Zdravotní pojišťovny stojí na tenkém ledu
Od období Covidu stoupají výdaje zdravotním pojišťovnám soustavně nahoru a převyšují příjmy, které vyberou od pojištěnců. Správně bych měla začít samotnými zdravotníky, kteří volají po nápravě, ale je nápravou pouhé zvýšení platů? Ještě v loňském roce Fialova vláda schválila novelu zákona, tedy možnost vykonávat až 24 hodinové směny: „Ta zavádí nejen možnost směn až 24 hodin pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních s nepřetržitým provozem, například u záchranné služby. Ale také nový příplatek za zvýšenou zátěž zaměstnance ve zdravotnictví spojenou s prodlouženou pracovní dobou,“ naše zdravotnictví. Z mého pohledu tato novela silně zasahuje do kvality práce. Takový pracovník se musí dříve či později zhroutit, anebo začne chybovat. Výsledek je, že zdravotníci podávají výpovědi z přesčasové práce v nemocnicích, což se samozřejmě dotkne i pacientů, protože se omezuje provoz a přesouvají se termíny, Echo24.cz.
Na základě chystajících říjnových protestů v loňském roce se ministr Válek domluvil s pojišťovnami o navýšení platů ambulantním specialistům, nicméně ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Zdeňka Salcman Kučerová sdělila, že navýšení se nebude týkat všech. Podmínkou bylo fungování třicet hodin týdně a to podobu pěti dní v týdnu. Do toho se počítá i přijímání nových pacientů, ČT24. Jenomže pro zdravotní pojišťovny to není krok jednoduchý. Z počátku velké úsměvy, které posléze skončily. Konkrétně VZP počítala loni se schodkem 5 mld. korun, ale sám ředitel Zdeněk Kabátek sdělil, že udržet takto naplánovaný schodek nebylo jednoduché, a to nejen kvůli ambulantním specialistům, ale i výdajům na praktické lékaře a protestující, Zdravotnický deník. Pravda je, že do výdajů se musí zahrnout i Kabátkova roční odměna v hodnotě 2,13 mil. Korun, Zdravé zprávy. Možná si někdo pomyslí, že je to nic, ale s ohledem na situaci pojišťovny, které se tenčí rezerva, se domnívám, že to není na místě.
Zdravotní pojišťovny své deficity dorovnávají z rezerv z minulých let a ty se rapidně snižují. „V Rezervním fondu měly zdravotní pojišťovny ke konci roku 2022 celkem 5,49 miliardy korun a v závěru loňského roku 6,63 miliardy korun. Z toho téměř 60 procent (3,9 miliardy korun) měla na svém účtu největší zdravotní pojišťovna VZP,“ Zdravotnický deník. U Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR měla na základním fondu zdravotního pojištění ještě v roce 2020 5,69 mld. korun, ale v loňském roce už jen 504 mil. VZP dle tabulky základního fondu zdravotního pojištění měla ještě na konci roku 2022 přes 17 mil. korun oproti roku 2024 a opět v prosinci, kdy měla jen přes 11 mil.
Budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch již chystá změny. Postupně se bude opouštět od úhradové vyhlášky a nahradí ji dohody mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče. Pojišťovny budou mít zvýšenou odpovědnost za dostupnost péče a budou muset zvěřejňovat data o kvalitě péče. Prvotního kroku se však bojí i Česká lékařská komora. Na jedné straně lobbing k politikům, aby měly zdravotníci více peněz, a na straně druhé strach z diktování cen pojišťoven, se kterými jsou spojeni řetězce, které mohou ničit soukromé ambulance, hrot24. Cílem však je, aby výdaje nepřevyšovaly příjmy. Měla by se upravit i směna v nemocnicích. Logika říká zkrátit hodiny a plat může zůstat jako dosud, neboť ani mladí lékaři v nemocnicích se nechtějí udřít. Nedivím se výpovědím a zvýšené platy nepomohou, pokud je zaměstnání připraví o zdraví. Vždyť naši lékaři jsou na tom hůř než cizinci, kteří jsou hojně využívaní jako dělníci, ale nepracují 24 hodin. Takhle nastavený systém způsobí (a možná se to už děje), že nový lékař po škole může vycestovat do zahraničí.
Problém u Válka bylo, že nesjednotil platy v nemocnicích státu a v ostatních. Požadavek odborářů na sjednocení je naprosto logický a problém mezi Válkem a jimi vyústil, když: „Na 8. oficiálním jednání dne 15.10.2024 předložilo Mz návrh, který nesplňoval nic z toho, k čemu se vicepremiér Válek jménem Vlády ČR za přítomnosti premiéra Fialy zavázal podpisem dohody v prosinci 2023,“ Echo24.cz. Návrh ministra zdravotnictví negarantuje platy lékařům za základní pracovní dobu v rozmezí 1,5 – 3 násobku průměrné mzdy, ale jen 1,4 – 2 násobku. Vycházím z téhož článku na Echo24. Jinými slovy ministr lhal, což je v pravdě smutný pohled na něj. Stejně tak je smutný pohled na finanční stav zdravotních pojištoven.
Sandra Bornová
