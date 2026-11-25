Sládek chce na hrad aneb kritika vlády
Když jsem si četla rozhovor se Sládkem, iDnes.cz, přiznám se, že jsem několikrát vyprskla smíchy. Pamatuji si ho ještě jako dítě, když v televizi ukazovali, jak po něm lidi házejí nějakými předměty. Už si nevzpomenu, zda to byly papíry, či něco horšího, nicméně se divím, že se tato osobnost uchází o funkci prezidenta, protože v ten moment bude přinucen se domlouvat s vládou, a vzhledem k tomu, že navštěvují současného prezidenta i politici z opozice, tak by měl sdělit, jak si vykonávání funkce představuje. Z jeho programu vyplývá, že je ochoten se vžít do role despoty, který vše povede bez jakékoli komunikace. Tohle je moje faktická poznámka, na kterou se pan redaktor zapomněl zeptat, protože bez kooperace nic nepůjde.
Bez ohledu na to, jakou je osobností, se mu v jedné věci nedivím. Zažili jsme vládu Petra Fialy, což je dnes současná opozice, nyní se nám předvádí vláda, opět v koalici více stran než jen jedné, a dospěla jsem k názoru, že všechny politické strany jsou nevolitelné. Jsem rozhořčená nad lidmi na sociálních sítích, neboť politik, v tomto případě náš premiér Andrej Babiš, ukazuje na videu na Facebooku, jak si připravuje tvarůžky, a z voličů se stávají fanoušci. Věřte, milí čtenáři, že kritizuji stejnou měrou i strany z opozice, neboť v době voleb se politici předváděli jako DJové, tancovali, ale tím ty osobnosti dokazují, že v politice nemají co dělat, a mít je před sebou, odkážu je na showbusiness, kde pro ně najdou uplatnění. Tohle absolutně není podstatné.
A budu pokračovat dál s vědomím, že se vám můj článek bude těžce číst, ale bohužel je to tak. Na Facebooku jsem si rozklikla komentáře pod premiérovým videem, abych viděla reakce, a nestačila jsem se divit. Chvála, že pro nás pracuje. A teď položím řečnickou otázku k naší vládě, kterou náš premiér vede, zda je logické pro zavedení slev na jízdném vzít částku z peněz na důchody, přičemž je určená (a v tom vězí ten vtip) právě pro důchodce, ale i pro studenty. Senioři nejsou hloupí, protože přidání 300 Kč je jako „plivnutí jim do tváře“ a neslyšela jsem důchodce, který by byl se současným stavem spokojený v mém okolí. Znovu zopakuji vtip – odmysleme si studenty – sleva pro důchodce na jízdném bude odebrána z peněz určených pro důchody, konkrétně 1,6 mld., odeberou z důchodů, Novinky.cz. Tomu říkám: „Vzkaz od pana premiéra seniorům, kteří ho volili.“ Jednou se bude otázka důchodů týkat i nás, co jsme v produktivním věku. Mně se jen potvrzuje moje skepse, zda důchod (v době až to přijde) obdržím, a pokud ano, tak rovnou budu očekávat směšnou částku.
Vrátím se ke Sládkovi. Je jasné, že nebude zvolen, to bych se i divila, protože podle mě je to nereálné. Nicméně má pravdu ohledně našich politických stran, protože je to katastrofa. Miroslav Sládek řekl krásnou větu: „Je to jedna zkorumpovaná banda propojená všelijakými kšefty, kamarádšofty a tak dále,“ iDnes.cz. Naráží na zákulisí, do kterého my občané samozřejmě nevidíme. Opravdu se mu nedivím. Když vznikne nová politická strana, která bude mít rozumný program, upřímně budu ráda, protože z mého pohledu politické strany v poslanecké sněmovně jsou nevolitelné. Zřejmě vám můj názor přijde jako vyhrocený, extrémní. Nepotěším ani jednu stranu voličů. Už když vezmu fakt, že jsou placeni z našich peněz, někdo předsedá sněmovně, tedy Tomio Okamura. Moje kritika: poslanci nemají stanovenou pracovní dobu a výsledek je, že si ze sněmovny vytvořili řečniště, a tohle my platíme, že se tam hádají i třeba do 5 hodin do rána. Platy si zkrátit nechtějí. Vím, že to zní ode mě laicky, ale už je toho dost. My, kteří chodíme do práce, máme pracovní dobu od – do a jsou za námi vidět výsledky, ale co oni?
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