Volby 2025: Naplní Motoristé sobě očekávání Filipa Turka?

Podzimní volby určí osud současné vlády, která se nachází v chaosu díky korupčním skandálům, ze kterých se dosud nevymanila.

Obecně toto téma je velmi diskutované u většiny lidí, neboť mezi nimi panuje strach z manipulace, jak o tom otevřeně píše iRozhlas. Na podnět ministerstva vnitra byl učiněn průzkum, jak o tom sdělil europoslanec Patrik Nacher na síti X.com a vyjádřil se k tomu i předseda SPD Tomio Okamura též na X.com: „Aktuální průzkum: Fialově vládě určitě věří pouze 3% občanů a EU určitě věří pouze 7% Čechů. A většina občanů se obává manipulace voleb Fialovou vládou.“

Máme tu však mladou politickou stranu, která měla úspěch při eurovolbách díky spojení s Přísahou, a to Motoristé sobě. Internetový deník Echo24 zveřejnil rozhodnutí strany nepokračovat ve spolupráci s Přísahou a nyní dle svého přání jsou ponecháni svému osudu. Průzkumy jim v pravdě nepřejí a média se zabývají Filipem Turkem a jeho závoděním po silnicích. Shodou okolností pro Seznam Zprávy mluvčí policie Burešová sdělila o podezření z neuhrazení časového dálničního kupónu a předali to správnímu úřadu. Takových přestupků ze strany politiků se odehrálo hodně, což o tom svědčí i zpráva z roku 2023 v iDnes, která byla mířena mimo jiné i na prezidenta Petra Pavla.

Zásadní problém však tkví v něčem jiném, a to v připravenosti, čímž pokulhávají Motoristé sobě za ostatními stranami. Jako první problém je financování kampaně. Na to, že se strana konečně dočkala nárůstu peněz pro svou kampaň, předseda strany Petr Macinka se vyjadřuje k tomu na Seznamu Zprávy velmi střízlivě: „To, co se nám podařilo sehnat na kampaň, rozhodně stačit nebude. Jsme ale rádi, že máme rozjednané další sponzory, aby byla naše kampaň důstojná a nemuseli jsme ji dělat na koleni.“ Mimochodem v loňském roce uveřejnil DeníkN, že pro kampaň do euro voleb třetina peněz jsou nejistého původu. Sice se to netýká financí pro letošní volby, ale i tak strana zápasí dál.

My voliči si řekneme, že kampaň může být i za málo peněz, tedy nemusí být nutně bohatá. Nicméně přichází druhý problém a naprosto zásadní a to je volební program. Zatímco většina stran jsou připraveny, jako např. i STAN, který je obklopen korupčními skandály společně s koalicí SPOLU, viz. můj blog Bitcoinová aféra versus kauza Dozimetr na Blog.iDnes, má kompletní volební program, což je na druhou stranu plus, když dám stranou boje s oběma kauzami. A nyní k Motoristům sobě. Kde je jejich program? Pro mě jako voliče je to naprostá priorita, podle které se rozhoduji, komu v konečném důsledku dám svůj hlas. Když jsem vstoupila na jejich stránky, a to několikrát, objevil se tam malý zázrak, něco jako program, avšak v pravdě neúplný. Strana má jasno v jedné věci a to, že v případě, že budou vládnout s hnutí ANO, budou hýbat s výdajemi:„Zaměříme se na výdajovou stránku. Zastavíme dotace na zbytné věci – různé klimatické nesmysly, PR kampaně, ideologické projekty. Omezíme tok peněz do neefektivních organizací a přesměrujeme je tam, kde dělají skutečný užitek – do infrastruktury, do škol, do bezpečnosti a rozvoje,“ Motoristé sobě. To vypadá na jedné straně moudře, nicméně na straně druhé to neobsahuje vše a to i přesto, že si můžeme domyslet, že by to vše obsáhnout mohlo. Citace je však jasná, a občané se budou tázat mimo jiné i na sociální politiku a další oblasti, u kterých se z nepatrné části pozastavili, ale jen otazníky a odpověď je nikde v témže článku: „Důchody jsou nejisté, energie neúnosně drahé. A byty? Nedostupné. Školství? Plné zcestných ideologií a odtržené od reality,“ Motoristé sobě. Oprávněně se ptám, jak budou konat v oblasti např. sociální politiky? Mohou se lidi přesvědčit na jejich stránkách, že budou podporovat průmysl, tedy smysl pro dělníky tu spatřuji. Jinak je nutné říct, že na tuto stránku věci, tedy znovu zopakuji sociální politiku, nejsou vůbec připraveni a ani ji neřeší.

