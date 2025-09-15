Charlie Kirk byl člověk, kterého dnešní svět potřebuje.
Chtěl bych reagovat na některé výtky vůči Charliemu Kirkovi, které zazněly v textu Kamila Fily. Podle mého názoru se Fila dopustil špinavého útoku: v několika bodech záměrně vytrhl výroky z kontextu, aby vyzněly co nejhůře. Navíc sám uvedl, že text nechal sepsat pomocí Groka, což je – při tak závažných obviněních vůči člověku, který byl nedávno zavražděn – neomluvitelné. Níže uvádím jednotlivé body, vždy s doplněním širšího kontextu a s odkazy na původní záznamy, aby si každý mohl udělat názor sám.
Tady odkaz na Filův text:
Homosexualita a Bible
1) Fila píše: (Kirk tvrdil..)„- To, že by „gayové by měli být ukamenováni“, jak se to píše v Bibli, označil doslova za „dokonalý boží zákon v otázkách sexuality“. Neříkal to jako analogii a nejde o vytržení z kontextu, ale doklad, že Bible podporuje homofobii a nikoli lásku k bližním, tedy i LGBTQ lidem. Lidi o tomto bodu rádi disputují, jenomže je fakt, že Kirk podporoval tresty smrti za homosexualitu v Ugandě. Sice je to prý „extrémní, ale jde to správným směrem.“ Toliko Filovy výblitky.
Jaká je pravda? V diskuzích Kirk opakovaně prohlásil, že není pravda, že by nenáviděl gaye, nebo LGBTQ. „Jak bych je mohl nenávidět, když je nosím v srdci?“ říká doslova. Jinde diskutuje s gay mužem, který je konzervativec a říká, že je vítán v jeho hnutí. Mluví v duchu toho, že s jejich životními volbami nesouhlasí, ale že je respektuje. Otevřeně a ostře brání gaye a lesby před útokem člena jeho vlastní strany a před jeho homofobními útoky. Znovu vyjadřuje podporu členství gayů a leseb v konzervativním hnutí. Vyjadřuje se proti teokracii – což je v přímém rozporu s tím, že ho někteří nálepkují „klerofašistou“. Vše dostupné ve videích níže a mnoha jiných.
Co se týče kamenování, tak jde o vytržení z kontextu. Jde o diskuzi s ženou, která tvrdí, a dokládá to citací ze Starého zákona, že křesťan má milovat bližního svého jako sebe sama a vztahuje to na vztah stejných pohlaví. Kirk jen paní upozorní, že citovat z Bible se dá i opačně a zmíní, že ve stejné kapitole Leviticus se mluví i o zákazu homosexuálních styků, za které hrozí trest smrti (Leviticus 20:13). Nenašel jsem žádný doklad, že by chtěl, že by to tak mělo být dnes, naopak, všechny jeho výroky jsou opačné. Tady pouze upozornil diskutující, že dělá něco, čemu se říká „cherry picking“ (záměrné vybírání vět nebo tezí, které podporují vaše vnímání a ignorování ostatního; selektivní citování).
Filův či Grokův komentář o schvalování trestu smrti za homosexualitu v Ugandě je zcela vymyšlený.
Rasismus a kvóty
Dále Filthy Fila píše: „- Opakovaně se vyjadřoval rasisticky. Zpochybňoval, že by černošští piloti v letadlech mohli být kvalifikovaní a naznačoval, že létání s nimi je nebezpečné. Tvrdil, že „černošské ženy nemají dostatečnou mozkovou kapacitu na to, aby je někdo mohl brát vážně“ a tím pádem černošské ženy (byť často měly lepší vzdělání a praxi než on) podle něj „kradou místa bílým osobám“. Dodejme, že Kirk nedostudoval vysokou školu a nikdy se neživil ničím jiným než nenávistným aktivismem a somrováním peněz.“
Podívejte se na příložená videa sami, takto se vyjadřuje rasista? Výrok o černošských pilotech je znovu mimo kontext. Podrobně vysvětluje na prvním videu níže.
Kirk kritizuje kvótní politiku (D&I/affirmative action) a upozorňuje, že pokud se přijímá podle barvy pleti místo schopností, může to snižovat standardy u vysoce zodpovědných profesí (piloti). Jako ilustraci používá analogii s NBA – povinné kvóty by snížily kvalitu soutěže. To je spor o princip meritokracie, nikoli o rasu. Prosazuje, že o obsazení tak důležitých pozic jako pilot letadla, by se mělo rozhodovat jen na základě schopností a dovedností, a ne na podkladě barvy pleti či sexuálních preferencí.
