

V časech mého mládí, tedy někdy v sedmdesátých letech, si spousta lidí už uvědomovala potřebu chránit přírodu, neboť situace byla ošklivá.

20.8.2025 v 5:43 | Karma: 20,66 | Přečteno: 313x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Koncert dvou kapel

Po prázdninách v Turnově otevřou nové kino. Bude sídlit v kulturním centru Střelnice (na snímku).
6. března 2026  10:21

Jedinečný koncertní večer propojující dvě výrazné hudební formace si poslechnou lidé v turnovské...

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, část dálnice stojí

Dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici dálnice...
6. března 2026  9:52,  aktualizováno  10:17

Z důvodu nehody na 243. km D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici je dálnice v tomto směru uzavřena....

Stavbu podjezdu ve Studénce budou provázet dopravní omezení

6. března 2026  10:13

Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. Zásah hasičů komplikuje i provoz autobusů

Požár jeřábu v Jílovišti zastaví tah na Prahu na zhruba dvě hodiny (6. března...
6. března 2026  9:02,  aktualizováno  10:12

Profesionální i dobrovolní hasiči v pátek ráno vyjížděli k požáru jeřábu mezi Lipencemi a...

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Miloslav Schůt

  • Počet článků 33
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 473x
Leccos pamatuji. Občas si na něco vzpomenu, a jsa nesoudný, mám poslední dobou nutkavou potřebu tím obtěžovat.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.