Zneužívání sociálních dávek aneb další "kobra" a chudý nedostane nic
Na jedné straně se uvádí mizivé procento lidí, jež se dopouštějí těchto věcí a na druhé straně je tu potřeba zajistit systém tak, aby nedocházelo ke zneužití. Rozhodně bych nepopírala, že tu máme skupinu tvůrčích lidí, kteří žijí z našich daní. Když si jen vzpomenu, nebo i vy čtenáři, na lidi, kteří tvrdí, že se jim nevyplatí pracovat, neboť dostanou více právě na sociálních dávkách, tak tuto pravdu nepřetlumočí ani opozice, která sama za předchozí vlády vytvořila super dávku, ke které se vyjádřila poslankyně za STAN Pavla Pivoňka Vaňková pro Český rozhlas: „My jsme superdávku nastavili proto, aby byla vysoce cílená a individuální a aby nebyla zneuživatelná. Ty principy tam fungují i na administrativní jednoduchosti, na tom, aby byli posuzováni společní členové domácnosti jako celek. Jsou tam opravdu opatření, která by tomu zneužívání měla zamezit.“ Čímž potvrdila, že ten problém je.
Samozřejmě, že sociální kobra bude finančně náročná. Pokud ale ministr Juchelka předpokládá zavedení do tří let a vezmu v potaz, že dostávají neoprávněně sociální dávky např. ženy, které sebe uvádějí na úřadech jako samoživitelky, přičemž sdílí domácnost s partnerem, jenž má vysoký příjem a trvalé bydliště jinde, Dřevostavitel, tak to znamená, že stát bude ztrácet na těchto osobách, neboť jak uvádí Apolena Rychlíková, Český rozhlas plus: „Problém je, že ji nečerpá ani velká část těch, kteří na ni mají nárok.“ Skutečně potřebný zranitelný člověk nedostane sociální dávky, jak je to možné? Buď to vyberou ti neoprávnění, nebo stát šetří na chudých lidech, či obojí. Pokud bych měla vyjádřit svůj názor, asi by to bylo nepublikovatelné. Dost na to, a to se týká otázky důchodů, že mi pracující odvádíme na sociální pojištění a z toho, co jsme vložili za ty roky, pak zjistíme v budoucnu, že dostaneme mizivé minimum anebo vůbec. Raději téma důchodů dám stranou, neboť k tomu nebude ani slov.
Jestliže daňový poplatník má být solidární, tak na správném místě. Líbila se mi ještě slova Apoleny Rychlíkové, byť tím de facto popírá existenci zneužití sociálních dávek, protože to opět poukazuje na stát: „Skutečné podvody dnes leží jinde: v neplacení daní, daňových optimalizacích, v toleranci firem, které čerpají veřejné peníze, ale své zisky daní v daňových rájích, ve zneužívání státních dotací,“ Český rozhlas plus. Ano, to je velká ztráta pro stát (a také práce na černo) a stávající Kobra je rok od roku slabší, Policie ČR, tedy stát uchránil minimum. Vezmu-li článek z listopadu roku 2024, který dle mého názoru má platnost dodnes: „Češi už nemají téměř žádné iluze. Nejenže je velká část z nich přesvědčena, že jsou u nás sociální dávky zneužívány ve velkém, ale také drtivá většina dokonce ví o někom, kdo tyto dávky zneužívá,“ Dřevostavitel.
Pokud mám vzít v potaz analytika organizace PAQ Research Samuel Galan: „I z analýz ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že zneužívání dávek je marginální problém,“iDnes.cz, tak je otázka, jak se jednotlivec k tomu postaví a tím myslím právě nás daňové poplatníky. Věřím i ministrovi Juchelkovi: „Ale já mluvím o takzvaném legálním zneužívání sociálních dávek, což je terminus technicus, který vypovídá o tom, že spousta lidí žije de facto jinak, než se potom tváří před úřady. Oni s ničím nefixlují, oni ten systém skutečně zneužijí,“ iDnes.cz. Tady platí moje slova, viz výše, než to vymyslí, tak stát bude mít další ztrátu, sice malou (dle statistik), ale bude mít. Jinými slovy stát funguje tak, že na chudého nezbyde nic a chytrý dostane vše. Pořád platí, že jsou lidé, kteří se ani nechtějí zaměstnat, nikoli že by je nikdo nepřijal, či by byly diskriminováni: „Jsou lidé, kteří tím, že na čas museli být v evidenci úřadu práce, vyloženě trpěli a ve své podstatě se za to styděli. Jsou ale také lidé, kteří žijí ze sociálních dávek jenom proto, že se jim pracovat nechce,“ Lifestyle.cz. Dokáží to někdy naši politici napravit, aby solidarita došla na správná místa?
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