Co se týče výroku „černošské ženy nemají dostatečnou mozkovou kapacitu na to, aby je někdo mohl brát vážně“, tak znovu Fila manipulativně neuvádí kontext. Tím je znovu kritika extrémního systému přiřazování dle kvót, který Kirkovi vadí, protože často vede k tomu, že schopnější je nahrazen méně schopných, protože má „správnou“ barvou pleti. Jasně a napřímo říká, že si „myslí, že každý člověk, jakékoliv pleti, může být kvalifikovaný pilot. A že toto by si nikdy nedovolil zpochybnit.“ Vůči některým černošským ženám prohlásil, že si myslí, že nebýt kvót (program D.I., který tak kritizuje), nebyli by tam, kde jsou. Můžeme s tím nesouhlasit, ale nikdy to nemyslel tak, že by černošské ženy byly hloupé. Jen že díky D.I. programu se na řadu pozic dostali lidé ne kvůli schopnostech a znalostem, ale kvůli tomu, že organizace musely splnit kvóty.
Transgender problematika
Co se transgender lidí týče, tak nikde neprohlašuje nic, jak Fila lže: „Byl ale zcela pro vymazání existence trans lidí.“ Byl proti věcem, proti kterým by měl být každý rozumný člověk a to abysme např. nepovolovali puberťákům chirurgické operace na odstranění pohlavních orgánů. Je přece jasné, že si mladí lidé procházejí krizemi identity, bylo to tak v historii vždycky, ale nyní se přes média ta krize násilně vysvětluje „špatným pohlavím“ a naivní, snadno manipulovatelní puberťáci tomu lehce podléhají. Máme médii způsobenou „nemoc“, jejíž léčba (změna pohlaví) je doporučována jako zázračný lék a přitom ve většině případů jde o běžnou krizi identity či spirituální a existenciální krizi, o přirozené hledání identity.
Kirk se staví proti lékařským a chirurgickým zákrokům u nezletilých a proti politizaci školního prostředí v této oblasti. To lze obhajovat jako ochranářský postoj vůči dětem (věk, souhlas, reverzibilita zásahů), nikoli jako „vymazání existence“. Zastává názor, že část nárůstu diagnóz genderové dysforie je kulturně-mediálně zprostředkovaná – lze s tím nesouhlasit, ale je to legitimní pozice k debatě.
Osobně si myslím, že médii způsobenou epidemii genderové dysforie nelze řešit polykáním blokátorů hormonů. Tohle není fašismus, jak píše Fila, fašizující je násilné roubování téhle ideologii na děti. Do 18 let jim zakazujeme např. pít alkohol, nemají volební právo, ale povolíme dívkám si ve 14 nechat odoperovat prsa?
Ženy a feminismus
Fila píše: „- Ženy by podle něj měly odvrhnout feminismus a osobní kariéru a žít v podřízenosti vůči svým manželům; muži by podle něj doslova měli mít nad ženami kontrolu“
Kirk odpovídá na videu, prosazuje křesťanský pohled na věc, a argumentuje, že by chtěl žít ve světě, kdy žena, pokud se tam rozhodne, může místo kariéry zvolit rodinu a věnovat se rodině. Tvrdí, že kdysi to bylo možné, protože mužův plat uživil rodinu, ale dnes jsou rodiny nuceny k tomu, aby pracovali oba rodiče a že to ženám bere možnost být matkami a že to má negativní vliv na děti a soudržnost rodiny. Neříká nic o „podřízenosti“ ani o „kontrole nad ženami“, to jsou zase zcestné interpretace Filthy Fila.
Potraty a znásilnění
Fila píše: „- Neposlal by na potrat ani svou desetiletou dceru, kdyby ji někdo znásilnil, protože se řídil svou fanatickou vírou a chtěl v zákonech zakotvit víceméně úplnou nemožnost interrupcí (nešlo o jeho osobní názor, ale politickou agendu, jež by dopadla na všechny). Rodiče by rovněž měli zabránit svým dcerám v braní antikoncepce.“
Ano, někteří křesťané mají jiný názor na potrat než ateisté, je to jejich legitimní názor a mají na něho právo. Níže přikládám video, kde o tématu diskutuje. Dle mého slušně, tvrdí, že člověk vzniká okamžikem početí. Nejsem křesťan, ale myslím si, že jednoho dne lidská společnost dojde k tomu, že potraty budou zcela zakázané, protože lidský život bude extrémně cenný. Pokud by žena dítě nechtěla vychovávat, má možnost ho dát k adopci.
