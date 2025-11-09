Směrnice EU o udržitelnosti? Katar se už ozval - zachrání EU planetu?
Evropská unie buduje a pěstuje velkosáhlou byrokracii, která odpuzuje obchodní partnery mimo ní, jako např. Katar v otázce dodávkách plynu, který tvrdí: „Vysoká fragmentace domácího dodavatelského řetězce plynu neumožňuje americkým exportérům trasovat emise metanu pro konkrétní molekuly plynu, které jsou zkapalněny a odeslány do Evropy,“ uvedl Riedl, oenergetice.cz. Z mého pohledu bude docházet k tomu, že i evropské společnosti budou chtít odcházet z evropského trhu, neboť je to zásah do jejich interních záležitostí a naruší obchodní vztahy. Již dokument Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti ukládá: „Posuzovat a řešit skutečné a potenciální negativní dopady svého vlastního provozu a provozu svých dceřiných společností a obchodních partnerů na lidská práva a životní prostředí v rámci celého řetězce činností těchto společností.“ Vypadá to, že EU se rozhodla zachránit celou planetu, včetně zabránění špatného nakládání s pracovní silou.
Je krásné, jak se snaží EU chránit lidská práva, která jsou, předpokládám, zakotvená v každém členském státě. U nás existuje zákoník práce a není zapotřebí soustavné zkoumání a dokládání, zda nejsou porušovány práva pracovníka. Je zajímavé, že už dokument neřeší práci na černo. Zcela upřímně tím nezabrání např. dětské práci v Africe, nebo snad ano? Zajistí finanční sankce nápravu? Odpověď je jednoduchá: ‚Samozřejmě, že ne. Také existuje varianta ve formě výsměchu nad pokutou a pokračuje se dál.‘ Zde spíše dojde k odklonění, neboli přesunutí trhu mimo Evropskou unii.
Před nesmyslnými směrnicemi způsobující firmám zaměstnání dalších lidí a tedy další provozní náklady a obecně zasahování do provozu jednotlivých společností varuje i ExxonMobil, jak uvedly České noviny: „Pokud se nám nepodaří být úspěšnou společností v Evropě, a co je důležitější, pokud se začnou snažit prosadit svou škodlivou legislativu po celém světě, kde podnikáme, bude nemožné tam zůstat,“ řekl Woods.
Z mého pohledu je nesmyslné, aby společnosti kontrolovaly dodavatelské řetězce. Znamená to kontrolu jeden druhého, ale kdo to přijme? Když se nad tím každý zamyslí, tak práce na dvanáct i více hodin je otrocká práce a můžeme si položit etickou otázku, jak velký je rozdíl mezi obdobím, kdy se obchodovalo s lidmi, tedy otroky, a současnou dobou. Rozdíl je, ale zachování ‚zneužívání pracovní síly‘ zůstalo. To by také mělo být zařazeno do porušování lidských práv a mělo by se to kontrolovat. Podívejme se např. na oblast zdravotnictví, kde již dosluhující ministr zdravotnictví Válek zavedl nonstop služby, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Vrátím se však k businessu. Již na stránkách MPSV, dle § 114 za přesčas pracovník může dostat volno, anebo se mu přesčas proplatí. Řada zaměstnavatelů nechce proplácet přesčasy, ale zároveň si pracovník nemůže odebrat volno, protože je nedostatek zaměstnanců na pracovišti a tedy není za něj náhrada. Výsledek je, že zaměstnanec je nucen vydržet.
EU se snaží zasahovat svými velkolepými nápady do celého světa a v konečném důsledku nikoho tím nezachrání a ani přírodu, protože my lidé též vydechujeme oxid uhličitý. Má to znamenat, že se můžeme jen nadechnout? Je to nesmysl, stejně jako je nesmysl vytvářet další a další byrokratické kroky na podniky a připravovat je o zisky, čímž přispějí i k nezaměstnanosti. Evropský průmysl bude osekávat a zbytek světa bude kvést. Takhle si to představovali? Členské státy budou vždy usilovat o odložení těchto směrnic, ale tím budou věc pouze protahovat. Není lepší směrnice rovnou zrušit?
Sandra Bornová
- Počet článků 35
- Celková karma 18,93
- Průměrná čtenost 334x