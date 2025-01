Cyklus čtyř ročních období. Jaký je smysl zimy, jako ročního období, v tomto mírném podnebném pásmu, v našich životech? Úvaha.

Zima



O čem je zima? Na jaře a v létě pracujeme na zahrádce. V zimě jsme více doma, kde si uklízíme, ale hlavně bychom se měli věnovat odpočinku a regeneraci. Zima je příprava na náročné jaro a léto, na jaře sázíme zeleninu na zahrádce, v létě sklízíme úrodu. Zima je o odpočinku a regeneraci, a přípravě na nový rok. Pro tento mužů doporučit diář Zahradníkův rok, kde najdete, kdy se co sází, kdy se sklízí úroda, a podobné rady, tipy a nápady na nový úrodný rok.



Naplánuje si rok. Zima je o plánování, a zvládání nového zahradního roku. Musíme si nejen odpočinout, ale i se zrelaxovat, a naplánovat si. Aktivity v novém roce, zasnit si, a vymýšlet, co bychom si chtěli nejen zasadit, ale i vyrobit. Zima je o plánování, odpočinku, vymýšlení nápadů, relaxaci, ale i studiu. Můžete si za účelem přečíst knížky. Nejdůležitější potom, co si odpočineme, je udělat si představu o novém roce, a vymyslet, ale i naplánovat.



Celý tento cyklus vychází z přírody, která se v mírném podnebném pásmu proměňuje. Na jaře sázíme, v létě sklízíme úrodu, a na podzim zazimovaváme zahradu, zima je příprava na další úrodný rok.



Jak si zimu správně naplánovat? No tak nejdříve si vytyčíme, co bychom chtěli ten rok dosáhnout, a popusťme uzdu fantazii. Pak se pusťme do plánování!



Nějakou dobu trvalo, než se lidé naučili zpracovávat oheň. A tak i dnes si můžeme pogratulovat, že jsme se naučili zpracovávat sníh a led. Oba dva tyto živly slouží dobře k uchovávání potravin. A tak se nebojte v tomto chladném počasí, dát si jídlo na balkon, ochladit si čaj. Máme dnes mraženou zeleninu, i maso, existují mrazničky. Všichni víme, že dát něco do mrazničky, znamená zmrazit, a tak v této zimě, si můžete dát do sněhu šampaňské, i když už je po Silvestru , nebo si vyrobit kostku ledu do pití.