Život není jen politika a ekonomika, ale i příběh
Tady to je: PŘÍBĚH
Jednoho dne v práci přišla za Karolínou účetní. Poněkud ji tím zaskočila. Nikdy nepřicházela za ní hned z rána, takže se dnes zachovala poněkud neobvykle. Její pohled nevyzařoval nadšení a nebylo divu. Dělala jí starost faktura, kterou držela v ruce. Nevyspaná nechápala, co se to děje a hlavně neměla ponětí, že by jejich zaměstnavatel měl něco společného s firmou Building trade. Jako vedoucí obchodního oddělení měla přehled o všech partnerských společnostech, ale příchod Jiřiny ji zaskočil natolik, že její mysl byla jako nepopsaný papír. Rozhodilo ji to tak, že na ni zakřičela: „Přijďte za mnou, až budu mít vypité své ranní kafe!“
"Karolínko, znám Vás velmi dobře. Jinak bych za vámi nepřišla. Než dám příkaz k úhradě, zeptám se, co to je?!“
"Building trade?“ přemýšlela polohlasně, „Ehm, no… pojďte za mnou.“
Vešly do kanceláře, kde vytáhla seznam všech současných obchodních partnerů. Projela to očima a zarazila se. Sebrala jí z ruky fakturu – nevěřila vlastním očím. Obdrželi fakturu na padesát šest tisíc euro za pronájem. Zeptala se jí: „Co chtějí? Jestli se náhodou nespletli.“ Jiřina jí s klidem odpověděla: „To by byla ta lepší varianta. Přišla od nich i pohledávka.“ V ten moment jakoby kamenem někdo do ní udeřil. Pomalu se usadila na svou židli. Chvíli na to koukala jako na zjevení, ale nedokázala svůj mozek přinutit, aby zapracoval. Dnes nepřijela svým autem, protože špatně v noci spala a manžela nechtěla budit. Byl rád, že si může po delší době odpočinout. Něco takového však nečekala. Pouze jí sdělila, že to musí ověřit.
Jakmile odešla, oddychla si. Nastal čas na její vytoužené espresso. Moment, který se jí přehrával v mysli jako gramofonová deska během cesty autobusem – jenom ona a hrnek s kávou. Kávovar se dal do varu a již z něj vytékala tmavá tekutina. Jak sledovala proces ani si nevšimla Lukášova příchodu. Posadila se na pohovku, držící v rukou hrnek jako posvátnou věc. Vdechovala vůni čerstvě připravené kávy, jež v ní probouzela smysly. ‚To je ono,“ řekla si v duchu. Popíjela po doušcích. Podívala se na hodinky – a hle, devátá hodina. Právník musí být už tady.
Lukáš Dvorecký pracoval pro společnost Darwin jako právník už osm let. Zastupoval svého zaměstnavatele u soudu, za což si ho majitel velice považuje. Nikdy však svou práci nestíhal. Potřeboval by pomocníka, protože práce měl až nad hlavu. Domů si ji ale nebral. Když přijde, hned se vrhne do díla. A právě v tomto rozpoložení ho zastihla Karolína. Usmál se a vyhrkl na ni: „Co přinášíš nového?“
"Ale prosím tě, Jiřka mi dala tuto fakturu. Víš o nich něco?“
"Building trade? S nimi jsme nikdy nespolupracovali, co mi paměť sahá.“
"Tak co chtěj? Prý přišla i pohledávka.“
"Neplatit. Ukaž mi to ještě jednou? … Kyperská společnost. ... Sakra, to je hodně chytrý!“
"Nech si ty kecy okolo. Co si zjistil?“
"Dnes jsi nějaká podrážděná. Spala si?“
"To je na mně tak poznat? Ach, Bože!“
"No, dobře, nebudu to natahovat. Adresa je Kypr, ale bankovní účet spadá pod jinou zemi.“
"Děláš si srandu?“
Požádal ji, aby mu dala čas. Nechtěla se tak brzy odebrat, ale pochopila, že věc je složitější, než její mozek dokáže zpracovat. Poté, co odešla, se ještě jednou podíval na fakturu. Začal vyhledávat informace na internetu. Ověřoval si společnost. Ta skutečně existovala i oblast platila. Jeho bystrý zrak zpozoroval, že na svých stránkách uvádějí účet s označením Kypru, ale na faktuře uvedli belizský. V ten moment nevěděl, zda se má smát či věřit svým očím. Dlouho se nerozmýšlel a zavolal svému nejvyššímu nadřízenému, Pavlu Strnadovi, jenž byl většinovým vlastníkem společnosti. Bohužel nebyl dostupný, a tak mu zanechal vzkaz. Řekl do telefonu: „Ahoj, nerad ruším, ale dostali jsme dáreček, který bys měl vidět. Ehm, znám tě už nějakou dobu. Protože jsem tě už mnohokrát vysekal z průšvihu, chci vědět, zda znáš firmu Building trade. Dík. Ozvi se.“
Tak příběh nemá konec, což je záměr. Mám v plánu, až své dílo budu mít hotové a vydám ho, že to oznámím i zde, ale na to je hodně času. Chci Vám ukázat svůj styl psaní a zajímají mě vaše reakce. Jsem názoru, že čtenář by se neměl nudit. Nyní už je to na vás, milí čtenáři.
Sandra Bornová
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