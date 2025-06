Volby 2025 část III.: Politické procesy s opozicí versus Bitcoinová kauza

Je před volbami a tento čas je časem bojů vládní koalice o udržení si moci i v příštích letech. Průzkumy, byť ponechávají koalici druhé místo, Hnutí ANO vede a SPD spojením s Trikolorou, Svobodnými a PRO posilují svou pozici.

Tyto dvě opoziční strany čelí tlaku ze strany vlády a z části i veřejnosti, neboť hlavní lídr Hnutí ANO Andrej Babiš je opětovně obviněn za kauzu Čapí hnízdo a předseda SPD Tomio Okamura je obviněn za ne zcela adekvátní plakát v boji proti migračnímu paktu. Nyní tyto dvě kauzy srovnám s Bitcoinovou, kterou mají na svědomí vládní představitelé. Řada lidí se jistě bude ptát, proč do toho vkládám i SPD, což není finanční případ, ale je to politický proces před volbami. V takovém případě, bych měla k tomu přidat i případ Filipa Turka, neboť jeho bývalá partnerka se rozpomněla, že by mu situaci před volbami měla ztížit, ale tím se opravdu nebudu zabývat. O tom si můžete přečíst Seznamu Zprávy.

Jako první proces začal s Tomiem Okamurou na podnět politika Jiřího Pospíšila, jak uvedl server Seznam Zprávy. SPD vyjádřilo svůj postoj k migračnímu paktu, který z ekonomického hlediska není v pravdě výhodný. „Výše příspěvku za každého nepřijatého žadatele, jinými slovy výše náhrady za odmítnutou relokaci, je aktuálně stanovena na 20 tisíc eur,“ uvedla nezisková organizace Člověk v tísni. Oněch 20 tisíc eur je v přepočtu na české koruny necelých půl milionu korun, na které poukazuje Okamura a v tomto má pravdu, neboť stav hospodaření ČR ani neumožní přijímat velké množství migrantů. ČR aktivně podporuje Ukrajinu, což tato podpora je výdaj samo o sobě. Přijmout migranta, o kterého se bude muset postarat stát, neboť než tento jedinec sžije se s prostředím, tedy socializuje se a naučí jazyk, bude odkázán na stát, který ho přijal. Nicméně předmětem je pověstný plakát, na kterém je vyobrazen černoch se zkrvaveným nožem, což v očích veřejnosti musí zanechat velmi smíšené pocity. Téma migračního paktu se dalo vyjádřit i nehororovým způsobem, např. zobrazením příslušného politika a vedle slogan: „Stop migračnímu paktu!“ Způsobů bychom jistě vymysleli několik. Bohužel SPD zde neuvažuje z pohledu psychologie člověka. Moment, kdy člověk uvidí poprvé plakát. Jednoznačně si všimne „zlého černocha“ jako zabijáka, ale podívá se na věty, které jsou dole? Bude člověk věty o migračním paktu vnímat, nebo upře pozornost na hororovou postavu? Protože to byl předvolební plakát, domnívám se, že jako reklama je antiproduktivní. Odpovězme si upřímně na otázku a představme si situaci, zda bychom si např. koupili zubní pastu, na kterou jsme včera shlédli televizní reklamu, kde postava trpící paradentózou má zkrvavená ústa. Myslím, že každý by jistě řekl, že je to nechutné a koupíte si jinou. Stejně tak je to i s výběrem strany, kterou se rozhodnete volit. Byť Tomio Okamura to myslí v jádru dobře, neboť migrační pakt je skutečně nevýhodný a může ohrozit bezpečnost, jak vyjádřil iDnes.cz, nás všech, tak ale s psychologií člověka se musí počítat. Dle mne takové vyobrazení je chyba.

Nicméně zpět k podstatě věci. Politik Jiří Pospíšil loni v srpnu podal trestní oznámení policii na Tomia Okamuru ohledně plakátu, o čemž informoval i na sociální síti X.com. Nakonec došlo i k jeho vydání. Pospíšil v té době byl ještě v politice aktivním a zcela upřímně patří do strany Top 09, která se udrží v parlamentu jenom díky spojení s ODS, což platí i pro ostatní strany vládní koalice kromě STAN. Problém zde nastává v tom, že tato osobnost není vyjmuta z kauzy Dozimetr, jak píše iDnes.cz. V daném momentě je jeho krok s trestním oznámením sporný, neboť sám není očištěn. Politicky aktivní bude, i když odešel na tzv. mateřskou, což uvedl deník Echo24.cz. Okamurovi hrozí tří leté vězení za předvolební plakát. „Policie podle dřívějších informací podezírá Okamuru z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo z omezování jejich práv a svobod. Plakáty podle ní měly rasistický nebo xenofobní podtext,“ sdělil E15. Nicméně i když je plakát problematický, tak je na řadě dotaz, zda výše trestu je skutečně adekvátní? Řešením může být také zákaz podobného vyobrazení, to znamená přimět SPD o civilní obsah plakátů a plakáty s hororový obsahem se stáhnou, ale vězení a dokonce na tři roky? Narážím na další problém tohoto obvinění a to zásah do svobody slova, která je dána přímo v Listině základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992 v oddíle druhém Politická práva článek 17 řádek 2. Jiřímu Pospíšilovi za kauzu Dozimetr nehrozí nic.

