Jak jsem dýchala a úplně blbě.

Už to budou tři roky, kdy jsem naposledy absolvovala nepopulární kolečko předoperačních vyšetření.

To máte: Odběry. Rentgen plic. Rentgen srdce. EKG. A letos ještě bonus -spirometrie. Spiro....cooo?

Představovala jsem si nejdříve, jak běhám po tom pásu a v hubě mám hadici od luxu (=trubici, do které běžec dýchá a chvíli běží jako do kopce, chvíli po rovině). Tak prý ne. Budu sedět v prosklené komůrce, na nose kolíček a dýchat do trubičky.

Ono se řekne, dýchat! To umím, neee. Žádná věda.

Seděla jsem v čekárně na plicním a protože přede mnou šla ještě jiná paní, měla jsem dost času se nervovat. Kdo by neměl strach, kdyby z ordinace slyšel dozorkyni z třetí nápravné, která byla slyšet snad až do přízemí.

„Ne, děláte to špatně! Musíte se rychle nadechnout a pak hned vydechnout! Ale pomalu, proboha! Vy mě špatně slyšíte? Tak znovu! Ne, dívejte se na mě!“

Litovala jsem nebohou paní a zároveň si vzpomněla na zvuk zubní vrtačky, který mne děsil v dětství. Klepala jsem se stejně, jako dnes.

Dveře se otevřely, paní s tikem v oku odešla a já vešla. Místo dozorkyně z třetí nápravné tam stála drobná, černovlasá sestřička a mně se na chvíli ulevilo.

Ale jen do té doby, než se spustil další díl seriálu Neumíte dýchat?

„Tak znovu! Neee, takhle ne, musíte takhle!“ a předváděla mi celým svým drobným tělem, jak se mám rychle nadechnout a pooooomaluuu vydechovat.

„Neeeéééé!“ držela se po šestém neúspěšném pokusu už za hlavu.

„Znovu!“ a sledujte mě!“

Sledovala jsem její baletní kreace, zvláště ladný pohyb rukou a kývala jsem, jakože chápu.

„Néééééé! Já už nevím, jak vám to mám ukázat!“ setřela si z čela pot a řekla mi, že to nemá smysl. Ukázala mi na obrazovce monitoru dva grafy.

„Vidíte, takhle má křivka správně vypadat! A tohle je vaše křivka!“ přepla na jiný graf a ukázala jakousi barevnou diskotéku (níže jsem vložila obrázek, nakreslený dle toho, co jsem viděla. „A“ je vzorový graf, béčko je můj).

Očima jsem prosila, ať už mne netrápí. Porozuměla a vypustila z proskleného vězení ven. Prý z toho něco vybere. Ale jinak mám dýchání na 100%. Výborně, alespoň jedna pochvala. V tom smyslu, že jsem sice zdravá na plíce, ale slabší na hlavu.

V pátek jdu na EKG. Tak doufám, že tam bude křivka bez větších výkyvů. Snad nebudu muset u toho zpívat, nebo tak něco.