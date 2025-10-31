Vlajka Ukrajiny na Národním muzeu není pomoc pro Ukrajince
Anketu lze najít v článku „Fasáda Národního muzea zůstala bez ukrajinské vlajky. Vraťte ji, burcuje Kaputin“, iDnes.cz. Mít národní hrdost neznamená podporování jakékoli války, v tomto případě války na Ukrajině. Domnívám se však, že spolek Kaputin, jehož součástí je režisérka Olga Sommerová, svým požadavkem spíše schvaluje „pokračování války“, která má dopad na lidské životy Ukrajinců. Mají být za mírová jednání, nikoli za pokračování ve válce. Stále existuje pojem diplomacie. Sommerová sdělila toto: „Vyzýváme vedení muzea, aby vrátilo zpět vlajku Ukrajiny jako symbol svobody,“ deník.cz. To by mě zajímalo, jakou svobodu má na mysli. Svoboda není na příklad násilná mobilizace ukrajinských mužů. Zpráva ze 6. srpna 2025 v Parlamentních listech: „O víkendu se před stadionem Lokomotivy v oblastním městě Vinnycja na střední Ukrajině shromáždily až stovky lidí, aby protestovaly proti údajně nezákonnému zadržování mužů mobilizačními důstojníky. Následně lidé vyrazili brány stadionu a vnikli dovnitř.“ Tato zpráva je skutečně potvrzena i deníkem Echo24.cz. Kde je ale ta zmíněná svoboda?
Olga Sommerová zdůraznila, že „odstranění vlajky přivítali ruští propagandisté“, deník.cz, čímž je proti většině národa, mimo jiné i proto, že většina národa si ve volbách zvolilo hnutí ANO, které sestaví vládu spolu s SPD a Motoristé sobě, a zajímalo by mě, zda si to uvědomuje. Proč tvrdím „proti většině národa“? Protože byl viděn i názor tohoto spolku před volbami, kdy vyvěsil v Praze transparent s Putinem a Babišem, Okamurou a Konečnou, o čemž napsaly České noviny. Řada lidí je proti vlajce na národních institucích, nemusí se zůčastňovat demonstrací a neznamená to, že schvalují válku na Ukrajině. To je z mé strany kritika na spolek Kaputin, protože jsem proti jakékoli válce a zároveň proti násilné mobilizaci ukrajinských mužů. Není divu, že jakmile ukrajinská vláda povolila mladým mužům vycestovat ze země, že se příležitosti mladí zhostili. Jak napsal Seznam Zprávy: „Od začátku ruské invaze se tisíce mužů pokouší dostat z Ukrajiny ve snaze vyhnout se nasazení na frontě. Někdy se vydávají i nebezpečnými cestami přes hraniční hory nebo řeky.“
Ukrajinská vlajka na národních institucích nevyřeší konflikt na Ukrajině a není to ani finanční, či vojenská pomoc. Krásně to vyjádřila v Parlamentních listech krajská zastupitelka Karla Maříková: „Spolek Kaputin, který teď hystericky volá po návratu ukrajinské vlajky, by si měl uvědomit jedno: vlastenectví není hanba a odstranění cizí vlajky z Národního muzea není projevem nenávisti, ale respektu k české státnosti. Kdo to nechápe, ten si plete solidaritu s podřízeností.“ To, co koná nesmyslně tento spolek, nemá obdoby a ani opodstatnění, neboť mluvčí Národního muzea Kristina Kvapilová sdělila iDnes.cz toto: „Už v roce 2022 vyslalo na Ukrajinu zásilku materiálu určeného k záchraně kulturních památek. Ve spolupráci s ICOM Česká republika také pořádalo benefiční akce na podporu svých ukrajinských kolegů.“ Z mého pohledu je to krásná pomoc, protože bohužel součástí válek je ničení mimo jiné i chrámů, mešit, synagog, kam se lidé schovávají v důvěře, že jim to zachrání život. Kladu si otázku smyslu vytváření těchto spolků. Politických neziskovek je v ČR dost a nejsou zapotřebí a není zapotřebí ani spolek Kaputin.
Sandra Bornová