Vláda musí bojovat do posledního dechu. Hlavním a nejobávanějším rivalem je hnutí ANO, které nebylo dosud v průzkumech smeteno z prvního místa. Jak na to a jak nejvíce ovlivnit veřejnost, aby volila současnou vládu? I zde je to jednoduché, dá se napovrch do třetice kauza Čapí hnízdo. V této kauze konkrétně mezi lety 2007 a 2008 došlo k vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu za účelem získání dotace v hodnotě 50 milionů korun pro malé a střední podniky. Pro Seznam Zprávy napsal obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Svoboda: „Policejní orgán doručil státní zástupkyni Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 návrh na podání obžaloby na jednu z osob stíhaných pro přečin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, jehož se měla dopustit v souvislosti se svědeckou výpovědí v hlavním líčením před Městským soudem v Praze ve věci obžalovaných Andreje Babiše a Jany Nagyové,“ Jinými slovy byli vyslýcháni 2 svědci konkrétně člen představenstva firmy Imoba František Šlingr a finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková, ale u ní stíhání bylo zrušeno, jak napsal iDnes.cz. Zde si kladu otázku, jak to že nedošlo ke kontrole pracovníka, který vytvořil nepravdivý znalecký posudek? Přečin křivého svědectví je pochopitelný a tudíž trestný, ale bohužel se nedívají do vlastních řad, které učinili chyby také. Šlingr znalecký posudek nevytvořil. Problematické je však soudit Andreje Babiše a Jany Nagyové a to z jednoho a prostého důvodu, cituji ze právy iDnes: „Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Vyplacením dotace podle státního zástupce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda téměř 50 milionů korun. Firma v roce 2018 spornou dotaci vrátila.“ Jestliže firma dotaci v hodnotě zmíněných 50 milionů korun vrátila, nemohou být oba dva souzeni, neboť vše bylo urovnáno. Nebo jinak řečeno a formou dotazu: „Co chce příslušný soud řešit, když byl uskutečněn návrat dotace jakožto náhrada škody?“ Potrestat křivého svědka je v pořádku. Proč Andrej Babiš? Beztak by to s hnutí ANO neotřáslo, protože by ho zastoupil Karel Havlíček.

Stala se tu škoda v hodnotě 50 milionů korun v porovnání s kauzou s Bitcoiny, kde se jedná o 12 miliard, o čemž informoval např. iRozhlas: „Jak ale ověřil Radiožurnál ze dvou na sobě nezávislých transakčních analýz webu Arkham a Walletexplorer, krytpoměn bylo v peněžence několikanásobně víc, a to v hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun (5366 bitcoinů). Ministerstvo tak mohlo získat až 3,7 miliardy (1609,8 BTC).“ Morální stránka říká, že by exministr Pavel Blažek spolu s náměstkem Radomírem Daňhelem, ale i Zbyněk Stanjura, který však demisi odmítl dle iRozhlas, by měli být souzeni. Zde se nejedná o pár milionů, ale miliardy. Zajímavá informace je, že plateb pro ministerstvo spravedlnosti bylo celkem pět, z nichž čtyři jsou z účtu darkwebového tržiště Nucleus, založené Jiříkovským, kde se prodávali drogy, zbraně a léčiva, jak uvedli novináři z iRozhlasu. Zcela upřímně není to tak dávno, kdy exministr Blažek tvrdil např. Českým Novinám, že přijetí Bitcoinů od Jiříkovského je naprosto v pořádku. Kupodivu došlo u této osobnosti k rezignaci, nicméně se tím situace nevyřešila a nevyřeší ji dle mého názoru ani současná ministryně spravedlnosti Eva Decroix, když si sama pokládá otázku: „Musíme vědět, zda si má ministerstvo bitcoiny ponechat, nebo zda má transakce dokončit. Je to odpovědnost řádného hospodáře,“ uvedla České justici. Jestliže ministerstvo spravedlnosti ví, že čtyři platby byly z tržiště Nucleus, jak může si klást otázku či přemýšlet o tom, že by si ministerstvo Bitcoiny ponechalo? Dost na to, že je problematický její doktorát, vzhledem k tomu, že pro doktorské studium musí student splnit požadavek mít magisterský titul, který ji nebyl uznán, o čemž napsal Deník.cz.

Shrnula bych to takto, z vládní koalice se nikomu nic nestalo, ale na opoziční lídry je zatykač. Je to nástroj, jak se zbavit konkurence, či zničit konkurenci pověst. Demokracie znamená vláda lidu a lid má právo volit jak současnou vládní koalici, tak i opoziční strany.