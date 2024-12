Hlavně se nepo

Ve čtvrtek jsem si jen pro zlepšení nálady napsal (Clareovský) sonet. Byl jsem línej psát k tomu muziku, tak jsem požádal o pomoc Suno AI. Myslím, že to nedopadlo nejhůř. Co vy na to?

Ať za to může Bůh nebo Osud

Děkuj jim za to - že jsi tu dosud

Ať za to může Osud nebo Bůh

Neremcej pořád - že jsi pro ně vzduch Přestaň už konečně frflat a klít

Jenom poděkuj - že můžeš tu žít

Držkuješ jak rozmazlený dítě

Přitom si žiješ jak prase v žitě

Přestaň bejt dítětem který brečí

Je to tvá volba - ne není něčí

Měl bys bejt hrdej na to - že jsi Čech

Jen plno keců a břicho jak měch Nauč se hlavně sám sebe mít rád

Tak si říkej - hlavně se nepo....