Sebevědomí a jistota svého vítězství jim nechybí, což dokazuje příspěvek pana Matějky na X.com: „Po podzimních volbách bude nová vláda sestavena jen ze dvou subjektů. Těmi bude ANO a Motoristé sobě.“ Dle mého názoru, nechť se jejich budoucí voliči na mně nehněvají, takové sebevědomí je opravdu přehnané. Na to, že nedávají odpovědi na všechny otázky, které nás občany zajímají, tak zde je má kritika oprávněná. Uznám však i odlišný postoj, neboť každý volí dle svého úsudku, postoje a zkušeností. Nicméně sebevědomí a vysoké ambice nestačí nejen nám občanům, ale nebude stačit, dle mého mínění, ani hnutí ANO. Nebo to bude fungovat tak, že ANO doplní rezervy u Motoristů sobě? Je otázka, zda budou chtít s nimi učinit koalici. Říkám zde otevřeně, a prosím neberte mě zcela za slovo, ale domnívám se, že ANO s Motoristy nevytvoří nadpoloviční většinu, kterou bude potřebovat v případě, že vyhrají volby.

Jako třetí problém je sestavování kandidátky. Nemají kandidáty pro všechny kraje, jak zveřejnil Seznam Zprávy, kde se Petr Macinka k tomu vyjádřil takto: „Já chápu, že tady řadě lidí stačí pošklebovat se Filipovi Turkovi za nějaké aféry. Ale když nás srovnáte s jinými strany, novými nebo opozičními, tak jaká je jejich personální výbava? To jsou absolutně neznámí lidé.“ Mohu se na to dívat tak, že se snaží pečlivě vybírat si lidi. Jenomže i zde v této zprávě se ukazuje např. nejistota s osobností Filipa Turka. Ano, rozhodl se kandidovat, ale zároveň tvrdí, že musí mít jistotu neboli „vidinu“ toho, že budou vládnout a bude mít ministerské křeslo. A když se tak nestane? Mohou s ním Motoristé opravdu počítat? Když se nedostanou do parlamentu, opustí Filip Turek stranu, protože nesplnila jeho očekávání? Chce být ministrem, anebo nic. Obdobně se k tomu staví i např. Miroslav Krejčí, který sdělil Seznamu Zprávy toto: „To se uvidí. Nechci být poslanec, to je za mě ztráta času. Kdyby byla možnost být ministrem, tak bych nad tím uvažoval.“ Být poslancem je pro ně málo, ale ministerský post by brali. Co na to říct? Sice nadějná ale mladá strana, která už počítá s tím nejlepším výsledkem, jenže osobnosti se k nim moc nehrnou. A nyní jsem se dostala do bodu, u kterého se každý může pozastavit. Ambice jsou vysoké a realita se teprve ukáže.

Nepochybuji o tom, že Filip Turek je velmi činný člověk. Motoristé sobě jako politická strana ale nabírají zkušenosti. Dále se musím pozastavit nad jejich výrokem v Parlamentních Listech, že hnutí ANO bude vládnout buď s nimi nebo s komunisty a nic mezi tím. Uzavřela bych to prozatím takto. Nadějní, ale osud dle mě nejistý.