Volby 2025 část II.: Zvítězí demokracie nebo zopakujeme případ Rumunska?

Již včera začala začala debata o vyslovení nedůvěry vlády kvůli Bitcoinové kauze a pokračuje i dnes, ale opozice nemá nadpoloviční většinu.

O schůzi píší např. Novinky a další média, ale o tom není tento článek. Na konci loňského roku začaly prezidentské volby v Rumunsku, které již v prvním kole vyhrál Calin Georgescu. Na základě údajném vlivu ze strany Ruské federace na průběh voleb, rumunský ústavní soud anuloval výsledek voleb, jak sdělila ČT24. Začalo být oprávněné podezření, že na anulování výsledků se podílela, ať už přímo či nepřímo EU. Georgescu je kritik EU i NATO, jak píše Echo24. Souhlasím s tím, že taková osobnost nebude chtěná a bude jednoznačně problematická. Nicméně bylo nutné, aby se EU k situaci vyjádřila. Zde přichází dokument z Evropského parlamentu Návrh usnesení o zrušení voleb v Rumunsku, lépe řečeno výzva k Evropské komisi, aby nezasahovala do vnitrostátních voleb, což podle mne tímto dokumentem dokazuje parlament zásah EU do voleb. Aby to nebylo však tak jednoduché, Trumpova administrativa byla přesvědčena, že agentura USAID se podílela na zrušení prezidentských voleb, o čemž napsal server Fintag.

Jedno je jisté. Situace v Rumunsku se dostala tak do popředí, že začala znepokojovat i lidi na sociální síti X a věřím, že i v ostatních. Již jsem se v předchozím článku Volby 2025 zmínila o strachu veřejnosti ze zfalšování výsledků voleb. Jistě se někteří obávají výsledků voleb našich krajanů, tedy na základě korespondenční volby, která je dle §57c odst.2 o korespondenčním hlasování navržena takto: „Zalepenou doručovací obálku volič zašle zastupitelskému úřadu, od kterého obdržel písemnosti pro korespondenční hlasování.“ A dále v odst. 4: „Zvláštní okrskové volební komisi předá zastupitelský úřad doručovací obálky, které byly doručeny nejpozději do ukončení hlasování ve zvláštním volebním okrsku,“Zákony pro lidi. Tady můžeme vidět, že volič nevhazuje volební lístek přímo do volební schránky, nebo že by dal obálku přímo volební komisi. Zcela upřímně je to tak neskutečná byrokracie a hlavně zbytečná, že to nemusí krajanovi vůbec pomoci. Nebudu to více rozebírat, nechť si každý učiní na to svůj názor.

Ministr vnitra Vít Rakušan hovoří o hybridních hrozbách na stránkách svého ministerstva mv.gov.cz. Obecně řečeno přisoudit cokoliv Kremlu a to i bez podložení důkazů se stává laciným a zneužitelným hybatelem bez ohledu na to, že je to oficiální nepřítel nejen Ukrajiny, ale i EU. Např. v případě Rumunska není pochyb, že je Georgescu proruský. Vezmu však čistou logiku. Politik bude pro evropský, proamerický, ale nemusí to za každou cenu znamenat vliv daného území na volby. Teprve na základě faktů se může usuzovat, že vliv byl z té či oné strany, jinak je to opravdu laciné, a to i kdyby se jednalo o jinou zemi, např. Irán.

Jakmile nastane čas našich voleb, tak by mě zajímala reakce naší vlády. Veřím, že agentury zabývající se volebními průzkumy jsou spíše provládní, a přesto dávají hnutí ANO na první místo. Otevřeně, počítá se s tím, že Babišova strana vyhraje. Prohlásí Vít Rakušan výsledek našich voleb za neplatný a odůvodní to spoluprací s Ruskem? Jeho navržený paragraf v trestním zákoníku §318a Zákaz činnosti pro cizí moc, který je tak obecně pojat a vzhledem k tomu, že se o tom vedla v březnu letošního roku debata v poslanecké sněmovně, o kterých napsal např. deník Echo24, nejsem si jistá, zda by s tím uspěl. Nicméně vládě může projít cokoliv. Ptám se však, zda se zneužije tohoto zákona poté, co bude znám výsledek voleb? Pokud vláda ve volbách prohraje, vzepře se hlasu lidu? Nechť opět si každý čtenář utvoří svůj názor.