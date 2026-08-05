Stahují se mračna nad exministrem Blažkem aneb řešení bitcoinů pokračuje
Ve vazbě je stále držen dealer Tomáš Jiřikovský, k jehož bitcoinové peněžence se soudní znalec nedostal. Zdatný dealer a programátor již byl odsouzen za provozování jiného online tržiště, kde se prodávaly drogy, iDnes.cz. Jiřikovský po propuštění z vězení rozhodně nezchudl, neboť se zajistil v letech 2014 až 2016 online tržištěm Nucleus market, iDnes.cz.
Vzhledem k tomu, že exministr Blažek je zkušený advokát, komentátor Jan Lipold ze Seznam Zprávy má pravdu, že u soudu neuspěje s otázkou: „Proč by člověk, který byl odsouzen, nemohl něco darovat státu, třeba jako formu pokání?“ V zákonech jsou díry. Stát doposud nestanovil, že odsouzení či lidé, kteří si odpykali svůj trest, nesmějí darovat státu. Pořád však platí otázka: Může se odsouzenému věřit? Odsouzený si odpyká trest a vrátí se zpět do společnosti. Má právo svobodně žít a pracovat, ale pořád je pro většinovou společnost varováním, protože může dál páchat trestnou činnost. Pavel Blažek zná zákony a ví, co v nich také chybí. Nevinný rozhodně není a stejným způsobem se dá pohlížet i na Jiřikovského advokáta Kárima Titze. Mimo jiné i bývalá členka týmu dohlížejícího na vyšetřování bitcoinové kauzy, státní zástupkyně Petra Lastovecká, 6. ledna na poradě sdělila, že policie má „dostatek důkazů ke stíhání bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), který za resort miliardový dar v bitcoinech přijímal“, iRozhlas.cz. Její vyřazení z týmu podle vrchního olomouckého žalobce Radima Dragouna nemělo vliv na průběh trestního řízení a jeho náměstek Radek Bartoš sdělil: „Od okamžiku, kdy se (Dragoun) o zapojení dané státní zástupkyně do činnosti na případu dozvěděl, byl – stejně jako já – názoru, že není vhodné, aby ve věci byla činná, a okolnosti jejího pověření budily určité pochybnosti. Z těchto důvodů jsem v e-mailu ze dne 16. 1. 2026 použil zmíněnou formulaci ‚jak z vlastní iniciativy, tak i z podnětu 1. náměstka nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Zdeňka Kasala‘,“ iRozhlas.cz.
Skutečně vliv na trestní řízení nemá a exministr Blažek spolu s Radomírem Daňhelem se mohou potit dál. Oběma hrozí 6,5 roku vězení a k tomu peněžitý trest v hodnotě několika milionů. Jediné, v čem vidím drobnou komplikaci, je postoj Titzova advokáta Lukáše Trojana, který sdělil: „Je porušením práva na spravedlivý proces, pokud je obžaloba podávána za situace, kdy vyšetřování prokazatelně není ukončeno. Trestní řád neumožňuje podat obžalobu, pokud skutkový stav není prokázán bez důvodných pochybností. Jedná se o velmi závažné pochybení. Právo na spravedlivý proces není možné obcházet,“ Echo24.cz. A právě státní zastupitelství mělo termín podání žaloby do poloviny srpna, jinak by muselo Jiřikovského propustit z vazby. Spis však má asi 23 tis. stran. Je otázkou, zda Titzovi i Blažkovi pomůže Ústavní soud. Čisté peníze – to rozhodně nebyly.
Pořád platí, že Jiřikovský se dostatečně zajistil dalším tržištěm, zvaným Nucleus market. I redakci iDnes.cz sdělila osoba blízká vyšetřování: „Dar státu měl vytvořit dojem či argument, že stát bitcoiny prověřil, přijal a považuje je za legální. Se smlouvou o darování bitcoinů státu přišel v jednom případě Jiřikovský i do směnárny.“ Navíc Jiřikovský uskutečnil dvě platby do neznámých peněženek ještě před samotným darováním. Každý se může oprávněně domnívat, že ani po dalších dvaceti letech vězení nezchudne. Tak jako multimilionáři a miliardáři mají své offshore účty, Jiřikovský může mít vícero peněženek. A zde by mělo vyšetřování určitě pokračovat. Je mi však jasné, že to nebude jednoduché.
Co však pověst ODS? Stačí krok, který učinil bývalý premiér Petr Fiala, jímž „volal po prošetření podezření, že byl stát zneužit, a to i v souvislosti se závažnou mezinárodní kriminalitou“? Seznam Zprávy. Právníci varovali před přijetím daru. Nezapomeňme na fakt, že Pavel Blažek byl sám právníkem; zaobalit situaci tak, že stát byl zneužit, nefungovalo. Pokud Blažek skončí v kriminále, prověří si např. i bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru? Vše se uvidí, nicméně je vidět snaha státního zastupitelství.
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