Osobně jsem pro právo ženy na potrat, ale dokážu pochopit, proč jsou někteří proti. A myslím, že je správně, že někdo se snaží hájit i zájmy ještě nenarozených dětí. Správně se poukazuje třeba na to, proč muž, jako otec, dnes nemá ve věci žádné slovo. Kirk má právo hájit zájmy nenarozených dětí a demokratickými prostředky usilovat o prosazení takového názoru.
U znásilnění tvrdí, že by jeden hrozivý akt zla (znásilnění) neměl vést k dalšímu hrozivému aktu (což je dle něj potrat). Nevím ale proč by měl Fila nazývat Kirka extrémistou, když to co říká, je v souladu s oficiální doktrínou katolické církve. Jediné, na co musíme dávat pozor je, aby nám církve či jiné ideologie, nevnucovaly svá pravidla. Což katolíci už dnes nedělají, ale historicky dělávali. A co je hrozbou vstřícné imigrační politiky, že nám jiné náboženství, které kolonizuje Evropu, vnucovat bude.
Veřejné popravy
V dalším komentáři zřejmě Fila ventiluje své vlastní projekce: „- Volal po veřejných popravách zastřelením u zdi, chtěl, a dále, aby se tyto popravy vysílaly v televizi a měly by se na ně dívat děti, „aby se poučily“. Může být něco fašističtějšího než tento sadistický spektákl?“
Kirk skutečně mluvil o tom, že veřejné popravy by měly být televizí vysílány, a že děti by je mohly sledovat. Toť vše. Nic o střílení u zdi. Pro trest smrti je i u nás většina lidí (
|
Trest smrti podporuje většina Čechů. Průzkum ukázal, co je k tomu vede
). Pokud by se rozhodovalo demokraticky, tj. většinovým hlasem, byl by i u nás. Riziko justičních omylů se z evolucí kriminalistických metod výrazně snížilo. Za mě lidé jako manželé Stodolovi, či jiní brutální vrazi, měli být usmrceni. Z jistého pohledu je to i humánnější, než je nechat do konce života zavřené. A společnost by si měla o tomto rozhodnout sama a ne si nechat vnucovat etické standardy. Od koho vlastně? Od politiků, kteří sami žádné nemají?
Pelosiho případ
Ne všechno, co manipulativně ztvárnil Fila, je vylhané. Např. „Zesměšňoval útok na Demokratku Nancy Pelosi a jejího manžela, o útočníkovi spekuloval, že byl gay milenec Pelosiho a navrhoval svým příznivcům, ať za útočníka zaplatí kauci.“ Je relativně přesné, byť neřekl, že to byl gay milenec Pelosiho, ale ptal se, proč levice obviňuje Republikány z toho, co udělal nějaký „schizofrenní gay nudista“.
Ukrajina
Osobně nesouhlasím s postojem Kirka k Ukrajině. Ale chápu ho. Kirk tvrdil, že by se USA měly věnovat své jižní hranici a vlastním problémům, než vzdálené Ukrajině a Rusku, což je legitimní názor. Tvrdil, že se na Ukrajině pomoc jen rozkrade, což také může být pravda, určitě se to u části pomoci stalo. Země se z ničeho nic nestane hned svatou.
Osobně stojím pevně za Ukrajinou a nemám rád Trumpa, nemám rád fundamentální náboženství. Tak je poněkud divné, že zrovná já hájím Charlieho Kirka, ale nemůžu se zkrátka dívat na to, jak o něm nějaký nýmand, co dokázal napsat jen pár pseudokritických recenzí filmů, šíří lži a hlouposti. Ten člověk nebyl bez chyb, ale máte na YouTube desítky hodin záznamů různých diskuzí a můžete si utvořit o tom člověku obrázek sami, bez toho, abyste si ho udělali jen z Grokova výstupu Filthy Fila.
Patrik Schoupal
Další články autora
