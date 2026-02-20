Vstup Ukrajiny do EU? Představa Zelenského versus realita
Vstup Ukrajiny do EU je velmi žhavým tématem a nejen u politiků. Velmi zajímavý je průzkum na CNN Prima News, kolik občanů EU jsou podporovateli pro vizi vstupu Ukrajiny. Musí se však oddělit finanční a vojenská podpora této země od podpory k jejímu budoucímu vstupu. Máme tu standardní postup přijetí a zrychlený, který má u lidí malou podporu. Celkově pro zrychlený vstup je 18%, většinou mezi severskými státy, jinak převážná většina je za standardní, což je zcela pochopitelné.
Volodymyr Zelenský je velmi odvážný, když chce, aby součástí mírových dohod byl i vstup Ukrajiny do EU, což nebude tak jednoduchý proces, byť slibuje, že země bude do roku 2027 připravena, Novinky.cz. Vzhledem k pokračující válce a neustálého povídání, jak ji zastavit, to vskutku možné není. Je skutečně zázrak, že tato země si dokázala vydobýt status kandidátské země a že „do září 2025 dokončila prověřování kapitol unijního práva,“ Ekonomický magazín. Máme tu však kodaňské předpisy, které nelze obejít, či přeskočit některé body z nich. Na to poukazuje Německo a to nejen kancléř Friedrich Merz, ale i velvyslanec Německa na Ukrajině Heiko Thoms: „Pokud jde o integraci Ukrajiny do EU, jako praktik v evropských záležitostech, který dvakrát působil v Bruselu - jednou v EU a jednou v NATO - se domnívám, že přátelství potřebuje upřímnost. Domnívám se, že je to poctivé hodnocení, že 1. leden 2027 by byl extrémně ambiciózní termín [pro vstup Ukrajiny do EU] a nemyslím si, že je to reálné, vzhledem k pracovnímu zatížení, které musí Ukrajina realizovat,“ České noviny.
Zrovna Heiko Thoms naráží např. na zemědělství a kompletní přebudování tohoto sektoru, České noviny a shodou okolností je to bod, kterého se obává většina občanů EU ve smyslu „zhoršení situace jejich zemědělců či bezpečnost potravin“, Cnn Prima News. Znamená to přijmout a připravit se na normy dle EU, veškeré právní předpisy i bankovní sektor. Jsem ráda, že německý kancléř se staví k tomuto tématu realisticky, což je dobře.
EU chce dosáhnout zrychleného procesu buď využitím článku 7 unijní smlouvy: „Článek 7 SEU lze použít jako krajní prostředek k ochraně základních hodnot EU. Umožňuje pozastavit práva vyplývající z členství v EU, včetně hlasovacích práv v Radě EU a Evropské radě, pokud daná země závažně a trvale porušuje zásady, na nichž je EU založena,“ čímž se zbaví především Maďarska, nebo si počkají na výsledek voleb, zda Viktor Orbán vyhraje či nikoli, anebo využijí Trumpa, Novinky.cz, což se domnívám, že nebude reálné. Co se týče článku 7 unijní smlouvy, tak to aby aplikovali i na další členské státy, aby se domohli vstupu Ukrajiny už v příštím roce, která nehodlá být druhořadá. Tzv. částečné členství Ukrajině nepomůže k tomu, aby bylo součástí záruk mírových dohod.
Sandra Bornová
