Loupající se zrůda

A začalo to, jak jinak, než dobrým úmyslem. To jsem takhle jednou ráno otevřela lednici a objevila zastrčené jablečné pyré.

Sběratel. Pohroma pro dům, nebo...?

Ten sbírá to a ten zas tohle... Promiňte, Matěji alias Rudolfe, že jsem si váš popěvek vypůjčila a mírně upravila. Nikdy nevím, co do toho perexu dát, aby to přitáhlo pozornost.