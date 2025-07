Víme, co je to demokracie?

Každý si asi řekne, že ví, co je to demokracie, ale ne každý tím žije. Po roce 1989 uběhlo spoustu let, tudíž by si člověk řekl, že je to minulost, dávno zapomenuté, ale není tomu tak. Není to kvůli pamětníkům.

Je to cíl, který se nám předkládá, abychom bojovali proti socialismu, který tu není a nebude a někteří se ani nedokážou od toho cíle osvobodit. Vyhrajeme jako každý rok, že tu nebudeme mít socialismu, ale totalitářské prvky v podobě zásahu na svobodu slova, konkrétně na sociálních sítích, překrucování pravdy ve jménu stanoveného směru a s tím souvisí i překrucování historie z důvodu, že vláda ČR má za nepřítele Rusko, když si vzpomenu na europoslankyni Danuši Nerudovou ParlamentniListy, či znevažování lidí druhými z důvodu, že nebudou volit současnou vládní koalici, či jsou levicově orientovaní. Jinými slovy nestačí, že řekneme správnou definici slova demokracie, když tím ani nežijeme. Rozdělení lidu bylo již za předchozí vlády hnutí ANO, kdy si nás rozdělili na očkované a neočekávané. Nyní za této vlády, kdo je pro-ruský a kdo proti-ruský. Ani jedno není správné. My jakožto jeden národ pod jednou střechou, tedy jedné země nemáme být proti sobě. Berme fakt, že demokracie není jen o pravici, ale je tu i levice. Jsem pravicově orientovaná, ale respektuji, že někteří budou volit levicové strany. Každý má volit dle své zkušenosti a svého postoje. Co se týče vládní koalice, po pravdě neberu ji za pravicovou. Utlumila tak ekonomiku, že překonala předchozí vládu, neboť za této je současný státní dluh ČR v prvním pololetí 3,5 bilionu korun iDnes.cz. Nicméně vrátím se zpět ke svému tématu. Řeknu na rovinu, jakákoli ideologie je odvrácení od původních hodnot. Správně bych měla přidat do názvu i slovo liberalismus. Liberalismus od slova liberté tedy svoboda, přestává být svobodou, jakmile nám vládnoucí skupina začne zasahovat do našich práv vyjádřit svůj názor. Zde uvedu příklad politika Tomia Okamury Seznam Zprávy, anebo případ učitelky iDnes.cz, kde rozsudek je dle této zprávy nepravomocný. Zajímavé však je, že soud osvobodil Vrábela, i když šířil dezinformace. Tedy zde se na svobodu slova hledí a to, že to byla dezinformace, nikomu nevadí iDnes.cz. Součástí demokracie má být i referedum, kterého se vládní koalice bojí Facebook, ale i hnutí ANO se k tomu nestaví zrovna vstřícně Echo24, protože vědí, že by lid řekl svůj názor. Ve Švýcarsku to funguje jako běžná věc. Demokracie je hlas většiny lidu, nikoli hlas skupiny. Když se podívám, jak se někteří lidé na sociálních sítích vyjadřují, tedy dávají najevo své nedemokratické myšlení, že např. by některá skupina lidí neměla mít právo volit Médium.cz. Konec konců u příkladu z Facebooku, kde vláda napsala, že je proti referendu, uvidíte v komentářích i názory, že část lidu není schopna správně rozhodovat o zásadních věcech, a proto by nemělo být referendum. Takové snižování druhých nemá vskutku obdoby. Také mohu tyto názory vyvrátit tím, že tito lidé takového názoru nejsou hodni toho, aby rozhodovali o zásadních věcech. Nabízí se mi tu otázka, zda si ceníme sami sebe a svých hodnot? Máme demokracii de jure, ale ne de facto.