V zájmu ČR je sestavení vlády: výrok Lipavského a Stanjurův rozpočet
Hnutí ANO bude jednat o sestavení vlády i s Motoristy sobě bez ohledu na to, jak dopadne Filip Turek. Může být vyměněn, což je řešení. Jsem ráda, že v tom učinil Karel Havlíček jasno: „Nyní se bude měsíc diskutovat o programu vlády a teprve poté vznikne finální seznam ministrů. Do té doby mají Motoristé šanci ty věci vyvrátit. Pak se s nimi znovu pobavíme, kdo jsou jejich nominanti, a poté se s tím půjde za panem prezidentem. A samozřejmě i jeho názor bude významný,“ iDnes.cz.
Zcela upřímně na straně koalice je daleko více škraloupů, jednak co se týče kauz a jednak výrok exministra Jana Lipavského, který zřejmě na počátku své politické kariéry byl příznivcem radikálního socialismu, když citoval Vladimira Iljiče Lenina: „Kapitalisti sami nám prodají provaz, na kterém je my pověsíme,“ iDnes.cz. Samozřejmě jako ministr se svého radikálně levicového myšlení musel vzdát, jinak by jistě ODS o něj nemělo zájem. Ale musím říct, že exministr má zajímavou cestu. Jeho změna levicového uvažování směrem k pravicovému se mu jnemůže upřít. Konec konců se omluvil, tak je všechno v pořádku. A nekonání si poslední odpovědnosti, zde se jedná o rozpočtovou zodpovědnost, která spadá na exministra Zbyňka Stanjuru. Jeho povinností je znovu poslat rozpočet pro rok 2026 do sněmovny, přesně jak to učinily předchozí vlády, jak uvedly České noviny: „Vláda už na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun po letos plánovaných 241 miliardách korun. Mezitím ale skončilo volební období poslanců, takže nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Minulé kabinety v podobné situaci posílaly shodný návrh rozpočtu do Sněmovny ještě jednou po volbách.“ Když vezmu v potaz bitcoinovou kauzu, kterou si exministryně Decroix jednoduše uzavřela, nyní fakt, že hrozí škody, pokud tak Stanjura neučiní, tak o kolik peněz chtějí ještě stát připravit? Andrej Babiš sdělil Českým novinám, že podle rozpočtových pravidel musí poslat rozpočet znovu, neboť ho chce řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem: Upozorňuji vás, že vznikají potenciálně škody. Je absolutně nezodpovědné, že to odmítáte, je to skandální, protizákonné, byl bych nerad, abychom skutečně podali trestní oznámení,“ České noviny.
Je důležité, že všechny tři strany, tedy hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě se domlouvají na programu, tudíž pokračují. Důležité bude také, aby došlo k sestavení vlády, protože ekonomika země se musí začít dávat dohromady a chápu, že se mi v komentářích budou ozývat příznivci bývalé Fialovy vlády, ale nová vláda např. zruší ETS2, sníží odvody OSVČ, jak uvedlo iDnes.cz. Řeknu svůj názor: „i živnostník má právo se rozvinout a žít lépe“. Přeji budoucí vládě vše dobré.
Sandra Bornová
