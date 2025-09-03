Zdechovský proti Konečné aneb více východu než západu
Tomáš Zdechovský je velmi populární na sociálních sítích zejména svými kuriozními příspěvky proti předsedkyni KSČM Kateřině Konečné, která je leadryní uskupení STAČILO!. Jeho příspěvek o náušnicích Konečné je návodem, jak z levného produktu učinit luxusní. Již Deník.to poukázal na příspěvek na síti Facebook a ohodnotil to slovy:
Něco na tom jistě bude, neboť jeho interes se soustřeďuje zejména na Konečnou, kterou v diskuzi na CNN prima news pochválil slovy: „Dovolte mi, abych v této debatě pochválil Kateřinu Konečnou. Je to překvapivé, ale pronesla větu, že politici nemají jezdit vyjednávat na Východ, ale na Západ. Takže gratuluji, měli bychom pochválit také oponenty.“ Začíná být pro mě Zdechovský zajímavý. Je to zvláštní ze strany SPOLU, neboť východ není jenom zmiňované Rusko, ale jednak i podporovaná Ukrajina, kde je samozřejmě pravoslavná církev, byť se odtrhla od ruského patriarchátu v roce 2018, Deník.cz.
Už jeho komentář na Info.cz o sovětském komunismu, kde naráží na symboly srb a kladivo, se může tvářit prozápadně, jak chce, ale nějak spolu se svými kolegy zapomíná, že Vietnam, se kterým je uzavřena strategická smlouva je za prvé východ, nikoli západ, a za druhé jeho státním útvarem je unitární marxisticko-leninská socialistická republika, kde vládne tedy komunistická strana a dovolím si ocitovat stránky o této zemi: „Vietnam nemá pluralitní politický systém. Všechny významné rozhodovací pravomoci drží Komunistická strana Vietnamu. Volby sice existují, ale kandidáti musí být předem schváleni vládnoucí stranou, což v praxi znamená, že neexistuje žádná reálná soutěž mezi politickými idejemi,“ Severní Vietnam. Dovolím si souhlasit s výrokem Deníku.to a řeknu to jemným způsobem: „Pan Zdechovský je svým myšlením na východě v porovnání s jeho opozičními kolegy.“ Největší vtip považuji jeho užití slova komunismus, což je utopie, takže správně by měl napsat sovětský socialismus. Vzhledem k tomu, že mu jde pouze o sovětský, tak je vidět, že jednoznačně se staví i za Čínu, a tedy protičínské postoje koalice SPOLU jsou jenom hrátkami.
Svou oblibu ke Kateřině Konečné ukázal již loni v debatě na Cnn prima news: „Pro tebe je ukončení toho konfliktu kapitulace Ukrajiny, protože pro tvé příznivce jsou všichni Ukrajinci fašisti a banderovci,“ kde samozřejmě Konečná bude hájit své voliče, a domnívám se, že Zdechovský si neuvědomuje naprosto zásadní věc a to, že pouštět se obecně do lidí bez ohledu, jakou stranu budou volit, známená, že sám znemožňuje koalici SPOLU získat další lidi na svou stranu, a tohle se týká obecně všech voličů opozice. Činnost Zdechovského je vskutku k pousmání, tak jako je úsměvné jeho vyvrácení pravdy z této debaty, že Konečná má více voličů než on, přičemž v evropských volbách, když vezmu kroužkování, tak: „V případě kroužkování Zdechovský získal 66 948 preferenčních hlasů, Konečná 115 386.“ Nyní máme rok 2025 a co pan Zdechovský dělá proto, aby přesvědčil lidi, kteří jsou obecně za opozici? Bude zkoumat její náušnice pod lupou? Možná tam najde virtuální drahý kov, ale co my můžeme vědět? Třeba se toho ještě dočkáme.
Sandra Bornová
Nařízení EU proti odlesňování - záchrana lesů na úkor firem
Evropská unie dále pokračuje ve svých absurdních nařízeních, rozhodla se zachránit celou planetu. Zelená politika EU opět nenechá trh volně dýchat a brzy na firmy dolehne nařízení o původu zboží.
Sandra Bornová
Bitcoingate: praktiky a politická neprůhlednost
Před jednáním, či v průběhu, se lidé obvykle rozhodnou, co konat a co ne. Krytí a využívání nelegálních zdrojů, které byly ospravedlněny a nyní opět uvedeny do procesu trestního řízení jsou předmětem kauzy.
Sandra Bornová
Penze v ČR a v Německu
Otázka penzí hoří nejen u nás, ale i u našich sousedů. Pohledy některých lidí hovořících o zrušení penzí jsou až asociální a neuvědomují si, že nyní jsou produktivní, ale později nebudou.
Sandra Bornová
Robert Šlachta a Volt Česko: boj o hlasy do parlamentu
Strany Přísaha a Volt Česko, se rozhodly žalovat SPD, Stačilo! a Piráty za to, že se sdružili ne jako koalice, čímž by museli mít alespoň 11 procent hlasů. Ze strany Volt Česko padlo 28 žalob.
Sandra Bornová
SPOLU: „Teď jde o demokracii!“ - priority pro volby 2025
Koalice SPOLU zatím nemá kompletní volební program, nicméně si stanovili priority programu. Místo toho, aby se zaměřili na své cíle, tak vedou do nekonečna kampaň proti hnutí ANO. Liší se tímto však něčím zásadním od opozice?
|Další články autora
- Počet článků 26
- Celková karma 16,54
- Průměrná čtenost 309x