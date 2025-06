Vládní výdaje na obranu aneb jsme obranyschopní?

První předvolební debata na Cnn Prima news se rozjela v pravdě ve velkém. Ukázala i plány jednotlivých aktérů politických stran, nicméně zaměřím se na současnou vládní koalici.

Zatímco ministr dopravy Martin Kupka se snažil pohádkovým způsobem zmírnit situaci okolo výdajů na obranu, europoslance Jana Farského bych charakterizovala slovy: „I kdyby na chleba nebylo, bezpečnost je na prvním místě, ostatní věci počkají.“ Je však nutné přejít k realitě. Rozpočet pro letošní rok a konkrétně pro ministerstvo obrany bylo stanoveno přes 154 mld. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2025, i přestože je zákon schválen, současné výdaje na obranu překročí stanovený limit a zvednou se na 161 mld., aby vláda dodržela závazek 2% HDP. K postupnému navyšování se vyjádřil pro Ekonomický Deník i ekonom společnosti XTB Pavel Peterka: „Z pohledu rozpočtu jde o dosažitelnou částku, otázkou však zůstává, kde ministr financí najde prostředky na financování těchto vyšších výdajů. Obávám se, že se tato částka promítne do dluhu.“ Je tu ale ještě jeden faktor, který si musíme připočítat jako výdaje pro naše peněženky a to podpora Ukrajiny. Tato podpora má být jak ekonomická, tak ale i vojenská. Je jasné, že si vláda musí stanovit priority. Buď bude jedno nebo druhé a je velmi naivní se domnívat, že budou moci počítat s obojím.

Každý občan si řekne, že obrana ČR je zásadní a má tedy přednost před Ukrajinou. Premiér Petr Fiala sdělil Hospodářským Novinám, že ČR bude podporovat Ukrajinu všemi dostupnými prostředky, nicméně s tím souvisí vývoz naší zbrojní techniky, kterou potřebujeme, neboť dosud není za ní náhrada v potřebném rozsahu a to jsou např. tanky. A posouvám se k dalšímu faktu přímo k zakázkám ministerstva obrany, nebo jednoduše řečeno zda výdaje na obranu jsou vynaloženy účelně? Když vezmu příklad tanků, kdy poslední kusy byly vyvezeny na Ukrajinu, jak o tom napsaly Hospodářské Noviny, což je zpráva z dubna, ze stránek ministerstva obrany v sekci Informační servis je zřejmé, že je závislé na darech z Německa. Jedná se tu konkrétně o tanky Leopard 2A4 vyprošťovací. Ministryně obrany Jana Černochová však nezůstává jen u darů. Původně ministerstvo učinilo smlouvu na nákup 14 tanků, nicméně letos chce nákup navýšit o dalších 63 tanků v celkové výši 52 mld. a touží tak učinit ještě před volbami, jak píší Novinky.cz. U práce ministryně můžeme sice předčasně, ale můžeme kladně kývnout, že první výrobky by měly přijít už v roce 2027. Nicméně u ministerstva se nevyplatí chválit předem.

Zakázka na polní kuchyň, která byla uvedena do procesu, stála 66 miliónů a doposud firma 4 Army nedodala. Otázka tedy zní, byla vůbec kuchyně kompletována? Je krásné se obrátit na známého z téže politické strany, byť již politikem není, Vlastimila Sehnala, nicméně nad každou zakázkou má být dohled, ujištění neboli kontrola, že výroba probíhá, jak má a že výdaj je vynaložen účelně a v konečném důsledku přinese předpokládaný užitek. Byť se jedná o známost, můžeme zde položit ministryni dotaz, jak může věřit firmě, která „oficiálně nemá vlastní provozovny, kde by stamilionové zakázky, získané výhradně od ministerstva, kompletovala“, jak uvádí Seznam Zprávy. Domnívám se, že ještě než došlo k výběru, ke kterému ani nemuselo dojít, domluvilo se ministerstvo přátelsky a učinilo nákup. A kde se polní kuchyně kompletuje? Kde má firma sídlo? Pokud je uvedeno fiktivně v obchodním rejstříku, neboť Seznam Zprávy dále uvádí, že firma má virtuální adresu. Věřím ale pevně, že není to vyráběné např. v daňovém ráji. Nicméně zaplatit za polní kuchyni dráž a neobdržet ji, je vskutku smutné.

Nákup dronů je také stále v otazníku. Ministerstvo obrany koupilo 3 bezpilotní vrtulníky ovšem nevyhlásilo výběrové řízení. Dle informace z Novinek.cz nebyl o tomto nákupu informován Sněmovní výbor pro obranu. Celková hodnota dronů byla v hodnotě 285 mil. Kč, což je na jedné straně částka pod 300 mil., kterou nemusí Sněmovnímu výboru pro obranu sdělovat, ale na stranu druhou pokud se jedná o takové stroje a ještě k tomu důležité, tak se nedivím, že bylo vyhlášeno správní řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, neboť strojům chybí vojenské certifikáty, bez kterých nemohou ani vzlétnout. A nyní naše peněženky. Představa, že se naše země bude systematicky zadlužovat, přičemž dodávky techniky váznou a nemluvím o fantasticky astronomickém nákupu F-35, je děsivá. Současný kabinet rád straší válkou s Ruskem, ale co bude dělat, když Rusko se rozhodne zaútočit letos? Asi předpokladá, že my občané si dobrovolně začneme stavět bunkry. Vyvézt vše na Ukrajinu, samozřejmě nakupuje se nové, ale kdy to naše armáda bude mít k dispozici? Problém je tu i personální. Na tento nedostatek upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad. Dle informací z Českých Novin NKÚ uvedlo: „Cílem je do roku 2030 zvýšit počet vojáků z povolání na 30.000 a počet vojáků v aktivní záloze na 10.000. Aby tohoto cíle armáda dosáhla, musela by ročně přijmout nejméně o 700 vojáků z povolání a o 550 vojáků v aktivní záloze více, než přijímala v letech 2019–2023.“ Cíl je do roku 2030 a problém s Ruskem dle vlády a EU máme již teď.

Upřímně si nedovedu představit, že by současná vláda měla pokračovat další čtyři roky. Není to jen nedostatek vojáků, jsou zapotřebí i lidé z IT a další. Překročili rozpočet, chtějí být podporou Ukrajiny, což jsou další finance a zavést možnou daň na obranu? Kdy se ukončí zadlužování naší země? Kdy budeme schopni obrany našich hranic? Opět přeji současné vládě hodně štěstí ve volbách, výsledek práce ministerstva obrany je samozřejmě výborný, jak jinak.