SPOLU: „Teď jde o demokracii!“ - priority pro volby 2025
Zavádějící je již jejich heslo: „Letos půjde o demokracii SPOLU2025. Tím současný premiér a lídr ODS Petr Fiala říká, že když bude vládnout opozice, tak skončí demokracie. Ono je to vskutku úsměvné, protože SPOLU se Starosty si prosadili zákon o činnosti proti cizí moci, který rozpoutal debatu, neboť byl strach, že bude zneužit proti nám všem Echo24.cz. Vzhledem k tomu, že ministru vnitra Vítu Rakušanovi ve skutečnosti nejde o činnost pro cizí moc odkudkoliv, ale výhradně je nasměrovaný proti Ruské federaci, tak je tu otázka právě Ukrajinců, protože řada z nich má část rodin v Rusku a zda by je tento zákon postihl? Neboť není specifikována činnost Zákony pro lidi. Zákon, který sotva podepsal i prezident Petr Pavel iDnes.cz a je velmi rozporuplný. Zde je z mé strany otázka: ‚To je ta demokracie?‘ Zřejmě pan premiér vidí demokracii např. v narušování vztahů se sousedy, konkrétně Slovenskou Republikou. Bohužel ani v tomto demokracii nespatřuji.
Všechny priority můžete najít na stránkách Programy do voleb 2025. Priorita „dostupné bydlení a podpora výstavby“ byla pochopitelná do té doby, než pan premiér Fiala sdělil, že by opět spolupracoval, tedy se spojil i s Piráty Echo24.cz v následujícím roce. Tento bod programu je samozřejmě i u Pirátů, nicméně je to úsměvné. Poslanec Ivan Bartoš nezvládl digitalizaci, došlo ke zpoždění stavebního povolení iDnes.cz. Tuto prioritu programu koalice bych uzavřela slovy: ‚Pokud bude někdy dostupné bydlení, tak až na základě změny vládního složení.‘
Další prioritu mohu vyzdvihnout „moderní školství“, což zní sice velkolepě, problém však vidím ve spolupráci se Starosty, díky kterým slabé děti postoupí do dalšího 2. ročníku ZŠ. Jestli toto je moderní školství, tak to pochybuji. Starostové přenesly financování nepedagogických pracovníků na obce, o čemž napsalo iDnes.cz a jejich zmíněná asistence, jakožto pomocníci pro pedagogy, má svá negativa také, neboť škola může o to požádat na základě např. pedagogicko-psychologické poradny, Šance dětem, a než se dostaví asistent, tak je prodleva několik měsíců. Do té doby učitelé se slabými dětmi budou muset bojovat.
V dnešní době volič nemůže ani věřit svým očím. Priorita „informačně propojené zdravotnictví“ má nás připravit na stárnutí populace. Problém tkví ale v tom, že naše populace stárne již teď a nejsme připraveni. Dle Českého statistického úřadu převýšil počet zemřelých nad narozenými. Tento volební bod je do očí bijící. Místo toho, aby si koalice určila cíl, jak motivovat lidi k zakládání rodin a stanovila, jaké nástroje k tomu využije, což znamená učinit výhody pro manželské páry a nesezdané, tak se dle jejich budoucích pokynů budeme připravovat na stárnutí populace. Tím, že počítají se Starosty a ti jsou za zavedení eutanázie, Aktuálně.cz, tak se proces přímo dokoná. Postarat se o staré a nemocné je v pořádku, ale připravovat se na stárnutí populace je nesmysl.
Co je dle mého názoru zvláštní termín, je to potravinová bezpečnost. Deník E15.cz to chytře pojmenoval jako potravinovou soběstačnost, což zní zcela jinak. Co tou bezpečností koalice myslela? Bude v potravinách méně „éček“ tedy různých stabilizátorů? Nebo snad zemědělci budou využívat méně chemických prostředků? Jak se říká, kazdý je štěstím svého strůjce a třeba se tyto priority u některých voličů uchytí.
Sandra Bornová
Leyenová a Decroix: pfizergate a bitcoingate - akce čisté ruce
Dvě dámy, v jejichž kauzách hrají významné role „uklízeček“, neboť stůl plný odpadu musí být čistý. Máme tu dvě odlišné kauzy. Jedna měla dopad nejen finanční, ale i na zdraví některých z Vás a druhá finanční a reputační.
Sandra Bornová
Po volbách vzpomenu si na premiéra
Po pravdě kdo by si nevzpoměl. Petr Fiala se nám za tu dobu ukázal v mnoha podobách. Myslím, že do voleb poznáme další jeho stránku a budeme se opět divit. Stejně tak, jako se divíme, jakým způsobem vede ministryně Decroix kauzu.
Sandra Bornová
Nadnárodní společnosti aneb budování ekonomického kolonialismu
Expanzivní politika firem se přirozeně střetává s pravidly hospodářské soutěže. Měla bych vlastně říct, že jde proti její přirozenosti. Ne každý podnikatel se smíří s minimem, a proto zkouší, kam nejdále dojde.
Sandra Bornová
Dohoda s kovbojem
Již včera bylo v médiích oznámeno, že předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová učinila obchodní dohodu s Trumpem. Cílem bylo domluvit se na clech, tedy 15% sazbu na zboží z dovozu.
Sandra Bornová
Víme, co je to demokracie?
Každý si asi řekne, že ví, co je to demokracie, ale ne každý tím žije. Po roce 1989 uběhlo spoustu let, tudíž by si člověk řekl, že je to minulost, dávno zapomenuté, ale není tomu tak. Není to kvůli pamětníkům.
